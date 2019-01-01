Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomika

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieScotty AI (SCOTTYAI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Scotty AI (SCOTTYAI) Informacija

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Oficiali svetainė:
https://scottytheai.com/en
Baltoji knyga:
https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 369.98K
$ 369.98K$ 369.98K
Visų laikų rekordas:
$ 0.03231
$ 0.03231$ 0.03231
Visų laikų minimumas:
$ 0.000169749715449722
$ 0.000169749715449722$ 0.000169749715449722
Dabartinė kaina:
$ 0.0002133
$ 0.0002133$ 0.0002133

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SCOTTYAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SCOTTYAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SCOTTYAI tokenomiką, galite peržiūrėti SCOTTYAI tokeno kainą realiuoju laiku!

