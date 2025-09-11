Daugiau apie SCF

Smoking Chicken Fish kaina(SCF)

1 SCF į USD – tiesioginė kaina:

$0.004226
$0.004226$0.004226
-1.16%1D
USD
Smoking Chicken Fish (SCF) kainos grafikas realiu laiku
Smoking Chicken Fish (SCF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004059
$ 0.004059$ 0.004059
24 val. žemiausia
$ 0.00449
$ 0.00449$ 0.00449
24 val. aukščiausia

$ 0.004059
$ 0.004059$ 0.004059

$ 0.00449
$ 0.00449$ 0.00449

$ 0.14628067245213877
$ 0.14628067245213877$ 0.14628067245213877

$ 0.002600777060820652
$ 0.002600777060820652$ 0.002600777060820652

-0.05%

-1.16%

-0.10%

-0.10%

Smoking Chicken Fish (SCF) realiojo laiko kaina yra $ 0.004226. Per pastarąsias 24 valandas SCF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004059 iki aukščiausios $ 0.00449 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCF kaina yra $ 0.14628067245213877, o žemiausia – $ 0.002600777060820652.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCF per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Smoking Chicken Fish (SCF) rinkos informacija

No.1507

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

999.91M
999.91M 999.91M

999,915,963.72
999,915,963.72 999,915,963.72

999,910,648.1
999,910,648.1 999,910,648.1

99.99%

SOL

Dabartinė Smoking Chicken Fish rinkos kapitalizacija yra $ 4.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.17K. SCF apyvartoje yra 999.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 999910648.1. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.23M

Smoking Chicken Fish (SCF) kainos istorija USD

Stebėkite Smoking Chicken Fish kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000496-1.16%
30 dienų$ -0.001309-23.65%
60 dienų$ -0.002548-37.62%
90 dienų$ -0.002813-39.97%
Smoking Chicken Fish kainos pokytis šiandien

Šiandien SCF užfiksuotas $ -0.0000496 (-1.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Smoking Chicken Fish 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001309 (-23.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Smoking Chicken Fish 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCF rodiklis pasikeitė $ -0.002548 (-37.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Smoking Chicken Fish 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002813 (-39.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Smoking Chicken Fish (SCF) pokyčius?

Peržiūrėkite Smoking Chicken Fish kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Smoking Chicken Fish (SCF)

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Smoking Chicken Fish galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Smoking Chicken Fish investicijų valdymui.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Smoking Chicken Fish mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Smoking Chicken Fish, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Smoking Chicken Fish kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Smoking Chicken Fish (SCF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smoking Chicken Fish (SCF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smoking Chicken Fish prognozes.

Peržiūrėkite Smoking Chicken Fish kainos prognozę dabar!

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomika

Supratimas apie Smoking Chicken Fish (SCF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Smoking Chicken Fish (SCF)

Ieškote, kaip nusipirkti Smoking Chicken Fish? Viskas paprasta ir patogu! Smoking Chicken Fish lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".

SCF į vietos valiutas

Smoking Chicken Fish išteklius

Išsamesnei Smoking Chicken Fish analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Smoking Chicken Fish svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Smoking Chicken Fish

Kiek Smoking Chicken Fish(SCF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCF kaina USD valiuta yra 0.004226USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCF į USD kaina?
Dabartinė SCF kaina USD valiuta yra $ 0.004226. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Smoking Chicken Fish rinkos kapitalizacija?
SCF rinkos kapitalizacija yra $ 4.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCF apyvartoje?
SCF apyvartoje yra 999.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCF kaina?
SCF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.14628067245213877USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCF kaina?
SCF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002600777060820652USD.
Kokia yra SCF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCF yra $ 55.17KUSD.
Ar SCF kaina šiais metais kils?
SCF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Smoking Chicken Fish (SCF) svarbiausios industrijos naujienos

