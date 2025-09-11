Smoking Chicken Fish (SCF) kainos informacija (USD)
$ 0.004059
24 val. žemiausia
$ 0.00449
24 val. aukščiausia
$ 0.004059
$ 0.00449
$ 0.14628067245213877
$ 0.002600777060820652
-0.05%
-1.16%
-0.10%
-0.10%
Smoking Chicken Fish (SCF) realiojo laiko kaina yra $ 0.004226. Per pastarąsias 24 valandas SCF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004059 iki aukščiausios $ 0.00449 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCF kaina yra $ 0.14628067245213877, o žemiausia – $ 0.002600777060820652.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCF per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Smoking Chicken Fish (SCF) rinkos informacija
No.1507
$ 4.23M
$ 55.17K
$ 4.23M
999.91M
999,915,963.72
999,910,648.1
99.99%
SOL
Dabartinė Smoking Chicken Fish rinkos kapitalizacija yra $ 4.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.17K. SCF apyvartoje yra 999.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 999910648.1. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.23M
Smoking Chicken Fish (SCF) kainos istorija USD
Stebėkite Smoking Chicken Fish kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000496
-1.16%
30 dienų
$ -0.001309
-23.65%
60 dienų
$ -0.002548
-37.62%
90 dienų
$ -0.002813
-39.97%
Smoking Chicken Fish kainos pokytis šiandien
Šiandien SCF užfiksuotas $ -0.0000496 (-1.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Smoking Chicken Fish 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001309 (-23.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Smoking Chicken Fish 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCF rodiklis pasikeitė $ -0.002548 (-37.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Smoking Chicken Fish 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002813 (-39.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Smoking Chicken Fish (SCF) pokyčius?
Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain
Smoking Chicken Fish kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Smoking Chicken Fish (SCF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smoking Chicken Fish (SCF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smoking Chicken Fish prognozes.
Supratimas apie Smoking Chicken Fish (SCF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
