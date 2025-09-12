Smoking Chicken Fish (SCF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Smoking Chicken Fish kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SCF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Smoking Chicken Fish kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Smoking Chicken Fish kainos prognozė
$0.004948
$0.004948$0.004948
+7.37%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:55:36(UTC+8)

Smoking Chicken Fish Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Smoking Chicken Fish galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004948 prekybos kainą 2025 m.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Smoking Chicken Fish galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005195 prekybos kainą 2026 m.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SCF ateities kaina yra $ 0.005455 su 10.25% augimo norma.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SCF ateities kaina yra $ 0.005727 su 15.76% augimo norma.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006014, o augimo norma – 21.55%.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006315, o augimo norma – 27.63%.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Smoking Chicken Fish kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010286 prekybos kainą.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Smoking Chicken Fish kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.016755 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004948
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005195
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005455
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005727
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006014
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006315
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006630
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006962
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007310
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007675
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008059
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008462
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008885
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009330
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009796
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010286
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Smoking Chicken Fish kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.004948
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004948
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004952
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004968
    0.41%
Smoking Chicken Fish (SCF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SCF kaina yra $0.004948. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SCF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004948. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SCF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004952. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Smoking Chicken Fish (SCF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SCF kaina yra $0.004968. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Smoking Chicken Fish kainų statistika

$ 0.004948
$ 0.004948$ 0.004948

+7.37%

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

999.91M
999.91M 999.91M

$ 60.32K
$ 60.32K$ 60.32K

--

Naujausia SCF kaina yra $ 0.004948. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.37%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 60.32K.
Be to, SCF turi 999.91M apyvartą ir $ 4.95M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Smoking Chicken Fish (SCF)

Bandote įsigyti SCF? Dabar galite SCF įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Smoking Chicken Fish ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SCF dabar

Smoking Chicken Fish istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Smoking Chicken Fish, dabartinė Smoking Chicken Fish kaina yra 0.004948USD. Apyvartinė Smoking Chicken Fish (SCF) pasiūla yra 0.00 SCF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.95M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.17%
    $ 0.000720
    $ 0.005205
    $ 0.004226
  • 7 dienos
    0.17%
    $ 0.000732
    $ 0.005205
    $ 0.003838
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.001330
    $ 0.006912
    $ 0.003838
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Smoking Chicken Fish kaina pasikeitė $0.000720, atspindinti 0.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Smoking Chicken Fish buvo prekiaujama aukščiausia $0.005205 ir žemiausia $0.003838. Kainos pokytis buvo 0.17%. Ši naujausia tendencija parodo SCF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Smoking Chicken Fish įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001330 vertę. Tai rodo, kad SCF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Smoking Chicken Fish kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SCF kainų istoriją

Kaip veikia Smoking Chicken Fish (SCF) kainų prognozės modulis?

Smoking Chicken Fish Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SCF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Smoking Chicken Fish ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SCF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Smoking Chicken Fish kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SCF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SCF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Smoking Chicken Fish potencialą.

Kodėl SCF kainų prognozė yra svarbi?

SCF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SCF dabar?
Pagal jūsų prognozes, SCF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SCF kainų prognozė?
Remiantis Smoking Chicken Fish (SCF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SCF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SCF 2026 m.?
1 vieneto Smoking Chicken Fish (SCF) kaina šiandien yra $0.004948. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SCF kaina 2027 m.?
Smoking Chicken Fish (SCF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SCF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SCF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smoking Chicken Fish (SCF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SCF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smoking Chicken Fish (SCF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SCF 2030 m.?
1 vieneto Smoking Chicken Fish (SCF) kaina šiandien yra $0.004948. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SCF kainų prognozė 2040 metams?
Smoking Chicken Fish (SCF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SCF kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:55:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.