Daugiau apie SCARCITY

SCARCITY Kainos informacija

SCARCITY Baltoji knyga

SCARCITY Oficiali svetainė

SCARCITY Tokenomika

SCARCITY Kainų prognozė

SCARCITY Istorija

SCARCITY pirkimo vadovas

SCARCITYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SCARCITY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SCARCITY logotipas

SCARCITY kaina(SCARCITY)

1 SCARCITY į USD – tiesioginė kaina:

$0.0753
$0.0753$0.0753
-0.92%1D
USD
SCARCITY (SCARCITY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:53:57(UTC+8)

SCARCITY (SCARCITY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0707
$ 0.0707$ 0.0707
24 val. žemiausia
$ 0.0783
$ 0.0783$ 0.0783
24 val. aukščiausia

$ 0.0707
$ 0.0707$ 0.0707

$ 0.0783
$ 0.0783$ 0.0783

$ 0.6110531316637423
$ 0.6110531316637423$ 0.6110531316637423

$ 0.06423605479564126
$ 0.06423605479564126$ 0.06423605479564126

-1.06%

-0.91%

-0.40%

-0.40%

SCARCITY (SCARCITY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0753. Per pastarąsias 24 valandas SCARCITY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0707 iki aukščiausios $ 0.0783 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCARCITY kaina yra $ 0.6110531316637423, o žemiausia – $ 0.06423605479564126.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCARCITY per pastarąją valandą pasikeitė -1.06%, per 24 valandas – -0.91%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SCARCITY (SCARCITY) rinkos informacija

No.4362

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.93K
$ 21.93K$ 21.93K

$ 753.00M
$ 753.00M$ 753.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė SCARCITY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.93K. SCARCITY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 753.00M

SCARCITY (SCARCITY) kainos istorija USD

Stebėkite SCARCITY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000699-0.91%
30 dienų$ -0.018-19.30%
60 dienų$ +0.0048+6.80%
90 dienų$ -0.0151-16.71%
SCARCITY kainos pokytis šiandien

Šiandien SCARCITY užfiksuotas $ -0.000699 (-0.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SCARCITY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.018 (-19.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SCARCITY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCARCITY rodiklis pasikeitė $ +0.0048 (+6.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SCARCITY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0151 (-16.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SCARCITY (SCARCITY) pokyčius?

Peržiūrėkite SCARCITY kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SCARCITY (SCARCITY)

Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity.

SCARCITY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SCARCITY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCARCITYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SCARCITY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SCARCITY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SCARCITY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SCARCITY (SCARCITY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SCARCITY (SCARCITY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SCARCITY prognozes.

Peržiūrėkite SCARCITY kainos prognozę dabar!

SCARCITY (SCARCITY) Tokenomika

Supratimas apie SCARCITY (SCARCITY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCARCITYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SCARCITY (SCARCITY)

Ieškote, kaip nusipirkti SCARCITY? Viskas paprasta ir patogu! SCARCITY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SCARCITY į vietos valiutas

1 SCARCITY(SCARCITY) į VND
1,981.5195
1 SCARCITY(SCARCITY) į AUD
A$0.113703
1 SCARCITY(SCARCITY) į GBP
0.054969
1 SCARCITY(SCARCITY) į EUR
0.064005
1 SCARCITY(SCARCITY) į USD
$0.0753
1 SCARCITY(SCARCITY) į MYR
RM0.317766
1 SCARCITY(SCARCITY) į TRY
3.109137
1 SCARCITY(SCARCITY) į JPY
¥11.0691
1 SCARCITY(SCARCITY) į ARS
ARS$107.26485
1 SCARCITY(SCARCITY) į RUB
6.448692
1 SCARCITY(SCARCITY) į INR
6.649743
1 SCARCITY(SCARCITY) į IDR
Rp1,234.426032
1 SCARCITY(SCARCITY) į KRW
104.874075
1 SCARCITY(SCARCITY) į PHP
4.304901
1 SCARCITY(SCARCITY) į EGP
￡E.3.626448
1 SCARCITY(SCARCITY) į BRL
R$0.40662
1 SCARCITY(SCARCITY) į CAD
C$0.103914
1 SCARCITY(SCARCITY) į BDT
9.17154
1 SCARCITY(SCARCITY) į NGN
113.574237
1 SCARCITY(SCARCITY) į COP
$295.293468
1 SCARCITY(SCARCITY) į ZAR
R.1.320009
1 SCARCITY(SCARCITY) į UAH
3.108384
1 SCARCITY(SCARCITY) į VES
Bs11.7468
1 SCARCITY(SCARCITY) į CLP
$72.3633
1 SCARCITY(SCARCITY) į PKR
Rs21.385953
1 SCARCITY(SCARCITY) į KZT
40.592724
1 SCARCITY(SCARCITY) į THB
฿2.396046
1 SCARCITY(SCARCITY) į TWD
NT$2.28159
1 SCARCITY(SCARCITY) į AED
د.إ0.276351
1 SCARCITY(SCARCITY) į CHF
Fr0.059487
1 SCARCITY(SCARCITY) į HKD
HK$0.585834
1 SCARCITY(SCARCITY) į AMD
֏28.772883
1 SCARCITY(SCARCITY) į MAD
.د.م0.679959
1 SCARCITY(SCARCITY) į MXN
$1.402839
1 SCARCITY(SCARCITY) į SAR
ريال0.282375
1 SCARCITY(SCARCITY) į PLN
0.274092
1 SCARCITY(SCARCITY) į RON
лв0.326049
1 SCARCITY(SCARCITY) į SEK
kr0.704055
1 SCARCITY(SCARCITY) į BGN
лв0.125751
1 SCARCITY(SCARCITY) į HUF
Ft25.327908
1 SCARCITY(SCARCITY) į CZK
1.572264
1 SCARCITY(SCARCITY) į KWD
د.ك0.0229665
1 SCARCITY(SCARCITY) į ILS
0.250749
1 SCARCITY(SCARCITY) į AOA
Kz68.641221
1 SCARCITY(SCARCITY) į BHD
.د.ب0.0283881
1 SCARCITY(SCARCITY) į BMD
$0.0753
1 SCARCITY(SCARCITY) į DKK
kr0.480414
1 SCARCITY(SCARCITY) į HNL
L1.973613
1 SCARCITY(SCARCITY) į MUR
3.430668
1 SCARCITY(SCARCITY) į NAD
$1.323774
1 SCARCITY(SCARCITY) į NOK
kr0.747729
1 SCARCITY(SCARCITY) į NZD
$0.126504
1 SCARCITY(SCARCITY) į PAB
B/.0.0753
1 SCARCITY(SCARCITY) į PGK
K0.319272
1 SCARCITY(SCARCITY) į QAR
ر.ق0.274092
1 SCARCITY(SCARCITY) į RSD
дин.7.544307

SCARCITY išteklius

Išsamesnei SCARCITY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SCARCITY svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SCARCITY

Kiek SCARCITY(SCARCITY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCARCITY kaina USD valiuta yra 0.0753USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCARCITY į USD kaina?
Dabartinė SCARCITY kaina USD valiuta yra $ 0.0753. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SCARCITY rinkos kapitalizacija?
SCARCITY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCARCITY apyvartoje?
SCARCITY apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCARCITY kaina?
SCARCITY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6110531316637423USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCARCITY kaina?
SCARCITY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06423605479564126USD.
Kokia yra SCARCITY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCARCITY yra $ 21.93KUSD.
Ar SCARCITY kaina šiais metais kils?
SCARCITY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCARCITY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:53:57(UTC+8)

SCARCITY (SCARCITY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SCARCITY-į-USD skaičiuoklė

Suma

SCARCITY
SCARCITY
USD
USD

1 SCARCITY = 0.0753 USD

Prekiauti SCARCITY

SCARCITYUSDT
$0.0753
$0.0753$0.0753
-0.91%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis