SCARCITY (SCARCITY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0753. Per pastarąsias 24 valandas SCARCITY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0707 iki aukščiausios $ 0.0783 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCARCITY kaina yra $ 0.6110531316637423, o žemiausia – $ 0.06423605479564126.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCARCITY per pastarąją valandą pasikeitė -1.06%, per 24 valandas – -0.91%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SCARCITY (SCARCITY) rinkos informacija
No.4362
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 21.93K
$ 21.93K$ 21.93K
$ 753.00M
$ 753.00M$ 753.00M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
BSC
Dabartinė SCARCITY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.93K. SCARCITY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 753.00M
SCARCITY (SCARCITY) kainos istorija USD
Stebėkite SCARCITY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000699
-0.91%
30 dienų
$ -0.018
-19.30%
60 dienų
$ +0.0048
+6.80%
90 dienų
$ -0.0151
-16.71%
SCARCITY kainos pokytis šiandien
Šiandien SCARCITY užfiksuotas $ -0.000699 (-0.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SCARCITY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.018 (-19.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SCARCITY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCARCITY rodiklis pasikeitė $ +0.0048 (+6.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SCARCITY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0151 (-16.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SCARCITY (SCARCITY) pokyčius?
Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity.
SCARCITY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SCARCITY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SCARCITY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SCARCITY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SCARCITY (SCARCITY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SCARCITY (SCARCITY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SCARCITY prognozes.
Supratimas apie SCARCITY (SCARCITY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCARCITYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SCARCITY (SCARCITY)
Ieškote, kaip nusipirkti SCARCITY? Viskas paprasta ir patogu! SCARCITY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.