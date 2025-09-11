Story (IP) realiojo laiko kaina yra $ 10.152. Per pastarąsias 24 valandas IP svyravo nuo žemiausios kainos $ 10.104 iki aukščiausios $ 10.581 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IP kaina yra $ 11.748602584377112, o žemiausia – $ 1.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IP per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Story (IP) rinkos informacija
No.41
$ 3.10B
$ 17.63M
$ 10.29B
305.00M
--
1,013,282,576
0.07%
STORY
Dabartinė Story rinkos kapitalizacija yra $ 3.10B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.63M. IP apyvartoje yra 305.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1013282576. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.29B
Story (IP) kainos istorija USD
Stebėkite Story kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.13998
-1.35%
30 dienų
$ +4.359
+75.24%
60 dienų
$ +5.804
+133.48%
90 dienų
$ +6.573
+183.65%
Story kainos pokytis šiandien
Šiandien IP užfiksuotas $ -0.13998 (-1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Story 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +4.359 (+75.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Story 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IP rodiklis pasikeitė $ +5.804 (+133.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Story 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +6.573 (+183.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Story (IP) pokyčius?
Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.
Story galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Story investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti IPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Story mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Story, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Story kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Story (IP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Story (IP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Story prognozes.
Supratimas apie Story (IP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Story (IP)
Ieškote, kaip nusipirkti Story? Viskas paprasta ir patogu! Story lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.