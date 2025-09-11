Daugiau apie IP

Story kaina(IP)

$10.153
-1.36%1D
USD
Story (IP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:00:45(UTC+8)

Story (IP) kainos informacija (USD)

$ 10.104
24 val. žemiausia
$ 10.581
24 val. aukščiausia

$ 10.104
$ 10.581
$ 11.748602584377112
$ 1
-0.26%

-1.35%

+22.72%

+22.72%

Story (IP) realiojo laiko kaina yra $ 10.152. Per pastarąsias 24 valandas IP svyravo nuo žemiausios kainos $ 10.104 iki aukščiausios $ 10.581 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IP kaina yra $ 11.748602584377112, o žemiausia – $ 1.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IP per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Story (IP) rinkos informacija

No.41

$ 3.10B
$ 17.63M
$ 10.29B
305.00M
--
1,013,282,576
0.07%

STORY

Dabartinė Story rinkos kapitalizacija yra $ 3.10B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.63M. IP apyvartoje yra 305.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1013282576. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.29B

Story (IP) kainos istorija USD

Stebėkite Story kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.13998-1.35%
30 dienų$ +4.359+75.24%
60 dienų$ +5.804+133.48%
90 dienų$ +6.573+183.65%
Story kainos pokytis šiandien

Šiandien IP užfiksuotas $ -0.13998 (-1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Story 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +4.359 (+75.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Story 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IP rodiklis pasikeitė $ +5.804 (+133.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Story 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +6.573 (+183.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Story (IP) pokyčius?

Peržiūrėkite Story kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Story (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Story investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti IPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Story mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Story, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Story kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Story (IP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Story (IP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Story prognozes.

Peržiūrėkite Story kainos prognozę dabar!

Story (IP) Tokenomika

Supratimas apie Story (IP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Story (IP)

Ieškote, kaip nusipirkti Story? Viskas paprasta ir patogu! Story lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IP į vietos valiutas

1 Story(IP) į VND
267,149.88
1 Story(IP) į AUD
A$15.32952
1 Story(IP) į GBP
7.41096
1 Story(IP) į EUR
8.6292
1 Story(IP) į USD
$10.152
1 Story(IP) į MYR
RM42.84144
1 Story(IP) į TRY
418.97304
1 Story(IP) į JPY
¥1,492.344
1 Story(IP) į ARS
ARS$14,461.524
1 Story(IP) į RUB
857.74248
1 Story(IP) į INR
895.71096
1 Story(IP) į IDR
Rp166,426.20288
1 Story(IP) į KRW
14,119.60464
1 Story(IP) į PHP
580.49136
1 Story(IP) į EGP
￡E.488.41272
1 Story(IP) į BRL
R$54.8208
1 Story(IP) į CAD
C$14.00976
1 Story(IP) į BDT
1,236.5136
1 Story(IP) į NGN
15,312.16008
1 Story(IP) į COP
$39,811.67712
1 Story(IP) į ZAR
R.177.55848
1 Story(IP) į UAH
419.07456
1 Story(IP) į VES
Bs1,583.712
1 Story(IP) į CLP
$9,756.072
1 Story(IP) į PKR
Rs2,883.26952
1 Story(IP) į KZT
5,472.74016
1 Story(IP) į THB
฿322.73208
1 Story(IP) į TWD
NT$308.1132
1 Story(IP) į AED
د.إ37.25784
1 Story(IP) į CHF
Fr8.02008
1 Story(IP) į HKD
HK$78.98256
1 Story(IP) į AMD
֏3,879.18072
1 Story(IP) į MAD
.د.م91.67256
1 Story(IP) į MXN
$188.8272
1 Story(IP) į SAR
ريال38.07
1 Story(IP) į PLN
36.95328
1 Story(IP) į RON
лв43.95816
1 Story(IP) į SEK
kr94.9212
1 Story(IP) į BGN
лв16.95384
1 Story(IP) į HUF
Ft3,412.39176
1 Story(IP) į CZK
211.77072
1 Story(IP) į KWD
د.ك3.09636
1 Story(IP) į ILS
33.70464
1 Story(IP) į AOA
Kz9,288.16632
1 Story(IP) į BHD
.د.ب3.827304
1 Story(IP) į BMD
$10.152
1 Story(IP) į DKK
kr64.76976
1 Story(IP) į HNL
L266.08392
1 Story(IP) į MUR
462.52512
1 Story(IP) į NAD
$178.47216
1 Story(IP) į NOK
kr100.80936
1 Story(IP) į NZD
$17.05536
1 Story(IP) į PAB
B/.10.152
1 Story(IP) į PGK
K43.04448
1 Story(IP) į QAR
ر.ق36.95328
1 Story(IP) į RSD
дин.1,016.82432

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Story

Kiek Story(IP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IP kaina USD valiuta yra 10.152USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IP į USD kaina?
Dabartinė IP kaina USD valiuta yra $ 10.152. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Story rinkos kapitalizacija?
IP rinkos kapitalizacija yra $ 3.10BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IP apyvartoje?
IP apyvartoje yra 305.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IP kaina?
IP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.748602584377112USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IP kaina?
IP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1USD.
Kokia yra IP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IP yra $ 17.63MUSD.
Ar IP kaina šiais metais kils?
IP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Story (IP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

