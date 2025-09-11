Daugiau apie SCAM

Solana Retardz logotipas

Solana Retardz kaina(SCAM)

1 SCAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000485
$0.0000485$0.0000485
-19.03%1D
USD
Solana Retardz (SCAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:27:13(UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000485
$ 0.0000485$ 0.0000485
24 val. žemiausia
$ 0.0000599
$ 0.0000599$ 0.0000599
24 val. aukščiausia

$ 0.0000485
$ 0.0000485$ 0.0000485

$ 0.0000599
$ 0.0000599$ 0.0000599

--
----

--
----

0.00%

-19.03%

-55.51%

-55.51%

Solana Retardz (SCAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000485. Per pastarąsias 24 valandas SCAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000485 iki aukščiausios $ 0.0000599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCAM kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCAM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -19.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -55.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solana Retardz (SCAM) rinkos informacija

--
----

$ 4.05
$ 4.05$ 4.05

$ 485.00K
$ 485.00K$ 485.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Dabartinė Solana Retardz rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.05. SCAM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 485.00K

Solana Retardz (SCAM) kainos istorija USD

Stebėkite Solana Retardz kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000011399-19.03%
30 dienų$ +0.0000436+889.79%
60 dienų$ -0.0001532-75.96%
90 dienų$ -0.0000215-30.72%
Solana Retardz kainos pokytis šiandien

Šiandien SCAM užfiksuotas $ -0.000011399 (-19.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Solana Retardz 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000436 (+889.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Solana Retardz 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCAM rodiklis pasikeitė $ -0.0001532 (-75.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Solana Retardz 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000215 (-30.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solana Retardz (SCAM) pokyčius?

Peržiūrėkite Solana Retardz kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Solana Retardz (SCAM)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Solana Retardz galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solana Retardz investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solana Retardz mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solana Retardz, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Solana Retardz kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solana Retardz (SCAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solana Retardz (SCAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solana Retardz prognozes.

Peržiūrėkite Solana Retardz kainos prognozę dabar!

Solana Retardz (SCAM) Tokenomika

Supratimas apie Solana Retardz (SCAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Solana Retardz (SCAM)

Ieškote, kaip nusipirkti Solana Retardz? Viskas paprasta ir patogu! Solana Retardz lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SCAM į vietos valiutas

1 Solana Retardz(SCAM) į VND
1.2762775
1 Solana Retardz(SCAM) į AUD
A$0.000073235
1 Solana Retardz(SCAM) į GBP
0.000035405
1 Solana Retardz(SCAM) į EUR
0.000041225
1 Solana Retardz(SCAM) į USD
$0.0000485
1 Solana Retardz(SCAM) į MYR
RM0.00020467
1 Solana Retardz(SCAM) į TRY
0.00200208
1 Solana Retardz(SCAM) į JPY
¥0.0071295
1 Solana Retardz(SCAM) į ARS
ARS$0.06908825
1 Solana Retardz(SCAM) į RUB
0.004097765
1 Solana Retardz(SCAM) į INR
0.004279155
1 Solana Retardz(SCAM) į IDR
Rp0.79508184
1 Solana Retardz(SCAM) į KRW
0.06745477
1 Solana Retardz(SCAM) į PHP
0.002774685
1 Solana Retardz(SCAM) į EGP
￡E.0.00233479
1 Solana Retardz(SCAM) į BRL
R$0.0002619
1 Solana Retardz(SCAM) į CAD
C$0.00006693
1 Solana Retardz(SCAM) į BDT
0.0059073
1 Solana Retardz(SCAM) į NGN
0.073152065
1 Solana Retardz(SCAM) į COP
$0.19019566
1 Solana Retardz(SCAM) į ZAR
R.0.00084778
1 Solana Retardz(SCAM) į UAH
0.00200208
1 Solana Retardz(SCAM) į VES
Bs0.007566
1 Solana Retardz(SCAM) į CLP
$0.0466085
1 Solana Retardz(SCAM) į PKR
Rs0.013774485
1 Solana Retardz(SCAM) į KZT
0.02614538
1 Solana Retardz(SCAM) į THB
฿0.00154133
1 Solana Retardz(SCAM) į TWD
NT$0.001472945
1 Solana Retardz(SCAM) į AED
د.إ0.000177995
1 Solana Retardz(SCAM) į CHF
Fr0.000038315
1 Solana Retardz(SCAM) į HKD
HK$0.00037733
1 Solana Retardz(SCAM) į AMD
֏0.018532335
1 Solana Retardz(SCAM) į MAD
.د.م0.000437955
1 Solana Retardz(SCAM) į MXN
$0.0009021
1 Solana Retardz(SCAM) į SAR
ريال0.000181875
1 Solana Retardz(SCAM) į PLN
0.00017654
1 Solana Retardz(SCAM) į RON
лв0.000210005
1 Solana Retardz(SCAM) į SEK
kr0.000453475
1 Solana Retardz(SCAM) į BGN
лв0.000080995
1 Solana Retardz(SCAM) į HUF
Ft0.01629697
1 Solana Retardz(SCAM) į CZK
0.00101171
1 Solana Retardz(SCAM) į KWD
د.ك0.0000147925
1 Solana Retardz(SCAM) į ILS
0.00016102
1 Solana Retardz(SCAM) į AOA
Kz0.044373135
1 Solana Retardz(SCAM) į BHD
.د.ب0.0000182845
1 Solana Retardz(SCAM) į BMD
$0.0000485
1 Solana Retardz(SCAM) į DKK
kr0.00030943
1 Solana Retardz(SCAM) į HNL
L0.001271185
1 Solana Retardz(SCAM) į MUR
0.00220966
1 Solana Retardz(SCAM) į NAD
$0.00085263
1 Solana Retardz(SCAM) į NOK
kr0.000481605
1 Solana Retardz(SCAM) į NZD
$0.00008148
1 Solana Retardz(SCAM) į PAB
B/.0.0000485
1 Solana Retardz(SCAM) į PGK
K0.00020564
1 Solana Retardz(SCAM) į QAR
ر.ق0.00017654
1 Solana Retardz(SCAM) į RSD
дин.0.00485679

Solana Retardz išteklius

Išsamesnei Solana Retardz analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Solana Retardz svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solana Retardz

Kiek Solana Retardz(SCAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCAM kaina USD valiuta yra 0.0000485USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCAM į USD kaina?
Dabartinė SCAM kaina USD valiuta yra $ 0.0000485. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solana Retardz rinkos kapitalizacija?
SCAM rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCAM apyvartoje?
SCAM apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCAM kaina?
SCAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCAM kaina?
SCAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SCAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCAM yra $ 4.05USD.
Ar SCAM kaina šiais metais kils?
SCAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:27:13(UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

