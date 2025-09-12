Solana Retardz (SCAM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Solana Retardz kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SCAM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Solana Retardz kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Solana Retardz kainos prognozė
$0.00002
$0.00002$0.00002
-44.59%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:15:07(UTC+8)

Solana Retardz Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Solana Retardz (SCAM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Solana Retardz galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00002 prekybos kainą 2025 m.

Solana Retardz (SCAM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Solana Retardz galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000021 prekybos kainą 2026 m.

Solana Retardz (SCAM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SCAM ateities kaina yra $ 0.000022 su 10.25% augimo norma.

Solana Retardz (SCAM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SCAM ateities kaina yra $ 0.000023 su 15.76% augimo norma.

Solana Retardz (SCAM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCAM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000024, o augimo norma – 21.55%.

Solana Retardz (SCAM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCAM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000025, o augimo norma – 27.63%.

Solana Retardz (SCAM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Solana Retardz kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000041 prekybos kainą.

Solana Retardz (SCAM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Solana Retardz kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000067 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00002
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000021
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000022
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000023
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000024
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000025
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000026
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000028
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000029
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000031
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000032
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000034
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000035
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000037
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000039
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000041
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Solana Retardz kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00002
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000020
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000020
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000020
    0.41%
Solana Retardz (SCAM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SCAM kaina yra $0.00002. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Solana Retardz (SCAM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SCAM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000020. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Solana Retardz (SCAM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SCAM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000020. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Solana Retardz (SCAM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SCAM kaina yra $0.000020. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Solana Retardz kainų statistika

$ 0.00002
$ 0.00002$ 0.00002

-44.59%

--
----

--
----

$ 28.37
$ 28.37$ 28.37

+28.37%

Naujausia SCAM kaina yra $ 0.00002. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -44.59%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 28.37.
Be to, SCAM turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Solana Retardz (SCAM)

Bandote įsigyti SCAM? Dabar galite SCAM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Solana Retardz ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SCAM dabar

Solana Retardz istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Solana Retardz, dabartinė Solana Retardz kaina yra 0.00002USD. Apyvartinė Solana Retardz (SCAM) pasiūla yra 0.00 SCAM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.58%
    $ -0.000028
    $ 0.000048
    $ 0.00002
  • 7 dienos
    -0.83%
    $ -0.0001
    $ 0.000139
    $ 0.00002
  • 30 dienų
    3.08%
    $ 0.000015
    $ 0.0003
    $ 0.000004
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Solana Retardz kaina pasikeitė $-0.000028, atspindinti -0.58% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Solana Retardz buvo prekiaujama aukščiausia $0.000139 ir žemiausia $0.00002. Kainos pokytis buvo -0.83%. Ši naujausia tendencija parodo SCAM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Solana Retardz įvyko 3.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000015 vertę. Tai rodo, kad SCAM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Solana Retardz kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SCAM kainų istoriją

Kaip veikia Solana Retardz (SCAM) kainų prognozės modulis?

Solana Retardz Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SCAM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Solana Retardz ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SCAM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Solana Retardz kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SCAM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SCAM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Solana Retardz potencialą.

Kodėl SCAM kainų prognozė yra svarbi?

SCAM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SCAM dabar?
Pagal jūsų prognozes, SCAM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SCAM kainų prognozė?
Remiantis Solana Retardz (SCAM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SCAM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SCAM 2026 m.?
1 vieneto Solana Retardz (SCAM) kaina šiandien yra $0.00002. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCAM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SCAM kaina 2027 m.?
Solana Retardz (SCAM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SCAM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SCAM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Solana Retardz (SCAM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SCAM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Solana Retardz (SCAM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SCAM 2030 m.?
1 vieneto Solana Retardz (SCAM) kaina šiandien yra $0.00002. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCAM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SCAM kainų prognozė 2040 metams?
Solana Retardz (SCAM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SCAM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.