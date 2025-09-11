Daugiau apie SAFE4

1 SAFE4 į USD – tiesioginė kaina:

-0.08%1D
USD
SAFE AnWang (SAFE4) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

SAFE AnWang (SAFE4) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.74%

-0.08%

+28.32%

+28.32%

SAFE AnWang (SAFE4) realiojo laiko kaina yra $ 3.647. Per pastarąsias 24 valandas SAFE4 svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.589 iki aukščiausios $ 3.737 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAFE4 kaina yra $ 68.40181061180506, o žemiausia – $ 1.3419666693271253.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAFE4 per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SAFE AnWang (SAFE4) rinkos informacija

No.4226

BSC

Dabartinė SAFE AnWang rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 116.64K. SAFE4 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2657730.94. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.69M

SAFE AnWang (SAFE4) kainos istorija USD

Stebėkite SAFE AnWang kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00292-0.08%
30 dienų$ -0.111-2.96%
60 dienų$ -1.154-24.04%
90 dienų$ -2.46-40.29%
SAFE AnWang kainos pokytis šiandien

Šiandien SAFE4 užfiksuotas $ -0.00292 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SAFE AnWang 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.111 (-2.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SAFE AnWang 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAFE4 rodiklis pasikeitė $ -1.154 (-24.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SAFE AnWang 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -2.46 (-40.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SAFE AnWang (SAFE4) pokyčius?

Peržiūrėkite SAFE AnWang kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SAFE AnWang (SAFE4)

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

SAFE AnWang galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SAFE AnWang investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SAFE4statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SAFE AnWang mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SAFE AnWang, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SAFE AnWang kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SAFE AnWang (SAFE4) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SAFE AnWang (SAFE4) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SAFE AnWang prognozes.

Peržiūrėkite SAFE AnWang kainos prognozę dabar!

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomika

Supratimas apie SAFE AnWang (SAFE4) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAFE4išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SAFE AnWang (SAFE4)

Ieškote, kaip nusipirkti SAFE AnWang? Viskas paprasta ir patogu! SAFE AnWang lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SAFE4 į vietos valiutas

SAFE AnWang išteklius

Išsamesnei SAFE AnWang analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SAFE AnWang svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SAFE AnWang

Kiek SAFE AnWang(SAFE4) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAFE4 kaina USD valiuta yra 3.647USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAFE4 į USD kaina?
Dabartinė SAFE4 kaina USD valiuta yra $ 3.647. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SAFE AnWang rinkos kapitalizacija?
SAFE4 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAFE4 apyvartoje?
SAFE4 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAFE4 kaina?
SAFE4 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 68.40181061180506USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAFE4 kaina?
SAFE4 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.3419666693271253USD.
Kokia yra SAFE4 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAFE4 yra $ 116.64KUSD.
Ar SAFE4 kaina šiais metais kils?
SAFE4 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAFE4 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SAFE AnWang (SAFE4) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
