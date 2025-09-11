SAFE AnWang (SAFE4) realiojo laiko kaina yra $ 3.647. Per pastarąsias 24 valandas SAFE4 svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.589 iki aukščiausios $ 3.737 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAFE4 kaina yra $ 68.40181061180506, o žemiausia – $ 1.3419666693271253.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAFE4 per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SAFE AnWang (SAFE4) rinkos informacija
Dabartinė SAFE AnWang rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 116.64K. SAFE4 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2657730.94. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.69M
SAFE AnWang (SAFE4) kainos istorija USD
Stebėkite SAFE AnWang kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00292
-0.08%
30 dienų
$ -0.111
-2.96%
60 dienų
$ -1.154
-24.04%
90 dienų
$ -2.46
-40.29%
SAFE AnWang kainos pokytis šiandien
Šiandien SAFE4 užfiksuotas $ -0.00292 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SAFE AnWang 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.111 (-2.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SAFE AnWang 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAFE4 rodiklis pasikeitė $ -1.154 (-24.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SAFE AnWang 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -2.46 (-40.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SAFE AnWang (SAFE4) pokyčius?
The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.
SAFE AnWang kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SAFE AnWang (SAFE4) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SAFE AnWang (SAFE4) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SAFE AnWang prognozes.
Supratimas apie SAFE AnWang (SAFE4) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAFE4išsamią tokeno tokenomiką dabar!
