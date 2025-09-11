Rexas Finance (RXS) realiojo laiko kaina yra $ 0.003025. Per pastarąsias 24 valandas RXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002914 iki aukščiausios $ 0.003045 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RXS kaina yra $ 0.11465698706256379, o žemiausia – $ 0.002901748427827008.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RXS per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rexas Finance (RXS) rinkos informacija
No.4020
Dabartinė Rexas Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.26K. RXS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.03M
Rexas Finance (RXS) kainos istorija USD
Stebėkite Rexas Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001983
+0.66%
30 dienų
$ -0.001383
-31.38%
60 dienų
$ -0.005805
-65.75%
90 dienų
$ -0.096975
-96.98%
Rexas Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien RXS užfiksuotas $ +0.00001983 (+0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rexas Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001383 (-31.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rexas Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RXS rodiklis pasikeitė $ -0.005805 (-65.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rexas Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.096975 (-96.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rexas Finance (RXS) pokyčius?
RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.
Rexas Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rexas Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rexas Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rexas Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Rexas Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Rexas Finance (RXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rexas Finance (RXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rexas Finance prognozes.
Supratimas apie Rexas Finance (RXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Rexas Finance (RXS)
Ieškote, kaip nusipirkti Rexas Finance? Viskas paprasta ir patogu! Rexas Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.