Rexas Finance kaina(RXS)

1 RXS į USD – tiesioginė kaina:

$0.003025
$0.003025$0.003025
+0.66%1D
USD
Rexas Finance (RXS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:00:18(UTC+8)

Rexas Finance (RXS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002914
$ 0.002914$ 0.002914
24 val. žemiausia
$ 0.003045
$ 0.003045$ 0.003045
24 val. aukščiausia

$ 0.002914
$ 0.002914$ 0.002914

$ 0.003045
$ 0.003045$ 0.003045

$ 0.11465698706256379
$ 0.11465698706256379$ 0.11465698706256379

$ 0.002901748427827008
$ 0.002901748427827008$ 0.002901748427827008

-0.24%

+0.66%

-13.05%

-13.05%

Rexas Finance (RXS) realiojo laiko kaina yra $ 0.003025. Per pastarąsias 24 valandas RXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002914 iki aukščiausios $ 0.003045 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RXS kaina yra $ 0.11465698706256379, o žemiausia – $ 0.002901748427827008.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RXS per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rexas Finance (RXS) rinkos informacija

No.4020

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.26K
$ 64.26K$ 64.26K

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Rexas Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.26K. RXS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.03M

Rexas Finance (RXS) kainos istorija USD

Stebėkite Rexas Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001983+0.66%
30 dienų$ -0.001383-31.38%
60 dienų$ -0.005805-65.75%
90 dienų$ -0.096975-96.98%
Rexas Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien RXS užfiksuotas $ +0.00001983 (+0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Rexas Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001383 (-31.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Rexas Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RXS rodiklis pasikeitė $ -0.005805 (-65.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Rexas Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.096975 (-96.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rexas Finance (RXS) pokyčius?

Peržiūrėkite Rexas Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Rexas Finance (RXS)

Rexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.

Rexas Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rexas Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rexas Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rexas Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Rexas Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rexas Finance (RXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rexas Finance (RXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rexas Finance prognozes.

Peržiūrėkite Rexas Finance kainos prognozę dabar!

Rexas Finance (RXS) Tokenomika

Supratimas apie Rexas Finance (RXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Rexas Finance (RXS)

Ieškote, kaip nusipirkti Rexas Finance? Viskas paprasta ir patogu! Rexas Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RXS į vietos valiutas

1 Rexas Finance(RXS) į VND
79.602875
1 Rexas Finance(RXS) į AUD
A$0.00456775
1 Rexas Finance(RXS) į GBP
0.00220825
1 Rexas Finance(RXS) į EUR
0.00257125
1 Rexas Finance(RXS) į USD
$0.003025
1 Rexas Finance(RXS) į MYR
RM0.0127655
1 Rexas Finance(RXS) į TRY
0.124872
1 Rexas Finance(RXS) į JPY
¥0.444675
1 Rexas Finance(RXS) į ARS
ARS$4.3091125
1 Rexas Finance(RXS) į RUB
0.2556125
1 Rexas Finance(RXS) į INR
0.2666235
1 Rexas Finance(RXS) į IDR
Rp49.590156
1 Rexas Finance(RXS) į KRW
4.2072305
1 Rexas Finance(RXS) į PHP
0.1728485
1 Rexas Finance(RXS) į EGP
￡E.0.14565375
1 Rexas Finance(RXS) į BRL
R$0.016335
1 Rexas Finance(RXS) į CAD
C$0.0041745
1 Rexas Finance(RXS) į BDT
0.368445
1 Rexas Finance(RXS) į NGN
4.56257725
1 Rexas Finance(RXS) į COP
$11.862719
1 Rexas Finance(RXS) į ZAR
R.0.05290725
1 Rexas Finance(RXS) į UAH
0.124872
1 Rexas Finance(RXS) į VES
Bs0.4719
1 Rexas Finance(RXS) į CLP
$2.907025
1 Rexas Finance(RXS) į PKR
Rs0.85913025
1 Rexas Finance(RXS) į KZT
1.630717
1 Rexas Finance(RXS) į THB
฿0.09610425
1 Rexas Finance(RXS) į TWD
NT$0.09180875
1 Rexas Finance(RXS) į AED
د.إ0.01110175
1 Rexas Finance(RXS) į CHF
Fr0.00238975
1 Rexas Finance(RXS) į HKD
HK$0.0235345
1 Rexas Finance(RXS) į AMD
֏1.15588275
1 Rexas Finance(RXS) į MAD
.د.م0.02731575
1 Rexas Finance(RXS) į MXN
$0.05623475
1 Rexas Finance(RXS) į SAR
ريال0.01134375
1 Rexas Finance(RXS) į PLN
0.011011
1 Rexas Finance(RXS) į RON
лв0.0131285
1 Rexas Finance(RXS) į SEK
kr0.02828375
1 Rexas Finance(RXS) į BGN
лв0.00505175
1 Rexas Finance(RXS) į HUF
Ft1.01679325
1 Rexas Finance(RXS) į CZK
0.0631015
1 Rexas Finance(RXS) į KWD
د.ك0.000922625
1 Rexas Finance(RXS) į ILS
0.010043
1 Rexas Finance(RXS) į AOA
Kz2.76760275
1 Rexas Finance(RXS) į BHD
.د.ب0.001140425
1 Rexas Finance(RXS) į BMD
$0.003025
1 Rexas Finance(RXS) į DKK
kr0.0192995
1 Rexas Finance(RXS) į HNL
L0.07928525
1 Rexas Finance(RXS) į MUR
0.1376375
1 Rexas Finance(RXS) į NAD
$0.0531795
1 Rexas Finance(RXS) į NOK
kr0.03003825
1 Rexas Finance(RXS) į NZD
$0.005082
1 Rexas Finance(RXS) į PAB
B/.0.003025
1 Rexas Finance(RXS) į PGK
K0.012826
1 Rexas Finance(RXS) į QAR
ر.ق0.011011
1 Rexas Finance(RXS) į RSD
дин.0.302984

Išsamesnei Rexas Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rexas Finance

Kiek Rexas Finance(RXS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RXS kaina USD valiuta yra 0.003025USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RXS į USD kaina?
Dabartinė RXS kaina USD valiuta yra $ 0.003025. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rexas Finance rinkos kapitalizacija?
RXS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RXS apyvartoje?
RXS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RXS kaina?
RXS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11465698706256379USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RXS kaina?
RXS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002901748427827008USD.
Kokia yra RXS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RXS yra $ 64.26KUSD.
Ar RXS kaina šiais metais kils?
RXS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RXS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 12:00:18(UTC+8)

Rexas Finance (RXS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
