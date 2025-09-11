Allo (RWA) realiojo laiko kaina yra $ 0.005399. Per pastarąsias 24 valandas RWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005227 iki aukščiausios $ 0.005532 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RWA kaina yra $ 0.018160394426663364, o žemiausia – $ 0.003076171331168132.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RWA per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Allo (RWA) rinkos informacija
No.1181
$ 9.72M
$ 9.72M$ 9.72M
$ 80.92K
$ 80.92K$ 80.92K
$ 53.99M
$ 53.99M$ 53.99M
1.80B
1.80B 1.80B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
18.00%
BSC
Dabartinė Allo rinkos kapitalizacija yra $ 9.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 80.92K. RWA apyvartoje yra 1.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.99M
Allo (RWA) kainos istorija USD
Stebėkite Allo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001353
-0.25%
30 dienų
$ +0.000652
+13.73%
60 dienų
$ +0.001366
+33.87%
90 dienų
$ -0.002534
-31.95%
Allo kainos pokytis šiandien
Šiandien RWA užfiksuotas $ -0.00001353 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Allo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000652 (+13.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Allo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RWA rodiklis pasikeitė $ +0.001366 (+33.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Allo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002534 (-31.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Allo (RWA) pokyčius?
Allo is building the world’s first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility.
Allo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Allo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RWAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Allo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Allo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Allo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Allo (RWA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Allo (RWA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Allo prognozes.
Supratimas apie Allo (RWA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RWAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Allo (RWA)
Ieškote, kaip nusipirkti Allo? Viskas paprasta ir patogu! Allo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.