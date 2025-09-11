Daugiau apie RWA

Allo kaina(RWA)

1 RWA į USD – tiesioginė kaina:

$0.005399
$0.005399$0.005399
-0.25%1D
USD
Allo (RWA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:53:12(UTC+8)

Allo (RWA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005227
$ 0.005227$ 0.005227
24 val. žemiausia
$ 0.005532
$ 0.005532$ 0.005532
24 val. aukščiausia

$ 0.005227
$ 0.005227$ 0.005227

$ 0.005532
$ 0.005532$ 0.005532

$ 0.018160394426663364
$ 0.018160394426663364$ 0.018160394426663364

$ 0.003076171331168132
$ 0.003076171331168132$ 0.003076171331168132

-0.63%

-0.25%

+15.65%

+15.65%

Allo (RWA) realiojo laiko kaina yra $ 0.005399. Per pastarąsias 24 valandas RWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005227 iki aukščiausios $ 0.005532 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RWA kaina yra $ 0.018160394426663364, o žemiausia – $ 0.003076171331168132.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RWA per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Allo (RWA) rinkos informacija

No.1181

$ 9.72M
$ 9.72M$ 9.72M

$ 80.92K
$ 80.92K$ 80.92K

$ 53.99M
$ 53.99M$ 53.99M

1.80B
1.80B 1.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

18.00%

BSC

Dabartinė Allo rinkos kapitalizacija yra $ 9.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 80.92K. RWA apyvartoje yra 1.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.99M

Allo (RWA) kainos istorija USD

Stebėkite Allo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001353-0.25%
30 dienų$ +0.000652+13.73%
60 dienų$ +0.001366+33.87%
90 dienų$ -0.002534-31.95%
Allo kainos pokytis šiandien

Šiandien RWA užfiksuotas $ -0.00001353 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Allo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000652 (+13.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Allo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RWA rodiklis pasikeitė $ +0.001366 (+33.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Allo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002534 (-31.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Allo (RWA) pokyčius?

Peržiūrėkite Allo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Allo (RWA)

Allo is building the world’s first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility.

Allo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Allo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RWAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Allo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Allo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Allo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Allo (RWA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Allo (RWA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Allo prognozes.

Peržiūrėkite Allo kainos prognozę dabar!

Allo (RWA) Tokenomika

Supratimas apie Allo (RWA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RWAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Allo (RWA)

Ieškote, kaip nusipirkti Allo? Viskas paprasta ir patogu! Allo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RWA į vietos valiutas

1 Allo(RWA) į VND
142.074685
1 Allo(RWA) į AUD
A$0.00815249
1 Allo(RWA) į GBP
0.00394127
1 Allo(RWA) į EUR
0.00458915
1 Allo(RWA) į USD
$0.005399
1 Allo(RWA) į MYR
RM0.02278378
1 Allo(RWA) į TRY
0.22292471
1 Allo(RWA) į JPY
¥0.793653
1 Allo(RWA) į ARS
ARS$7.6908755
1 Allo(RWA) į RUB
0.46237036
1 Allo(RWA) į INR
0.47678569
1 Allo(RWA) į IDR
Rp88.50818256
1 Allo(RWA) į KRW
7.51945725
1 Allo(RWA) į PHP
0.30866083
1 Allo(RWA) į EGP
￡E.0.26001584
1 Allo(RWA) į BRL
R$0.0291546
1 Allo(RWA) į CAD
C$0.00745062
1 Allo(RWA) į BDT
0.6575982
1 Allo(RWA) į NGN
8.14325771
1 Allo(RWA) į COP
$21.17250244
1 Allo(RWA) į ZAR
R.0.09464447
1 Allo(RWA) į UAH
0.22287072
1 Allo(RWA) į VES
Bs0.842244
1 Allo(RWA) į CLP
$5.188439
1 Allo(RWA) į PKR
Rs1.53336999
1 Allo(RWA) į KZT
2.91049292
1 Allo(RWA) į THB
฿0.17179618
1 Allo(RWA) į TWD
NT$0.1635897
1 Allo(RWA) į AED
د.إ0.01981433
1 Allo(RWA) į CHF
Fr0.00426521
1 Allo(RWA) į HKD
HK$0.04200422
1 Allo(RWA) į AMD
֏2.06301189
1 Allo(RWA) į MAD
.د.م0.04875297
1 Allo(RWA) į MXN
$0.10058337
1 Allo(RWA) į SAR
ريال0.02024625
1 Allo(RWA) į PLN
0.01965236
1 Allo(RWA) į RON
лв0.02337767
1 Allo(RWA) į SEK
kr0.05048065
1 Allo(RWA) į BGN
лв0.00901633
1 Allo(RWA) į HUF
Ft1.81600764
1 Allo(RWA) į CZK
0.11273112
1 Allo(RWA) į KWD
د.ك0.001646695
1 Allo(RWA) į ILS
0.01797867
1 Allo(RWA) į AOA
Kz4.92156643
1 Allo(RWA) į BHD
.د.ب0.002035423
1 Allo(RWA) į BMD
$0.005399
1 Allo(RWA) į DKK
kr0.03444562
1 Allo(RWA) į HNL
L0.14150779
1 Allo(RWA) į MUR
0.24597844
1 Allo(RWA) į NAD
$0.09491442
1 Allo(RWA) į NOK
kr0.05361207
1 Allo(RWA) į NZD
$0.00907032
1 Allo(RWA) į PAB
B/.0.005399
1 Allo(RWA) į PGK
K0.02289176
1 Allo(RWA) į QAR
ر.ق0.01965236
1 Allo(RWA) į RSD
дин.0.54092581

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Allo

Kiek Allo(RWA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RWA kaina USD valiuta yra 0.005399USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RWA į USD kaina?
Dabartinė RWA kaina USD valiuta yra $ 0.005399. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Allo rinkos kapitalizacija?
RWA rinkos kapitalizacija yra $ 9.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RWA apyvartoje?
RWA apyvartoje yra 1.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RWA kaina?
RWA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.018160394426663364USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RWA kaina?
RWA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003076171331168132USD.
Kokia yra RWA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RWA yra $ 80.92KUSD.
Ar RWA kaina šiais metais kils?
RWA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RWA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:53:12(UTC+8)

Allo (RWA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

