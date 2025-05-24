RWA

Allo is building the world’s first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility.

VardasRWA

ReitingasNo.1056

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.31%

Cirkuliuojantis kiekis1,800,000,000

Maksimali pasiūla10,000,000,000

Bendra pasiūla10,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.18%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.018160394426663364,2025-05-24

Mažiausia kaina0.003076171331168132,2025-07-25

Vieša blokų grandinėBSC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

