RavenCoin kaina(RVN)

RavenCoin (RVN) kainos grafikas realiu laiku
RavenCoin (RVN) kainos informacija (USD)

24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.28542094
$ 0.00879405250642
+0.63%

+4.90%

+4.90%

RavenCoin (RVN) realiojo laiko kaina yra $ 0.013575. Per pastarąsias 24 valandas RVN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.013337 iki aukščiausios $ 0.013672 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RVN kaina yra $ 0.28542094, o žemiausia – $ 0.00879405250642.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RVN per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RavenCoin (RVN) rinkos informacija

$ 211.39M
$ 211.39M$ 211.39M

$ 506.20K
$ 506.20K$ 506.20K

$ 285.08M
$ 285.08M$ 285.08M

15.57B
15.57B 15.57B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

15,571,739,423.47193
15,571,739,423.47193 15,571,739,423.47193

74.15%

0.01%

$ 0.026499
$ 0.026499$ 0.026499

RVN

Dabartinė RavenCoin rinkos kapitalizacija yra $ 211.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 506.20K. RVN apyvartoje yra 15.57B vienetų, o bendras kiekis siekia 15571739423.47193. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 285.08M

RavenCoin (RVN) kainos istorija USD

Stebėkite RavenCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001492+0.11%
30 dienų$ -0.000395-2.83%
60 dienų$ -0.000417-2.99%
90 dienų$ -0.006064-30.88%
RavenCoin kainos pokytis šiandien

Šiandien RVN užfiksuotas $ +0.00001492 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RavenCoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000395 (-2.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RavenCoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RVN rodiklis pasikeitė $ -0.000417 (-2.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RavenCoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006064 (-30.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RavenCoin (RVN) pokyčius?

Peržiūrėkite RavenCoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RavenCoin (RVN)

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

RavenCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RavenCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RVNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RavenCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RavenCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RavenCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RavenCoin (RVN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RavenCoin (RVN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RavenCoin prognozes.

Peržiūrėkite RavenCoin kainos prognozę dabar!

RavenCoin (RVN) Tokenomika

Supratimas apie RavenCoin (RVN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RVNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RavenCoin (RVN)

Ieškote, kaip nusipirkti RavenCoin? Viskas paprasta ir patogu! RavenCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RVN į vietos valiutas

1 RavenCoin(RVN) į VND
357.226125
1 RavenCoin(RVN) į AUD
A$0.02049825
1 RavenCoin(RVN) į GBP
0.00990975
1 RavenCoin(RVN) į EUR
0.01153875
1 RavenCoin(RVN) į USD
$0.013575
1 RavenCoin(RVN) į MYR
RM0.0572865
1 RavenCoin(RVN) į TRY
0.560376
1 RavenCoin(RVN) į JPY
¥1.995525
1 RavenCoin(RVN) į ARS
ARS$19.3375875
1 RavenCoin(RVN) į RUB
1.1470875
1 RavenCoin(RVN) į INR
1.1965005
1 RavenCoin(RVN) į IDR
Rp222.540948
1 RavenCoin(RVN) į KRW
18.8803815
1 RavenCoin(RVN) į PHP
0.7756755
1 RavenCoin(RVN) į EGP
￡E.0.65363625
1 RavenCoin(RVN) į BRL
R$0.073305
1 RavenCoin(RVN) į CAD
C$0.0187335
1 RavenCoin(RVN) į BDT
1.653435
1 RavenCoin(RVN) į NGN
20.47503675
1 RavenCoin(RVN) į COP
$53.235177
1 RavenCoin(RVN) į ZAR
R.0.23742675
1 RavenCoin(RVN) į UAH
0.560376
1 RavenCoin(RVN) į VES
Bs2.1177
1 RavenCoin(RVN) į CLP
$13.045575
1 RavenCoin(RVN) į PKR
Rs3.85543575
1 RavenCoin(RVN) į KZT
7.318011
1 RavenCoin(RVN) į THB
฿0.43127775
1 RavenCoin(RVN) į TWD
NT$0.41200125
1 RavenCoin(RVN) į AED
د.إ0.04982025
1 RavenCoin(RVN) į CHF
Fr0.01072425
1 RavenCoin(RVN) į HKD
HK$0.1056135
1 RavenCoin(RVN) į AMD
֏5.18714325
1 RavenCoin(RVN) į MAD
.د.م0.12258225
1 RavenCoin(RVN) į MXN
$0.25235925
1 RavenCoin(RVN) į SAR
ريال0.05090625
1 RavenCoin(RVN) į PLN
0.049413
1 RavenCoin(RVN) į RON
лв0.0589155
1 RavenCoin(RVN) į SEK
kr0.12692625
1 RavenCoin(RVN) į BGN
лв0.02267025
1 RavenCoin(RVN) į HUF
Ft4.56296475
1 RavenCoin(RVN) į CZK
0.2831745
1 RavenCoin(RVN) į KWD
د.ك0.004140375
1 RavenCoin(RVN) į ILS
0.045069
1 RavenCoin(RVN) į AOA
Kz12.41990325
1 RavenCoin(RVN) į BHD
.د.ب0.005117775
1 RavenCoin(RVN) į BMD
$0.013575
1 RavenCoin(RVN) į DKK
kr0.0866085
1 RavenCoin(RVN) į HNL
L0.35580075
1 RavenCoin(RVN) į MUR
0.6176625
1 RavenCoin(RVN) į NAD
$0.2386485
1 RavenCoin(RVN) į NOK
kr0.13479975
1 RavenCoin(RVN) į NZD
$0.022806
1 RavenCoin(RVN) į PAB
B/.0.013575
1 RavenCoin(RVN) į PGK
K0.057558
1 RavenCoin(RVN) į QAR
ر.ق0.049413
1 RavenCoin(RVN) į RSD
дин.1.359672

Išsamesnei RavenCoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali RavenCoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RavenCoin

Kiek RavenCoin(RVN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RVN kaina USD valiuta yra 0.013575USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RVN į USD kaina?
Dabartinė RVN kaina USD valiuta yra $ 0.013575. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RavenCoin rinkos kapitalizacija?
RVN rinkos kapitalizacija yra $ 211.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RVN apyvartoje?
RVN apyvartoje yra 15.57BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RVN kaina?
RVN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.28542094USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RVN kaina?
RVN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00879405250642USD.
Kokia yra RVN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RVN yra $ 506.20KUSD.
Ar RVN kaina šiais metais kils?
RVN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RVN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RavenCoin (RVN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
