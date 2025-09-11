RavenCoin (RVN) realiojo laiko kaina yra $ 0.013575. Per pastarąsias 24 valandas RVN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.013337 iki aukščiausios $ 0.013672 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RVN kaina yra $ 0.28542094, o žemiausia – $ 0.00879405250642.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RVN per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RavenCoin (RVN) rinkos informacija
Dabartinė RavenCoin rinkos kapitalizacija yra $ 211.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 506.20K. RVN apyvartoje yra 15.57B vienetų, o bendras kiekis siekia 15571739423.47193. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 285.08M
RavenCoin (RVN) kainos istorija USD
Stebėkite RavenCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001492
+0.11%
30 dienų
$ -0.000395
-2.83%
60 dienų
$ -0.000417
-2.99%
90 dienų
$ -0.006064
-30.88%
RavenCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien RVN užfiksuotas $ +0.00001492 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RavenCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000395 (-2.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RavenCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RVN rodiklis pasikeitė $ -0.000417 (-2.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RavenCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006064 (-30.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RavenCoin (RVN) pokyčius?
Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.
RavenCoin kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti RavenCoin (RVN)
