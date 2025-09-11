Daugiau apie RVF

RocketX exchange logotipas

RocketX exchange kaina(RVF)

1 RVF į USD – tiesioginė kaina:

$0.06927
$0.06927$0.06927
-0.55%1D
USD
RocketX exchange (RVF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:25:52(UTC+8)

RocketX exchange (RVF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06823
$ 0.06823$ 0.06823
24 val. žemiausia
$ 0.06987
$ 0.06987$ 0.06987
24 val. aukščiausia

$ 0.06823
$ 0.06823$ 0.06823

$ 0.06987
$ 0.06987$ 0.06987

$ 1.376832374971313
$ 1.376832374971313$ 1.376832374971313

$ 0.01723594
$ 0.01723594$ 0.01723594

0.00%

-0.54%

-2.72%

-2.72%

RocketX exchange (RVF) realiojo laiko kaina yra $ 0.06927. Per pastarąsias 24 valandas RVF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06823 iki aukščiausios $ 0.06987 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RVF kaina yra $ 1.376832374971313, o žemiausia – $ 0.01723594.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RVF per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RocketX exchange (RVF) rinkos informacija

No.1339

$ 6.49M
$ 6.49M$ 6.49M

$ 1.92K
$ 1.92K$ 1.92K

$ 6.93M
$ 6.93M$ 6.93M

93.69M
93.69M 93.69M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98,541,333
98,541,333 98,541,333

93.69%

ETH

Dabartinė RocketX exchange rinkos kapitalizacija yra $ 6.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.92K. RVF apyvartoje yra 93.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 98541333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.93M

RocketX exchange (RVF) kainos istorija USD

Stebėkite RocketX exchange kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003831-0.54%
30 dienų$ +0.01408+25.51%
60 dienų$ +0.02478+55.69%
90 dienų$ +0.02423+53.79%
RocketX exchange kainos pokytis šiandien

Šiandien RVF užfiksuotas $ -0.0003831 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RocketX exchange 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01408 (+25.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RocketX exchange 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RVF rodiklis pasikeitė $ +0.02478 (+55.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RocketX exchange 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02423 (+53.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RocketX exchange (RVF) pokyčius?

Peržiūrėkite RocketX exchange kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

RocketX exchange galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RocketX exchange investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RVFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RocketX exchange mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RocketX exchange, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RocketX exchange kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RocketX exchange (RVF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RocketX exchange (RVF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RocketX exchange prognozes.

Peržiūrėkite RocketX exchange kainos prognozę dabar!

RocketX exchange (RVF) Tokenomika

Supratimas apie RocketX exchange (RVF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RVFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RocketX exchange (RVF)

Ieškote, kaip nusipirkti RocketX exchange? Viskas paprasta ir patogu! RocketX exchange lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RVF į vietos valiutas

1 RocketX exchange(RVF) į VND
1,822.84005
1 RocketX exchange(RVF) į AUD
A$0.1045977
1 RocketX exchange(RVF) į GBP
0.0505671
1 RocketX exchange(RVF) į EUR
0.0588795
1 RocketX exchange(RVF) į USD
$0.06927
1 RocketX exchange(RVF) į MYR
RM0.2923194
1 RocketX exchange(RVF) į TRY
2.8601583
1 RocketX exchange(RVF) į JPY
¥10.18269
1 RocketX exchange(RVF) į ARS
ARS$98.675115
1 RocketX exchange(RVF) į RUB
5.8526223
1 RocketX exchange(RVF) į INR
6.1116921
1 RocketX exchange(RVF) į IDR
Rp1,135.5735888
1 RocketX exchange(RVF) į KRW
96.3421014
1 RocketX exchange(RVF) į PHP
3.9615513
1 RocketX exchange(RVF) į EGP
￡E.3.3339651
1 RocketX exchange(RVF) į BRL
R$0.374058
1 RocketX exchange(RVF) į CAD
C$0.0955926
1 RocketX exchange(RVF) į BDT
8.437086
1 RocketX exchange(RVF) į NGN
104.4792483
1 RocketX exchange(RVF) į COP
$271.6464612
1 RocketX exchange(RVF) į ZAR
R.1.2108396
1 RocketX exchange(RVF) į UAH
2.8594656
1 RocketX exchange(RVF) į VES
Bs10.80612
1 RocketX exchange(RVF) į CLP
$66.56847
1 RocketX exchange(RVF) į PKR
Rs19.6733727
1 RocketX exchange(RVF) į KZT
37.3420716
1 RocketX exchange(RVF) į THB
฿2.2020933
1 RocketX exchange(RVF) į TWD
NT$2.1030372
1 RocketX exchange(RVF) į AED
د.إ0.2542209
1 RocketX exchange(RVF) į CHF
Fr0.0547233
1 RocketX exchange(RVF) į HKD
HK$0.5389206
1 RocketX exchange(RVF) į AMD
֏26.4687597
1 RocketX exchange(RVF) į MAD
.د.م0.6255081
1 RocketX exchange(RVF) į MXN
$1.288422
1 RocketX exchange(RVF) į SAR
ريال0.2597625
1 RocketX exchange(RVF) į PLN
0.2521428
1 RocketX exchange(RVF) į RON
лв0.2999391
1 RocketX exchange(RVF) į SEK
kr0.6476745
1 RocketX exchange(RVF) į BGN
лв0.1156809
1 RocketX exchange(RVF) į HUF
Ft23.2761054
1 RocketX exchange(RVF) į CZK
1.4449722
1 RocketX exchange(RVF) į KWD
د.ك0.02112735
1 RocketX exchange(RVF) į ILS
0.2299764
1 RocketX exchange(RVF) į AOA
Kz63.3758157
1 RocketX exchange(RVF) į BHD
.د.ب0.02611479
1 RocketX exchange(RVF) į BMD
$0.06927
1 RocketX exchange(RVF) į DKK
kr0.4419426
1 RocketX exchange(RVF) į HNL
L1.8155667
1 RocketX exchange(RVF) į MUR
3.1559412
1 RocketX exchange(RVF) į NAD
$1.2177666
1 RocketX exchange(RVF) į NOK
kr0.6878511
1 RocketX exchange(RVF) į NZD
$0.1163736
1 RocketX exchange(RVF) į PAB
B/.0.06927
1 RocketX exchange(RVF) į PGK
K0.2937048
1 RocketX exchange(RVF) į QAR
ر.ق0.2521428
1 RocketX exchange(RVF) į RSD
дин.6.9366978

RocketX exchange išteklius

Išsamesnei RocketX exchange analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali RocketX exchange svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RocketX exchange

Kiek RocketX exchange(RVF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RVF kaina USD valiuta yra 0.06927USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RVF į USD kaina?
Dabartinė RVF kaina USD valiuta yra $ 0.06927. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RocketX exchange rinkos kapitalizacija?
RVF rinkos kapitalizacija yra $ 6.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RVF apyvartoje?
RVF apyvartoje yra 93.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RVF kaina?
RVF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.376832374971313USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RVF kaina?
RVF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01723594USD.
Kokia yra RVF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RVF yra $ 1.92KUSD.
Ar RVF kaina šiais metais kils?
RVF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RVF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:25:52(UTC+8)

RocketX exchange (RVF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

