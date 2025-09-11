RocketX exchange (RVF) realiojo laiko kaina yra $ 0.06927. Per pastarąsias 24 valandas RVF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06823 iki aukščiausios $ 0.06987 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RVF kaina yra $ 1.376832374971313, o žemiausia – $ 0.01723594.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RVF per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RocketX exchange (RVF) rinkos informacija
No.1339
$ 6.49M
$ 6.49M$ 6.49M
$ 1.92K
$ 1.92K$ 1.92K
$ 6.93M
$ 6.93M$ 6.93M
93.69M
93.69M 93.69M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
98,541,333
98,541,333 98,541,333
93.69%
ETH
Dabartinė RocketX exchange rinkos kapitalizacija yra $ 6.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.92K. RVF apyvartoje yra 93.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 98541333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.93M
RocketX exchange (RVF) kainos istorija USD
Stebėkite RocketX exchange kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003831
-0.54%
30 dienų
$ +0.01408
+25.51%
60 dienų
$ +0.02478
+55.69%
90 dienų
$ +0.02423
+53.79%
RocketX exchange kainos pokytis šiandien
Šiandien RVF užfiksuotas $ -0.0003831 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RocketX exchange 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01408 (+25.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RocketX exchange 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RVF rodiklis pasikeitė $ +0.02478 (+55.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RocketX exchange 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02423 (+53.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RocketX exchange (RVF) pokyčius?
RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.
RocketX exchange galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RocketX exchange investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RVFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie RocketX exchange mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RocketX exchange, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
RocketX exchange kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RocketX exchange (RVF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RocketX exchange (RVF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RocketX exchange prognozes.
Supratimas apie RocketX exchange (RVF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RVFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti RocketX exchange (RVF)
Ieškote, kaip nusipirkti RocketX exchange? Viskas paprasta ir patogu! RocketX exchange lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.