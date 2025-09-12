RocketX exchange (RVF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite RocketX exchange kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RVF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

RocketX exchange kainos prognozė
$0.07107
+1.60%
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:13:54(UTC+8)

RocketX exchange Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

RocketX exchange (RVF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, RocketX exchange galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.07107 prekybos kainą 2025 m.

RocketX exchange (RVF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, RocketX exchange galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.074623 prekybos kainą 2026 m.

RocketX exchange (RVF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RVF ateities kaina yra $ 0.078354 su 10.25% augimo norma.

RocketX exchange (RVF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RVF ateities kaina yra $ 0.082272 su 15.76% augimo norma.

RocketX exchange (RVF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RVF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.086386, o augimo norma – 21.55%.

RocketX exchange (RVF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RVF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.090705, o augimo norma – 27.63%.

RocketX exchange (RVF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. RocketX exchange kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.147749 prekybos kainą.

RocketX exchange (RVF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. RocketX exchange kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.240668 prekybos kainą.

Trumpalaikės RocketX exchange kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.07107
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.071079
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.071138
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.071362
    0.41%
RocketX exchange (RVF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RVF kaina yra $0.07107. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

RocketX exchange (RVF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RVF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.071079. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

RocketX exchange (RVF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RVF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.071138. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

RocketX exchange (RVF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RVF kaina yra $0.071362. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė RocketX exchange kainų statistika

$ 0.07107
$ 6.66M
93.69M
$ 1.95K
Naujausia RVF kaina yra $ 0.07107. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.60%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.95K.
Be to, RVF turi 93.69M apyvartą ir $ 6.66M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti RocketX exchange (RVF)

Bandote įsigyti RVF? Dabar galite RVF įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti RocketX exchange ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RVF dabar

RocketX exchange istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje RocketX exchange, dabartinė RocketX exchange kaina yra 0.07107USD. Apyvartinė RocketX exchange (RVF) pasiūla yra 0.00 RVF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.66M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000789
    $ 0.07209
    $ 0.06932
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000519
    $ 0.07209
    $ 0.06823
  • 30 dienų
    0.13%
    $ 0.008389
    $ 0.07682
    $ 0.06076
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas RocketX exchange kaina pasikeitė $0.000789, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas RocketX exchange buvo prekiaujama aukščiausia $0.07209 ir žemiausia $0.06823. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo RVF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį RocketX exchange įvyko 0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.008389 vertę. Tai rodo, kad RVF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą RocketX exchange kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RVF kainų istoriją

Kaip veikia RocketX exchange (RVF) kainų prognozės modulis?

RocketX exchange Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RVF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius RocketX exchange ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RVF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti RocketX exchange kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RVF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RVF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą RocketX exchange potencialą.

Kodėl RVF kainų prognozė yra svarbi?

RVF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RVF dabar?
Pagal jūsų prognozes, RVF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RVF kainų prognozė?
Remiantis RocketX exchange (RVF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RVF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RVF 2026 m.?
1 vieneto RocketX exchange (RVF) kaina šiandien yra $0.07107. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RVF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RVF kaina 2027 m.?
RocketX exchange (RVF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RVF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RVF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RocketX exchange (RVF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RVF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RocketX exchange (RVF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RVF 2030 m.?
1 vieneto RocketX exchange (RVF) kaina šiandien yra $0.07107. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RVF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RVF kainų prognozė 2040 metams?
RocketX exchange (RVF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RVF kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:13:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.