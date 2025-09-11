THORChain (RUNE) realiojo laiko kaina yra $ 1.279. Per pastarąsias 24 valandas RUNE svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.243 iki aukščiausios $ 1.283 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RUNE kaina yra $ 21.26140054, o žemiausia – $ 0.00793864363964.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RUNE per pastarąją valandą pasikeitė +0.94%, per 24 valandas – +1.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
THORChain (RUNE) rinkos informacija
No.133
$ 449.36M
$ 1.25M
$ 544.09M
351.34M
425,400,364
0.01%
2020-04-01 00:00:00
$ 0.038
RUNE
Dabartinė THORChain rinkos kapitalizacija yra $ 449.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.25M. RUNE apyvartoje yra 351.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 425400364. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 544.09M
THORChain (RUNE) kainos istorija USD
Stebėkite THORChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.01291
+1.02%
30 dienų
$ -0.099
-7.19%
60 dienų
$ -0.205
-13.82%
90 dienų
$ -0.239
-15.75%
THORChain kainos pokytis šiandien
Šiandien RUNE užfiksuotas $ +0.01291 (+1.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
THORChain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.099 (-7.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
THORChain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RUNE rodiklis pasikeitė $ -0.205 (-13.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
THORChain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.239 (-15.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir THORChain (RUNE) pokyčius?
THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.
THORChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų THORChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RUNEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie THORChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti THORChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
THORChain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos THORChain (RUNE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THORChain (RUNE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THORChain prognozes.
Supratimas apie THORChain (RUNE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RUNEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti THORChain (RUNE)
Ieškote, kaip nusipirkti THORChain? Viskas paprasta ir patogu! THORChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.