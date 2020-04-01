RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

VardasRUNE

ReitingasNo.134

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)14.23%

Cirkuliuojantis kiekis351,292,986

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla425,374,175

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2020-04-01 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.038 USDT

Visų laikų rekordas21.26140054,2021-05-19

Mažiausia kaina0.00793864363964,2019-09-27

Vieša blokų grandinėRUNE

ĮvadasTHORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...