Rocket Pool (RPL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Rocket Pool kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RPL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Rocket Pool kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Rocket Pool kainos prognozė
$6.404
+2.18%
USD
Faktinis
Prognozė
Rocket Pool Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Rocket Pool (RPL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Rocket Pool galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 6.404 prekybos kainą 2025 m.

Rocket Pool (RPL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Rocket Pool galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 6.7242 prekybos kainą 2026 m.

Rocket Pool (RPL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RPL ateities kaina yra $ 7.0604 su 10.25% augimo norma.

Rocket Pool (RPL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RPL ateities kaina yra $ 7.4134 su 15.76% augimo norma.

Rocket Pool (RPL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RPL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 7.7841, o augimo norma – 21.55%.

Rocket Pool (RPL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RPL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 8.1733, o augimo norma – 27.63%.

Rocket Pool (RPL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Rocket Pool kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 13.3134 prekybos kainą.

Rocket Pool (RPL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Rocket Pool kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 21.6862 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 6.404
    0.00%
  • 2026
    $ 6.7242
    5.00%
  • 2027
    $ 7.0604
    10.25%
  • 2028
    $ 7.4134
    15.76%
  • 2029
    $ 7.7841
    21.55%
  • 2030
    $ 8.1733
    27.63%
  • 2031
    $ 8.5819
    34.01%
  • 2032
    $ 9.0110
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 9.4616
    47.75%
  • 2034
    $ 9.9347
    55.13%
  • 2035
    $ 10.4314
    62.89%
  • 2036
    $ 10.9530
    71.03%
  • 2037
    $ 11.5006
    79.59%
  • 2038
    $ 12.0756
    88.56%
  • 2039
    $ 12.6794
    97.99%
  • 2040
    $ 13.3134
    107.89%
Trumpalaikės Rocket Pool kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 6.404
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 6.4048
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 6.4101
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 6.4303
    0.41%
Rocket Pool (RPL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RPL kaina yra $6.404. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Rocket Pool (RPL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RPL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $6.4048. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Rocket Pool (RPL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RPL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $6.4101. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Rocket Pool (RPL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RPL kaina yra $6.4303. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Rocket Pool kainų statistika

$ 6.404
$ 6.404$ 6.404

+2.18%

$ 139.01M
$ 139.01M$ 139.01M

21.71M
21.71M 21.71M

$ 320.67K
$ 320.67K$ 320.67K

--

Naujausia RPL kaina yra $ 6.404. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.18%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 320.67K.
Be to, RPL turi 21.71M apyvartą ir $ 139.01M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Rocket Pool (RPL)

Bandote įsigyti RPL? Dabar galite RPL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Rocket Pool ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RPL dabar

Rocket Pool istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Rocket Pool, dabartinė Rocket Pool kaina yra 6.404USD. Apyvartinė Rocket Pool (RPL) pasiūla yra 0.00 RPL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $139.01M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.044999
    $ 6.57
    $ 6.229
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.160000
    $ 6.676
    $ 6.051
  • 30 dienų
    -0.25%
    $ -2.24
    $ 8.905
    $ 6.051
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Rocket Pool kaina pasikeitė $-0.044999, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Rocket Pool buvo prekiaujama aukščiausia $6.676 ir žemiausia $6.051. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo RPL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Rocket Pool įvyko -0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-2.24 vertę. Tai rodo, kad RPL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Rocket Pool kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RPL kainų istoriją

Kaip veikia Rocket Pool (RPL) kainų prognozės modulis?

Rocket Pool Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RPL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Rocket Pool ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RPL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Rocket Pool kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RPL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RPL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Rocket Pool potencialą.

Kodėl RPL kainų prognozė yra svarbi?

RPL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RPL dabar?
Pagal jūsų prognozes, RPL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RPL kainų prognozė?
Remiantis Rocket Pool (RPL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RPL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RPL 2026 m.?
1 vieneto Rocket Pool (RPL) kaina šiandien yra $6.404. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RPL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RPL kaina 2027 m.?
Rocket Pool (RPL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RPL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RPL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rocket Pool (RPL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RPL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rocket Pool (RPL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RPL 2030 m.?
1 vieneto Rocket Pool (RPL) kaina šiandien yra $6.404. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RPL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RPL kainų prognozė 2040 metams?
Rocket Pool (RPL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RPL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:52:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.