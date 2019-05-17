RPL

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

VardasRPL

ReitingasNo.327

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)29.96%

Cirkuliuojantis kiekis21,707,238.69416839

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla21,707,238.69416839

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas154.7288747531403,2021-11-16

Mažiausia kaina0.0911751633458,2019-05-17

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

