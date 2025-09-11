The Root Network (ROOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.002723. Per pastarąsias 24 valandas ROOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002646 iki aukščiausios $ 0.002822 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROOT kaina yra $ 0.4653452372359346, o žemiausia – $ 0.002641121503923417.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – -1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
The Root Network (ROOT) rinkos informacija
No.1172
$ 10.12M
$ 10.12M$ 10.12M
$ 134.60K
$ 134.60K$ 134.60K
$ 32.68M
$ 32.68M$ 32.68M
3.72B
3.72B 3.72B
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
30.97%
ROOT
Dabartinė The Root Network rinkos kapitalizacija yra $ 10.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 134.60K. ROOT apyvartoje yra 3.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 12000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.68M
The Root Network (ROOT) kainos istorija USD
Stebėkite The Root Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00005387
-1.94%
30 dienų
$ -0.001166
-29.99%
60 dienų
$ -0.001222
-30.98%
90 dienų
$ -0.002513
-48.00%
The Root Network kainos pokytis šiandien
Šiandien ROOT užfiksuotas $ -0.00005387 (-1.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
The Root Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001166 (-29.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
The Root Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ROOT rodiklis pasikeitė $ -0.001222 (-30.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
The Root Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002513 (-48.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Root Network (ROOT) pokyčius?
ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.
The Root Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The Root Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ROOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie The Root Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The Root Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
The Root Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos The Root Network (ROOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Root Network (ROOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Root Network prognozes.
Supratimas apie The Root Network (ROOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti The Root Network (ROOT)
Ieškote, kaip nusipirkti The Root Network? Viskas paprasta ir patogu! The Root Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.