The Root Network logotipas

The Root Network kaina(ROOT)

1 ROOT į USD – tiesioginė kaina:

$0.002723
$0.002723$0.002723
-1.94%1D
USD
The Root Network (ROOT) kainos grafikas realiu laiku
The Root Network (ROOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002646
$ 0.002646$ 0.002646
24 val. žemiausia
$ 0.002822
$ 0.002822$ 0.002822
24 val. aukščiausia

$ 0.002646
$ 0.002646$ 0.002646

$ 0.002822
$ 0.002822$ 0.002822

$ 0.4653452372359346
$ 0.4653452372359346$ 0.4653452372359346

$ 0.002641121503923417
$ 0.002641121503923417$ 0.002641121503923417

-0.41%

-1.94%

-2.23%

-2.23%

The Root Network (ROOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.002723. Per pastarąsias 24 valandas ROOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002646 iki aukščiausios $ 0.002822 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROOT kaina yra $ 0.4653452372359346, o žemiausia – $ 0.002641121503923417.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – -1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Root Network (ROOT) rinkos informacija

No.1172

$ 10.12M
$ 10.12M$ 10.12M

$ 134.60K
$ 134.60K$ 134.60K

$ 32.68M
$ 32.68M$ 32.68M

3.72B
3.72B 3.72B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

30.97%

ROOT

Dabartinė The Root Network rinkos kapitalizacija yra $ 10.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 134.60K. ROOT apyvartoje yra 3.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 12000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.68M

The Root Network (ROOT) kainos istorija USD

Stebėkite The Root Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00005387-1.94%
30 dienų$ -0.001166-29.99%
60 dienų$ -0.001222-30.98%
90 dienų$ -0.002513-48.00%
The Root Network kainos pokytis šiandien

Šiandien ROOT užfiksuotas $ -0.00005387 (-1.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

The Root Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001166 (-29.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

The Root Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ROOT rodiklis pasikeitė $ -0.001222 (-30.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

The Root Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002513 (-48.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Root Network (ROOT) pokyčius?

Peržiūrėkite The Root Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra The Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The Root Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ROOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie The Root Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The Root Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

The Root Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Root Network (ROOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Root Network (ROOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Root Network prognozes.

Peržiūrėkite The Root Network kainos prognozę dabar!

The Root Network (ROOT) Tokenomika

Supratimas apie The Root Network (ROOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti The Root Network (ROOT)

Ieškote, kaip nusipirkti The Root Network? Viskas paprasta ir patogu! The Root Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ROOT į vietos valiutas

1 The Root Network(ROOT) į VND
71.655745
1 The Root Network(ROOT) į AUD
A$0.00411173
1 The Root Network(ROOT) į GBP
0.00198779
1 The Root Network(ROOT) į EUR
0.00231455
1 The Root Network(ROOT) į USD
$0.002723
1 The Root Network(ROOT) į MYR
RM0.01149106
1 The Root Network(ROOT) į TRY
0.11240544
1 The Root Network(ROOT) į JPY
¥0.400281
1 The Root Network(ROOT) į ARS
ARS$3.8789135
1 The Root Network(ROOT) į RUB
0.23006627
1 The Root Network(ROOT) į INR
0.24038644
1 The Root Network(ROOT) į IDR
Rp44.63933712
1 The Root Network(ROOT) į KRW
3.79245825
1 The Root Network(ROOT) į PHP
0.15591898
1 The Root Network(ROOT) į EGP
￡E.0.13113968
1 The Root Network(ROOT) į BRL
R$0.0147042
1 The Root Network(ROOT) į CAD
C$0.00375774
1 The Root Network(ROOT) į BDT
0.3316614
1 The Root Network(ROOT) į NGN
4.10707367
1 The Root Network(ROOT) į COP
$10.67840788
1 The Root Network(ROOT) į ZAR
R.0.04767973
1 The Root Network(ROOT) į UAH
0.11240544
1 The Root Network(ROOT) į VES
Bs0.424788
1 The Root Network(ROOT) į CLP
$2.616803
1 The Root Network(ROOT) į PKR
Rs0.77335923
1 The Root Network(ROOT) į KZT
1.46791484
1 The Root Network(ROOT) į THB
฿0.0865914
1 The Root Network(ROOT) į TWD
NT$0.08267028
1 The Root Network(ROOT) į AED
د.إ0.00999341
1 The Root Network(ROOT) į CHF
Fr0.00215117
1 The Root Network(ROOT) į HKD
HK$0.02118494
1 The Root Network(ROOT) į AMD
֏1.04048553
1 The Root Network(ROOT) į MAD
.د.م0.02458869
1 The Root Network(ROOT) į MXN
$0.05067503
1 The Root Network(ROOT) į SAR
ريال0.01021125
1 The Root Network(ROOT) į PLN
0.00991172
1 The Root Network(ROOT) į RON
лв0.01179059
1 The Root Network(ROOT) į SEK
kr0.02548728
1 The Root Network(ROOT) į BGN
лв0.00454741
1 The Root Network(ROOT) į HUF
Ft0.91590828
1 The Root Network(ROOT) į CZK
0.05682901
1 The Root Network(ROOT) į KWD
د.ك0.000830515
1 The Root Network(ROOT) į ILS
0.00904036
1 The Root Network(ROOT) į AOA
Kz2.48220511
1 The Root Network(ROOT) į BHD
.د.ب0.001026571
1 The Root Network(ROOT) į BMD
$0.002723
1 The Root Network(ROOT) į DKK
kr0.01737274
1 The Root Network(ROOT) į HNL
L0.07136983
1 The Root Network(ROOT) į MUR
0.12405988
1 The Root Network(ROOT) į NAD
$0.04787034
1 The Root Network(ROOT) į NOK
kr0.02706662
1 The Root Network(ROOT) į NZD
$0.00457464
1 The Root Network(ROOT) į PAB
B/.0.002723
1 The Root Network(ROOT) į PGK
K0.01154552
1 The Root Network(ROOT) į QAR
ر.ق0.00991172
1 The Root Network(ROOT) į RSD
дин.0.27295352

The Root Network išteklius

Išsamesnei The Root Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali The Root Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Root Network

Kiek The Root Network(ROOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROOT kaina USD valiuta yra 0.002723USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROOT į USD kaina?
Dabartinė ROOT kaina USD valiuta yra $ 0.002723. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Root Network rinkos kapitalizacija?
ROOT rinkos kapitalizacija yra $ 10.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROOT apyvartoje?
ROOT apyvartoje yra 3.72BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROOT kaina?
ROOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4653452372359346USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROOT kaina?
ROOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002641121503923417USD.
Kokia yra ROOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROOT yra $ 134.60KUSD.
Ar ROOT kaina šiais metais kils?
ROOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
