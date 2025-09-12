The Root Network (ROOT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite The Root Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ROOT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte The Root Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

The Root Network kainos prognozė
$0.002613
-3.54%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:18:19(UTC+8)

The Root Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

The Root Network (ROOT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, The Root Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002613 prekybos kainą 2025 m.

The Root Network (ROOT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, The Root Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002743 prekybos kainą 2026 m.

The Root Network (ROOT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ROOT ateities kaina yra $ 0.002880 su 10.25% augimo norma.

The Root Network (ROOT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ROOT ateities kaina yra $ 0.003024 su 15.76% augimo norma.

The Root Network (ROOT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROOT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003176, o augimo norma – 21.55%.

The Root Network (ROOT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROOT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003334, o augimo norma – 27.63%.

The Root Network (ROOT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. The Root Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005432 prekybos kainą.

The Root Network (ROOT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. The Root Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008848 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002613
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002743
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002880
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003024
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003176
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003334
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003501
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003676
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003860
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004053
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004256
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004469
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004692
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004927
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005173
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005432
    107.89%
Trumpalaikės The Root Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002613
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002613
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002615
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002623
    0.41%
The Root Network (ROOT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ROOT kaina yra $0.002613. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

The Root Network (ROOT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ROOT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002613. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

The Root Network (ROOT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ROOT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002615. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

The Root Network (ROOT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ROOT kaina yra $0.002623. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė The Root Network kainų statistika

$ 0.002613
-3.54%

$ 9.70M
3.72B
$ 142.91K
--

Naujausia ROOT kaina yra $ 0.002613. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -3.54%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 142.91K.
Be to, ROOT turi 3.72B apyvartą ir $ 9.70M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti The Root Network (ROOT)

Bandote įsigyti ROOT? Dabar galite ROOT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti The Root Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ROOT dabar

The Root Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje The Root Network, dabartinė The Root Network kaina yra 0.002609USD. Apyvartinė The Root Network (ROOT) pasiūla yra 0.00 ROOT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9.70M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.04%
    $ -0.000109
    $ 0.002735
    $ 0.002566
  • 7 dienos
    -0.06%
    $ -0.000175
    $ 0.002857
    $ 0.002566
  • 30 dienų
    -0.32%
    $ -0.001241
    $ 0.004165
    $ 0.002566
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas The Root Network kaina pasikeitė $-0.000109, atspindinti -0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas The Root Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.002857 ir žemiausia $0.002566. Kainos pokytis buvo -0.06%. Ši naujausia tendencija parodo ROOT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį The Root Network įvyko -0.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001241 vertę. Tai rodo, kad ROOT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą The Root Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ROOT kainų istoriją

Kaip veikia The Root Network (ROOT) kainų prognozės modulis?

The Root Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ROOT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius The Root Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ROOT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti The Root Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ROOT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ROOT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą The Root Network potencialą.

Kodėl ROOT kainų prognozė yra svarbi?

ROOT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ROOT dabar?
Pagal jūsų prognozes, ROOT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ROOT kainų prognozė?
Remiantis The Root Network (ROOT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ROOT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ROOT 2026 m.?
1 vieneto The Root Network (ROOT) kaina šiandien yra $0.002613. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROOT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ROOT kaina 2027 m.?
The Root Network (ROOT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ROOT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ROOT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Root Network (ROOT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ROOT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Root Network (ROOT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ROOT 2030 m.?
1 vieneto The Root Network (ROOT) kaina šiandien yra $0.002613. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROOT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ROOT kainų prognozė 2040 metams?
The Root Network (ROOT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ROOT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:18:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.