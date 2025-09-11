Roam (ROAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.12384. Per pastarąsias 24 valandas ROAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1222 iki aukščiausios $ 0.12945 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROAM kaina yra $ 0.40935268299243394, o žemiausia – $ 0.06792095365150401.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROAM per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -4.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Roam (ROAM) rinkos informacija
No.668
$ 38.86M
$ 38.86M$ 38.86M
$ 751.08K
$ 751.08K$ 751.08K
$ 123.84M
$ 123.84M$ 123.84M
313.79M
313.79M 313.79M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
996,226,405.898911
996,226,405.898911 996,226,405.898911
31.37%
SOL
Dabartinė Roam rinkos kapitalizacija yra $ 38.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 751.08K. ROAM apyvartoje yra 313.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 996226405.898911. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 123.84M
Roam (ROAM) kainos istorija USD
Stebėkite Roam kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0053484
-4.14%
30 dienų
$ +0.04204
+51.39%
60 dienų
$ +0.00404
+3.37%
90 dienų
$ -0.07416
-37.46%
Roam kainos pokytis šiandien
Šiandien ROAM užfiksuotas $ -0.0053484 (-4.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Roam 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04204 (+51.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Roam 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ROAM rodiklis pasikeitė $ +0.00404 (+3.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Roam 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.07416 (-37.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Roam (ROAM) pokyčius?
Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.
Roam galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Roam investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Roam, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Roam kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Roam (ROAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Roam (ROAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Roam prognozes.
Supratimas apie Roam (ROAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Roam (ROAM)
Ieškote, kaip nusipirkti Roam? Viskas paprasta ir patogu! Roam lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.