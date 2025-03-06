ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

ReitingasNo.703

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)22.56%

Cirkuliuojantis kiekis316,183,581.101496

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla996,101,115.038889

Cirkuliacijos norma0.3161%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.40935268299243394,2025-03-06

Mažiausia kaina0.06792095365150401,2025-08-18

Vieša blokų grandinėSOL

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...