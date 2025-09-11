Ribus (RIB) realiojo laiko kaina yra $ 0.0073. Per pastarąsias 24 valandas RIB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006536 iki aukščiausios $ 0.007543 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIB kaina yra $ 0.1210085728693882, o žemiausia – $ 0.004159623286186239.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +11.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ribus (RIB) rinkos informacija
Dabartinė Ribus rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.73K. RIB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 295510000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.19M
Ribus (RIB) kainos istorija USD
Stebėkite Ribus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00072342
+11.00%
30 dienų
$ +0.001
+15.87%
60 dienų
$ +0.001253
+20.72%
90 dienų
$ +0.001801
+32.75%
Ribus kainos pokytis šiandien
Šiandien RIB užfiksuotas $ +0.00072342 (+11.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ribus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001 (+15.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ribus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RIB rodiklis pasikeitė $ +0.001253 (+20.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ribus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001801 (+32.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ribus (RIB) pokyčius?
Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe.
Ribus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ribus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RIBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ribus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ribus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ribus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ribus (RIB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ribus (RIB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ribus prognozes.
Supratimas apie Ribus (RIB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RIBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ribus (RIB)
Ieškote, kaip nusipirkti Ribus? Viskas paprasta ir patogu! Ribus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.