Retard Finder Coin (RFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00703. Per pastarąsias 24 valandas RFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00671 iki aukščiausios $ 0.007346 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RFC kaina yra $ 0.1382801970977262, o žemiausia – $ 0.00527494165702875.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RFC per pastarąją valandą pasikeitė +2.19%, per 24 valandas – -3.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Retard Finder Coin (RFC) rinkos informacija
Dabartinė Retard Finder Coin rinkos kapitalizacija yra $ 6.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.59K. RFC apyvartoje yra 961.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.03M
Retard Finder Coin (RFC) kainos istorija USD
Stebėkite Retard Finder Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00024593
-3.38%
30 dienų
$ -0.000993
-12.38%
60 dienų
$ +0.000993
+16.44%
90 dienų
$ -0.000473
-6.31%
Retard Finder Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien RFC užfiksuotas $ -0.00024593 (-3.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Retard Finder Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000993 (-12.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Retard Finder Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RFC rodiklis pasikeitė $ +0.000993 (+16.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Retard Finder Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000473 (-6.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Retard Finder Coin (RFC) pokyčius?
$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.
Retard Finder Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Retard Finder Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Retard Finder Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Retard Finder Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Retard Finder Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Retard Finder Coin (RFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Retard Finder Coin (RFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Retard Finder Coin prognozes.
Supratimas apie Retard Finder Coin (RFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Retard Finder Coin (RFC)
Ieškote, kaip nusipirkti Retard Finder Coin? Viskas paprasta ir patogu! Retard Finder Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
