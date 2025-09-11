Daugiau apie RFC

RFC Kainos informacija

RFC Oficiali svetainė

RFC Tokenomika

RFC Kainų prognozė

RFC Istorija

RFC pirkimo vadovas

RFCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

RFC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Retard Finder Coin logotipas

Retard Finder Coin kaina(RFC)

1 RFC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00703
$0.00703$0.00703
-3.38%1D
USD
Retard Finder Coin (RFC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:52:01(UTC+8)

Retard Finder Coin (RFC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00671
$ 0.00671$ 0.00671
24 val. žemiausia
$ 0.007346
$ 0.007346$ 0.007346
24 val. aukščiausia

$ 0.00671
$ 0.00671$ 0.00671

$ 0.007346
$ 0.007346$ 0.007346

$ 0.1382801970977262
$ 0.1382801970977262$ 0.1382801970977262

$ 0.00527494165702875
$ 0.00527494165702875$ 0.00527494165702875

+2.19%

-3.38%

-8.46%

-8.46%

Retard Finder Coin (RFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00703. Per pastarąsias 24 valandas RFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00671 iki aukščiausios $ 0.007346 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RFC kaina yra $ 0.1382801970977262, o žemiausia – $ 0.00527494165702875.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RFC per pastarąją valandą pasikeitė +2.19%, per 24 valandas – -3.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Retard Finder Coin (RFC) rinkos informacija

No.1315

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

$ 76.59K
$ 76.59K$ 76.59K

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

961.55M
961.55M 961.55M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

96.15%

SOL

Dabartinė Retard Finder Coin rinkos kapitalizacija yra $ 6.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.59K. RFC apyvartoje yra 961.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.03M

Retard Finder Coin (RFC) kainos istorija USD

Stebėkite Retard Finder Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00024593-3.38%
30 dienų$ -0.000993-12.38%
60 dienų$ +0.000993+16.44%
90 dienų$ -0.000473-6.31%
Retard Finder Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien RFC užfiksuotas $ -0.00024593 (-3.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Retard Finder Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000993 (-12.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Retard Finder Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RFC rodiklis pasikeitė $ +0.000993 (+16.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Retard Finder Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000473 (-6.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Retard Finder Coin (RFC) pokyčius?

Peržiūrėkite Retard Finder Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Retard Finder Coin (RFC)

$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

Retard Finder Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Retard Finder Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Retard Finder Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Retard Finder Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Retard Finder Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Retard Finder Coin (RFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Retard Finder Coin (RFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Retard Finder Coin prognozes.

Peržiūrėkite Retard Finder Coin kainos prognozę dabar!

Retard Finder Coin (RFC) Tokenomika

Supratimas apie Retard Finder Coin (RFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Retard Finder Coin (RFC)

Ieškote, kaip nusipirkti Retard Finder Coin? Viskas paprasta ir patogu! Retard Finder Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RFC į vietos valiutas

1 Retard Finder Coin(RFC) į VND
184.99445
1 Retard Finder Coin(RFC) į AUD
A$0.0106153
1 Retard Finder Coin(RFC) į GBP
0.0051319
1 Retard Finder Coin(RFC) į EUR
0.0059755
1 Retard Finder Coin(RFC) į USD
$0.00703
1 Retard Finder Coin(RFC) į MYR
RM0.0296666
1 Retard Finder Coin(RFC) į TRY
0.2902687
1 Retard Finder Coin(RFC) į JPY
¥1.03341
1 Retard Finder Coin(RFC) į ARS
ARS$10.014235
1 Retard Finder Coin(RFC) į RUB
0.6020492
1 Retard Finder Coin(RFC) į INR
0.6208193
1 Retard Finder Coin(RFC) į IDR
Rp115.2458832
1 Retard Finder Coin(RFC) į KRW
9.7910325
1 Retard Finder Coin(RFC) į PHP
0.4019051
1 Retard Finder Coin(RFC) į EGP
￡E.0.3385648
1 Retard Finder Coin(RFC) į BRL
R$0.037962
1 Retard Finder Coin(RFC) į CAD
C$0.0097014
1 Retard Finder Coin(RFC) į BDT
0.856254
1 Retard Finder Coin(RFC) į NGN
10.6032787
1 Retard Finder Coin(RFC) į COP
$27.5685668
1 Retard Finder Coin(RFC) į ZAR
R.0.1232359
1 Retard Finder Coin(RFC) į UAH
0.2901984
1 Retard Finder Coin(RFC) į VES
Bs1.09668
1 Retard Finder Coin(RFC) į CLP
$6.75583
1 Retard Finder Coin(RFC) į PKR
Rs1.9965903
1 Retard Finder Coin(RFC) į KZT
3.7897324
1 Retard Finder Coin(RFC) į THB
฿0.2236946
1 Retard Finder Coin(RFC) į TWD
NT$0.213009
1 Retard Finder Coin(RFC) į AED
د.إ0.0258001
1 Retard Finder Coin(RFC) į CHF
Fr0.0055537
1 Retard Finder Coin(RFC) į HKD
HK$0.0546934
1 Retard Finder Coin(RFC) į AMD
֏2.6862333
1 Retard Finder Coin(RFC) į MAD
.د.م0.0634809
1 Retard Finder Coin(RFC) į MXN
$0.1309689
1 Retard Finder Coin(RFC) į SAR
ريال0.0263625
1 Retard Finder Coin(RFC) į PLN
0.0255892
1 Retard Finder Coin(RFC) į RON
лв0.0304399
1 Retard Finder Coin(RFC) į SEK
kr0.0657305
1 Retard Finder Coin(RFC) į BGN
лв0.0117401
1 Retard Finder Coin(RFC) į HUF
Ft2.3646108
1 Retard Finder Coin(RFC) į CZK
0.1467864
1 Retard Finder Coin(RFC) į KWD
د.ك0.00214415
1 Retard Finder Coin(RFC) į ILS
0.0234099
1 Retard Finder Coin(RFC) į AOA
Kz6.4083371
1 Retard Finder Coin(RFC) į BHD
.د.ب0.00265031
1 Retard Finder Coin(RFC) į BMD
$0.00703
1 Retard Finder Coin(RFC) į DKK
kr0.0448514
1 Retard Finder Coin(RFC) į HNL
L0.1842563
1 Retard Finder Coin(RFC) į MUR
0.3202868
1 Retard Finder Coin(RFC) į NAD
$0.1235874
1 Retard Finder Coin(RFC) į NOK
kr0.0698079
1 Retard Finder Coin(RFC) į NZD
$0.0118104
1 Retard Finder Coin(RFC) į PAB
B/.0.00703
1 Retard Finder Coin(RFC) į PGK
K0.0298072
1 Retard Finder Coin(RFC) į QAR
ر.ق0.0255892
1 Retard Finder Coin(RFC) į RSD
дин.0.7043357

Retard Finder Coin išteklius

Išsamesnei Retard Finder Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Retard Finder Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Retard Finder Coin

Kiek Retard Finder Coin(RFC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RFC kaina USD valiuta yra 0.00703USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RFC į USD kaina?
Dabartinė RFC kaina USD valiuta yra $ 0.00703. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Retard Finder Coin rinkos kapitalizacija?
RFC rinkos kapitalizacija yra $ 6.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RFC apyvartoje?
RFC apyvartoje yra 961.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RFC kaina?
RFC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1382801970977262USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RFC kaina?
RFC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00527494165702875USD.
Kokia yra RFC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RFC yra $ 76.59KUSD.
Ar RFC kaina šiais metais kils?
RFC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RFC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:52:01(UTC+8)

Retard Finder Coin (RFC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RFC-į-USD skaičiuoklė

Suma

RFC
RFC
USD
USD

1 RFC = 0.00703 USD

Prekiauti RFC

RFCUSDC
$0.006944
$0.006944$0.006944
-4.10%
RFCUSDT
$0.00703
$0.00703$0.00703
-3.42%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis