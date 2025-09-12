Retard Finder Coin (RFC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Retard Finder Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RFC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Retard Finder Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Retard Finder Coin kainos prognozė
$0.007467
+3.63%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:23:08(UTC+8)

Retard Finder Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Retard Finder Coin (RFC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Retard Finder Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007467 prekybos kainą 2025 m.

Retard Finder Coin (RFC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Retard Finder Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007840 prekybos kainą 2026 m.

Retard Finder Coin (RFC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RFC ateities kaina yra $ 0.008232 su 10.25% augimo norma.

Retard Finder Coin (RFC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RFC ateities kaina yra $ 0.008643 su 15.76% augimo norma.

Retard Finder Coin (RFC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RFC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009076, o augimo norma – 21.55%.

Retard Finder Coin (RFC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RFC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009529, o augimo norma – 27.63%.

Retard Finder Coin (RFC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Retard Finder Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.015523 prekybos kainą.

Retard Finder Coin (RFC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Retard Finder Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.025285 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007467
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007840
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008232
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008643
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009076
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009529
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010006
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010506
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011032
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011583
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012162
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012771
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013409
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014080
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014784
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015523
    107.89%
Trumpalaikės Retard Finder Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.007467
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.007468
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007474
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.007497
    0.41%
Retard Finder Coin (RFC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RFC kaina yra $0.007467. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Retard Finder Coin (RFC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RFC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007468. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Retard Finder Coin (RFC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RFC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007474. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Retard Finder Coin (RFC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RFC kaina yra $0.007497. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Retard Finder Coin kainų statistika

$ 0.007467
$ 0.007467$ 0.007467

+3.63%

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

961.55M
961.55M 961.55M

$ 58.62K
$ 58.62K$ 58.62K

--

Naujausia RFC kaina yra $ 0.007467. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.63%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 58.62K.
Be to, RFC turi 961.55M apyvartą ir $ 7.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Retard Finder Coin (RFC)

Bandote įsigyti RFC? Dabar galite RFC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Retard Finder Coin ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RFC dabar

Retard Finder Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Retard Finder Coin, dabartinė Retard Finder Coin kaina yra 0.007467USD. Apyvartinė Retard Finder Coin (RFC) pasiūla yra 0.00 RFC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7.18M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000226
    $ 0.007512
    $ 0.007112
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.000376
    $ 0.007512
    $ 0.00667
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.000620
    $ 0.0108
    $ 0.005889
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Retard Finder Coin kaina pasikeitė $0.000226, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Retard Finder Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.007512 ir žemiausia $0.00667. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo RFC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Retard Finder Coin įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000620 vertę. Tai rodo, kad RFC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Retard Finder Coin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RFC kainų istoriją

Kaip veikia Retard Finder Coin (RFC) kainų prognozės modulis?

Retard Finder Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RFC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Retard Finder Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RFC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Retard Finder Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RFC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RFC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Retard Finder Coin potencialą.

Kodėl RFC kainų prognozė yra svarbi?

RFC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RFC dabar?
Pagal jūsų prognozes, RFC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RFC kainų prognozė?
Remiantis Retard Finder Coin (RFC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RFC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RFC 2026 m.?
1 vieneto Retard Finder Coin (RFC) kaina šiandien yra $0.007467. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RFC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RFC kaina 2027 m.?
Retard Finder Coin (RFC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RFC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RFC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Retard Finder Coin (RFC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RFC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Retard Finder Coin (RFC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RFC 2030 m.?
1 vieneto Retard Finder Coin (RFC) kaina šiandien yra $0.007467. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RFC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RFC kainų prognozė 2040 metams?
Retard Finder Coin (RFC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RFC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:23:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.