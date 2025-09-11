Renewable Energy (RET) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000000003271. Per pastarąsias 24 valandas RET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000000003 iki aukščiausios $ 0.00000000003642 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RET kaina yra $ 0.000000000985108983, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RET per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -7.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Renewable Energy (RET) rinkos informacija
$ 658.05K
$ 43.58K
$ 1.64M
20,117.71T
50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000
40.23%
BSC
Dabartinė Renewable Energy rinkos kapitalizacija yra $ 658.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 43.58K. RET apyvartoje yra 20,117.71T vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.64M
Renewable Energy (RET) kainos istorija USD
Stebėkite Renewable Energy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000000027395
-7.72%
30 dienų
$ +0.00000000000796
+32.16%
60 dienų
$ +0.0000000000091
+38.54%
90 dienų
$ +0.00000000000757
+30.11%
Renewable Energy kainos pokytis šiandien
Šiandien RET užfiksuotas $ -0.0000000000027395 (-7.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Renewable Energy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000000000796 (+32.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Renewable Energy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RET rodiklis pasikeitė $ +0.0000000000091 (+38.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Renewable Energy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000000000757 (+30.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Renewable Energy (RET) pokyčius?
Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards
Renewable Energy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti RETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Renewable Energy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Renewable Energy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Renewable Energy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Renewable Energy (RET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renewable Energy (RET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renewable Energy prognozes.
Supratimas apie Renewable Energy (RET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RETišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Renewable Energy (RET)
Ieškote, kaip nusipirkti Renewable Energy? Viskas paprasta ir patogu! Renewable Energy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
