Renewable Energy logotipas

Renewable Energy kaina(RET)

1 RET į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000000000327
$0.0000000000327$0.0000000000327
-7.73%1D
USD
Renewable Energy (RET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:44(UTC+8)

Renewable Energy (RET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000000003
$ 0.00000000003$ 0.00000000003
24 val. žemiausia
$ 0.00000000003642
$ 0.00000000003642$ 0.00000000003642
24 val. aukščiausia

$ 0.00000000003
$ 0.00000000003$ 0.00000000003

$ 0.00000000003642
$ 0.00000000003642$ 0.00000000003642

$ 0.000000000985108983
$ 0.000000000985108983$ 0.000000000985108983

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-7.72%

+36.63%

+36.63%

Renewable Energy (RET) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000000003271. Per pastarąsias 24 valandas RET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000000003 iki aukščiausios $ 0.00000000003642 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RET kaina yra $ 0.000000000985108983, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RET per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -7.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Renewable Energy (RET) rinkos informacija

No.2312

$ 658.05K
$ 658.05K$ 658.05K

$ 43.58K
$ 43.58K$ 43.58K

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

20,117.71T
20,117.71T 20,117.71T

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

40.23%

BSC

Dabartinė Renewable Energy rinkos kapitalizacija yra $ 658.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 43.58K. RET apyvartoje yra 20,117.71T vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.64M

Renewable Energy (RET) kainos istorija USD

Stebėkite Renewable Energy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000000027395-7.72%
30 dienų$ +0.00000000000796+32.16%
60 dienų$ +0.0000000000091+38.54%
90 dienų$ +0.00000000000757+30.11%
Renewable Energy kainos pokytis šiandien

Šiandien RET užfiksuotas $ -0.0000000000027395 (-7.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Renewable Energy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000000000796 (+32.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Renewable Energy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RET rodiklis pasikeitė $ +0.0000000000091 (+38.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Renewable Energy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000000000757 (+30.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Renewable Energy (RET) pokyčius?

Peržiūrėkite Renewable Energy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Renewable Energy (RET)

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Renewable Energy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Renewable Energy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Renewable Energy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Renewable Energy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Renewable Energy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Renewable Energy (RET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renewable Energy (RET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renewable Energy prognozes.

Peržiūrėkite Renewable Energy kainos prognozę dabar!

Renewable Energy (RET) Tokenomika

Supratimas apie Renewable Energy (RET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Renewable Energy (RET)

Ieškote, kaip nusipirkti Renewable Energy? Viskas paprasta ir patogu! Renewable Energy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RET į vietos valiutas

Renewable Energy išteklius

Išsamesnei Renewable Energy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Renewable Energy

Kiek Renewable Energy(RET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RET kaina USD valiuta yra 0.00000000003271USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RET į USD kaina?
Dabartinė RET kaina USD valiuta yra $ 0.00000000003271. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Renewable Energy rinkos kapitalizacija?
RET rinkos kapitalizacija yra $ 658.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RET apyvartoje?
RET apyvartoje yra 20,117.71TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RET kaina?
RET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000000985108983USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RET kaina?
RET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RET yra $ 43.58KUSD.
Ar RET kaina šiais metais kils?
RET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

