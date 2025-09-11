Renta Network (RENTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.010403. Per pastarąsias 24 valandas RENTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.010385 iki aukščiausios $ 0.010476 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RENTA kaina yra $ 0.03602533850022218, o žemiausia – $ 0.003994700085988189.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RENTA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Renta Network (RENTA) rinkos informacija
Dabartinė Renta Network rinkos kapitalizacija yra $ 4.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.74K. RENTA apyvartoje yra 386.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.40M
Renta Network (RENTA) kainos istorija USD
Stebėkite Renta Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001876
-0.18%
30 dienų
$ -0.002836
-21.43%
60 dienų
$ -0.002583
-19.90%
90 dienų
$ +0.002838
+37.51%
Renta Network kainos pokytis šiandien
Šiandien RENTA užfiksuotas $ -0.00001876 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Renta Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002836 (-21.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Renta Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RENTA rodiklis pasikeitė $ -0.002583 (-19.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Renta Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002838 (+37.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Renta Network (RENTA) pokyčius?
Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.
Renta Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Renta Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RENTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Renta Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Renta Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Renta Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Renta Network (RENTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renta Network (RENTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renta Network prognozes.
Supratimas apie Renta Network (RENTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RENTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Renta Network (RENTA)
Ieškote, kaip nusipirkti Renta Network? Viskas paprasta ir patogu! Renta Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.