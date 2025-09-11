Alien Worlds Trilium (TLM) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004418
$ 0.004418$ 0.004418
24 val. žemiausia
$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047
24 val. aukščiausia
$ 0.004418
$ 0.004418$ 0.004418
$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047
$ 0.91971723
$ 0.91971723$ 0.91971723
$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351$ 0.003505173460773351
+0.17%
-0.50%
+7.61%
+7.61%
Alien Worlds Trilium (TLM) realiojo laiko kaina yra $ 0.004565. Per pastarąsias 24 valandas TLM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004418 iki aukščiausios $ 0.0047 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TLM kaina yra $ 0.91971723, o žemiausia – $ 0.003505173460773351.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TLM per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -0.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Alien Worlds Trilium (TLM) rinkos informacija
No.792
$ 27.73M
$ 27.73M$ 27.73M
$ 660.20K
$ 660.20K$ 660.20K
$ 45.65M
$ 45.65M$ 45.65M
6.08B
6.08B 6.08B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
6,792,033,542.7237
6,792,033,542.7237 6,792,033,542.7237
60.75%
2021-04-06 00:00:00
BSC
Dabartinė Alien Worlds Trilium rinkos kapitalizacija yra $ 27.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 660.20K. TLM apyvartoje yra 6.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 6792033542.7237. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.65M
Alien Worlds Trilium (TLM) kainos istorija USD
Stebėkite Alien Worlds Trilium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002296
-0.50%
30 dienų
$ -0.000342
-6.97%
60 dienų
$ -0.000573
-11.16%
90 dienų
$ +0.000276
+6.43%
Alien Worlds Trilium kainos pokytis šiandien
Šiandien TLM užfiksuotas $ -0.00002296 (-0.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Alien Worlds Trilium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000342 (-6.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Alien Worlds Trilium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TLM rodiklis pasikeitė $ -0.000573 (-11.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Alien Worlds Trilium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000276 (+6.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alien Worlds Trilium (TLM) pokyčius?
Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
Alien Worlds Trilium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alien Worlds Trilium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TLMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alien Worlds Trilium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alien Worlds Trilium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Alien Worlds Trilium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Alien Worlds Trilium (TLM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alien Worlds Trilium (TLM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alien Worlds Trilium prognozes.
Supratimas apie Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TLMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Alien Worlds Trilium (TLM)
Ieškote, kaip nusipirkti Alien Worlds Trilium? Viskas paprasta ir patogu! Alien Worlds Trilium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.