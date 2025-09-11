Daugiau apie TLM

Alien Worlds Trilium logotipas

Alien Worlds Trilium kaina(TLM)

1 TLM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00457
$0.00457$0.00457
-0.50%1D
USD
Alien Worlds Trilium (TLM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:15:23(UTC+8)

Alien Worlds Trilium (TLM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004418
$ 0.004418$ 0.004418
24 val. žemiausia
$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047
24 val. aukščiausia

$ 0.004418
$ 0.004418$ 0.004418

$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047

$ 0.91971723
$ 0.91971723$ 0.91971723

$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351$ 0.003505173460773351

+0.17%

-0.50%

+7.61%

+7.61%

Alien Worlds Trilium (TLM) realiojo laiko kaina yra $ 0.004565. Per pastarąsias 24 valandas TLM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004418 iki aukščiausios $ 0.0047 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TLM kaina yra $ 0.91971723, o žemiausia – $ 0.003505173460773351.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TLM per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -0.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alien Worlds Trilium (TLM) rinkos informacija

No.792

$ 27.73M
$ 27.73M$ 27.73M

$ 660.20K
$ 660.20K$ 660.20K

$ 45.65M
$ 45.65M$ 45.65M

6.08B
6.08B 6.08B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,792,033,542.7237
6,792,033,542.7237 6,792,033,542.7237

60.75%

2021-04-06 00:00:00

BSC

Dabartinė Alien Worlds Trilium rinkos kapitalizacija yra $ 27.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 660.20K. TLM apyvartoje yra 6.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 6792033542.7237. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.65M

Alien Worlds Trilium (TLM) kainos istorija USD

Stebėkite Alien Worlds Trilium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002296-0.50%
30 dienų$ -0.000342-6.97%
60 dienų$ -0.000573-11.16%
90 dienų$ +0.000276+6.43%
Alien Worlds Trilium kainos pokytis šiandien

Šiandien TLM užfiksuotas $ -0.00002296 (-0.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Alien Worlds Trilium 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000342 (-6.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Alien Worlds Trilium 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TLM rodiklis pasikeitė $ -0.000573 (-11.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Alien Worlds Trilium 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000276 (+6.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alien Worlds Trilium (TLM) pokyčius?

Peržiūrėkite Alien Worlds Trilium kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alien Worlds Trilium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TLMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alien Worlds Trilium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alien Worlds Trilium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Alien Worlds Trilium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alien Worlds Trilium (TLM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alien Worlds Trilium (TLM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alien Worlds Trilium prognozes.

Peržiūrėkite Alien Worlds Trilium kainos prognozę dabar!

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomika

Supratimas apie Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TLMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Alien Worlds Trilium (TLM)

Ieškote, kaip nusipirkti Alien Worlds Trilium? Viskas paprasta ir patogu! Alien Worlds Trilium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Alien Worlds Trilium išteklius

Išsamesnei Alien Worlds Trilium analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Alien Worlds Trilium svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alien Worlds Trilium

Kiek Alien Worlds Trilium(TLM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TLM kaina USD valiuta yra 0.004565USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TLM į USD kaina?
Dabartinė TLM kaina USD valiuta yra $ 0.004565. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alien Worlds Trilium rinkos kapitalizacija?
TLM rinkos kapitalizacija yra $ 27.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TLM apyvartoje?
TLM apyvartoje yra 6.08BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TLM kaina?
TLM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.91971723USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TLM kaina?
TLM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003505173460773351USD.
Kokia yra TLM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TLM yra $ 660.20KUSD.
Ar TLM kaina šiais metais kils?
TLM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TLM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:15:23(UTC+8)

Alien Worlds Trilium (TLM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

