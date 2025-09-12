Renta Network (RENTA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Renta Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RENTA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Renta Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Renta Network kainos prognozė
$0.010418
$0.010418$0.010418
+0.14%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:12:04(UTC+8)

Renta Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Renta Network (RENTA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Renta Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010418 prekybos kainą 2025 m.

Renta Network (RENTA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Renta Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010938 prekybos kainą 2026 m.

Renta Network (RENTA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RENTA ateities kaina yra $ 0.011485 su 10.25% augimo norma.

Renta Network (RENTA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RENTA ateities kaina yra $ 0.012060 su 15.76% augimo norma.

Renta Network (RENTA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RENTA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012663, o augimo norma – 21.55%.

Renta Network (RENTA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RENTA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013296, o augimo norma – 27.63%.

Renta Network (RENTA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Renta Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.021658 prekybos kainą.

Renta Network (RENTA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Renta Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.035279 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010418
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010938
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011485
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012060
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012663
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013296
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013961
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014659
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.015392
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016161
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016969
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017818
    71.03%
  • 2037
    $ 0.018709
    79.59%
  • 2038
    $ 0.019644
    88.56%
  • 2039
    $ 0.020626
    97.99%
  • 2040
    $ 0.021658
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Renta Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.010418
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.010419
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010427
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.010460
    0.41%
Renta Network (RENTA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RENTA kaina yra $0.010418. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Renta Network (RENTA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RENTA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010419. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Renta Network (RENTA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RENTA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010427. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Renta Network (RENTA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RENTA kaina yra $0.010460. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Renta Network kainų statistika

$ 0.010418
$ 0.010418$ 0.010418

+0.14%

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

386.72M
386.72M 386.72M

$ 6.81K
$ 6.81K$ 6.81K

--

Naujausia RENTA kaina yra $ 0.010418. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.14%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 6.81K.
Be to, RENTA turi 386.72M apyvartą ir $ 4.03M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Renta Network (RENTA)

Bandote įsigyti RENTA? Dabar galite RENTA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Renta Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RENTA dabar

Renta Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Renta Network, dabartinė Renta Network kaina yra 0.010418USD. Apyvartinė Renta Network (RENTA) pasiūla yra 0.00 RENTA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.03M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000014
    $ 0.010434
    $ 0.010403
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.000165
    $ 0.010476
    $ 0.010167
  • 30 dienų
    0.04%
    $ 0.000354
    $ 0.014964
    $ 0.008456
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Renta Network kaina pasikeitė $0.000014, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Renta Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.010476 ir žemiausia $0.010167. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo RENTA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Renta Network įvyko 0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000354 vertę. Tai rodo, kad RENTA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Renta Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RENTA kainų istoriją

Kaip veikia Renta Network (RENTA) kainų prognozės modulis?

Renta Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RENTA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Renta Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RENTA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Renta Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RENTA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RENTA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Renta Network potencialą.

Kodėl RENTA kainų prognozė yra svarbi?

RENTA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RENTA dabar?
Pagal jūsų prognozes, RENTA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RENTA kainų prognozė?
Remiantis Renta Network (RENTA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RENTA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RENTA 2026 m.?
1 vieneto Renta Network (RENTA) kaina šiandien yra $0.010418. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RENTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RENTA kaina 2027 m.?
Renta Network (RENTA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RENTA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RENTA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Renta Network (RENTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RENTA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Renta Network (RENTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RENTA 2030 m.?
1 vieneto Renta Network (RENTA) kaina šiandien yra $0.010418. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RENTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RENTA kainų prognozė 2040 metams?
Renta Network (RENTA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RENTA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:12:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.