Reef (REEF) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003332. Per pastarąsias 24 valandas REEF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003263 iki aukščiausios $ 0.000344 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REEF kaina yra $ 0.05840635, o žemiausia – $ 0.000173871992725367.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REEF per pastarąją valandą pasikeitė +0.78%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Reef (REEF) rinkos informacija
Dabartinė Reef rinkos kapitalizacija yra $ 7.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.35K. REEF apyvartoje yra 21.02B vienetų, o bendras kiekis siekia 21015694229.94593. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.00M
Reef (REEF) kainos istorija USD
Stebėkite Reef kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000002281
-0.67%
30 dienų
$ +0.00009
+37.00%
60 dienų
$ +0.0001182
+54.97%
90 dienų
$ +0.0001016
+43.86%
Reef kainos pokytis šiandien
Šiandien REEF užfiksuotas $ -0.000002281 (-0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Reef 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00009 (+37.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Reef 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REEF rodiklis pasikeitė $ +0.0001182 (+54.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Reef 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001016 (+43.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Reef (REEF) pokyčius?
Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.
Reef galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Reef investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Reef, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Reef kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Reef (REEF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Reef (REEF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Reef prognozes.
Supratimas apie Reef (REEF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REEFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Reef (REEF)
Ieškote, kaip nusipirkti Reef? Viskas paprasta ir patogu! Reef lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
