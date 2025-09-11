Daugiau apie REEF

Reef logotipas

Reef kaina(REEF)

1 REEF į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003332
$0.0003332
-0.68%1D
USD
Reef (REEF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:08(UTC+8)

Reef (REEF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003263
$ 0.0003263
24 val. žemiausia
$ 0.000344
$ 0.000344
24 val. aukščiausia

$ 0.0003263
$ 0.0003263

$ 0.000344
$ 0.000344

$ 0.05840635
$ 0.05840635

$ 0.000173871992725367
$ 0.000173871992725367

+0.78%

-0.67%

+10.11%

+10.11%

Reef (REEF) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003332. Per pastarąsias 24 valandas REEF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003263 iki aukščiausios $ 0.000344 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REEF kaina yra $ 0.05840635, o žemiausia – $ 0.000173871992725367.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REEF per pastarąją valandą pasikeitė +0.78%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Reef (REEF) rinkos informacija

No.1364

$ 7.00M
$ 7.00M

$ 72.35K
$ 72.35K

$ 7.00M
$ 7.00M

21.02B
21.02B

21,015,694,229.94593
21,015,694,229.94593

NONE

Dabartinė Reef rinkos kapitalizacija yra $ 7.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.35K. REEF apyvartoje yra 21.02B vienetų, o bendras kiekis siekia 21015694229.94593. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.00M

Reef (REEF) kainos istorija USD

Stebėkite Reef kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000002281-0.67%
30 dienų$ +0.00009+37.00%
60 dienų$ +0.0001182+54.97%
90 dienų$ +0.0001016+43.86%
Reef kainos pokytis šiandien

Šiandien REEF užfiksuotas $ -0.000002281 (-0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Reef 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00009 (+37.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Reef 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REEF rodiklis pasikeitė $ +0.0001182 (+54.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Reef 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001016 (+43.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Reef (REEF) pokyčius?

Peržiūrėkite Reef kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Reef (REEF)

Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.

Reef galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Reef investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti REEFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Reef mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Reef, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Reef kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Reef (REEF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Reef (REEF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Reef prognozes.

Peržiūrėkite Reef kainos prognozę dabar!

Reef (REEF) Tokenomika

Supratimas apie Reef (REEF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REEFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Reef (REEF)

Ieškote, kaip nusipirkti Reef? Viskas paprasta ir patogu! Reef lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

REEF į vietos valiutas

1 Reef(REEF) į VND
8.768158
1 Reef(REEF) į AUD
A$0.000503132
1 Reef(REEF) į GBP
0.000243236
1 Reef(REEF) į EUR
0.00028322
1 Reef(REEF) į USD
$0.0003332
1 Reef(REEF) į MYR
RM0.001406104
1 Reef(REEF) į TRY
0.013754496
1 Reef(REEF) į JPY
¥0.0489804
1 Reef(REEF) į ARS
ARS$0.4746434
1 Reef(REEF) į RUB
0.0281554
1 Reef(REEF) į INR
0.029368248
1 Reef(REEF) į IDR
Rp5.462294208
1 Reef(REEF) į KRW
0.463421224
1 Reef(REEF) į PHP
0.019039048
1 Reef(REEF) į EGP
￡E.0.01604358
1 Reef(REEF) į BRL
R$0.00179928
1 Reef(REEF) į CAD
C$0.000459816
1 Reef(REEF) į BDT
0.04058376
1 Reef(REEF) į NGN
0.502562228
1 Reef(REEF) į COP
$1.306663792
1 Reef(REEF) į ZAR
R.0.005824336
1 Reef(REEF) į UAH
0.013754496
1 Reef(REEF) į VES
Bs0.0519792
1 Reef(REEF) į CLP
$0.3202052
1 Reef(REEF) į PKR
Rs0.094632132
1 Reef(REEF) į KZT
0.179621456
1 Reef(REEF) į THB
฿0.010585764
1 Reef(REEF) į TWD
NT$0.01011262
1 Reef(REEF) į AED
د.إ0.001222844
1 Reef(REEF) į CHF
Fr0.000263228
1 Reef(REEF) į HKD
HK$0.002592296
1 Reef(REEF) į AMD
֏0.127319052
1 Reef(REEF) į MAD
.د.م0.003008796
1 Reef(REEF) į MXN
$0.006194188
1 Reef(REEF) į SAR
ريال0.0012495
1 Reef(REEF) į PLN
0.001212848
1 Reef(REEF) į RON
лв0.001442756
1 Reef(REEF) į SEK
kr0.003112088
1 Reef(REEF) į BGN
лв0.000556444
1 Reef(REEF) į HUF
Ft0.111961864
1 Reef(REEF) į CZK
0.00694722
1 Reef(REEF) į KWD
د.ك0.000101626
1 Reef(REEF) į ILS
0.001106224
1 Reef(REEF) į AOA
Kz0.304848012
1 Reef(REEF) į BHD
.د.ب0.0001256164
1 Reef(REEF) į BMD
$0.0003332
1 Reef(REEF) į DKK
kr0.002125816
1 Reef(REEF) į HNL
L0.008733172
1 Reef(REEF) į MUR
0.0151606
1 Reef(REEF) į NAD
$0.005857656
1 Reef(REEF) į NOK
kr0.003308676
1 Reef(REEF) į NZD
$0.000559776
1 Reef(REEF) į PAB
B/.0.0003332
1 Reef(REEF) į PGK
K0.001412768
1 Reef(REEF) į QAR
ر.ق0.001212848
1 Reef(REEF) į RSD
дин.0.033363316

Reef išteklius

Išsamesnei Reef analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Reef svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Reef

Kiek Reef(REEF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REEF kaina USD valiuta yra 0.0003332USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REEF į USD kaina?
Dabartinė REEF kaina USD valiuta yra $ 0.0003332. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Reef rinkos kapitalizacija?
REEF rinkos kapitalizacija yra $ 7.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REEF apyvartoje?
REEF apyvartoje yra 21.02BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REEF kaina?
REEF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05840635USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REEF kaina?
REEF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000173871992725367USD.
Kokia yra REEF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REEF yra $ 72.35KUSD.
Ar REEF kaina šiais metais kils?
REEF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REEF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:08(UTC+8)

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

REEF-į-USD skaičiuoklė

Suma

REEF
REEF
USD
USD

1 REEF = 0.0003332 USD

Prekiauti REEF

REEFUSDT
$0.0003332
$0.0003332
-0.67%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis