REEF

Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.

VardasREEF

ReitingasNo.1421

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.01%

Cirkuliuojantis kiekis21,015,694,229.94593

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla21,015,694,229.94593

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.05840635,2021-03-15

Mažiausia kaina0.000173871992725367,2025-06-26

Vieša blokų grandinėNONE

Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

