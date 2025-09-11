REDX (REDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.004179. Per pastarąsias 24 valandas REDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00377 iki aukščiausios $ 0.004195 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REDX kaina yra $ 0.007301821126266444, o žemiausia – $ 0.003830606742401856.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +4.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
REDX (REDX) rinkos informacija
$ 16.60M
$ 114.98K
$ 41.79M
3.97B
10,000,000,000
10,000,000,000
39.72%
TONCOIN
Dabartinė REDX rinkos kapitalizacija yra $ 16.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 114.98K. REDX apyvartoje yra 3.97B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.79M
REDX (REDX) kainos istorija USD
Stebėkite REDX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00019288
+4.84%
30 dienų
$ -0.000235
-5.33%
60 dienų
$ -0.001847
-30.66%
90 dienų
$ -0.001773
-29.79%
REDX kainos pokytis šiandien
Šiandien REDX užfiksuotas $ +0.00019288 (+4.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
REDX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000235 (-5.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
REDX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REDX rodiklis pasikeitė $ -0.001847 (-30.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
REDX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001773 (-29.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir REDX (REDX) pokyčius?
The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.
REDX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų REDX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti REDX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
REDX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos REDX (REDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų REDX (REDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes REDX prognozes.
Supratimas apie REDX (REDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti REDX (REDX)
Ieškote, kaip nusipirkti REDX? Viskas paprasta ir patogu! REDX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.