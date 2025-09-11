Daugiau apie REDX

REDX kaina(REDX)

1 REDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.004178
$0.004178$0.004178
+4.84%1D
REDX (REDX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:01(UTC+8)

REDX (REDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00377
$ 0.00377$ 0.00377
24 val. žemiausia
$ 0.004195
$ 0.004195$ 0.004195
24 val. aukščiausia

$ 0.00377
$ 0.00377$ 0.00377

$ 0.004195
$ 0.004195$ 0.004195

$ 0.007301821126266444
$ 0.007301821126266444$ 0.007301821126266444

$ 0.003830606742401856
$ 0.003830606742401856$ 0.003830606742401856

+0.07%

+4.84%

-15.51%

-15.51%

REDX (REDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.004179. Per pastarąsias 24 valandas REDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00377 iki aukščiausios $ 0.004195 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REDX kaina yra $ 0.007301821126266444, o žemiausia – $ 0.003830606742401856.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +4.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

REDX (REDX) rinkos informacija

$ 16.60M
$ 16.60M$ 16.60M

$ 114.98K
$ 114.98K$ 114.98K

$ 41.79M
$ 41.79M$ 41.79M

3.97B
3.97B 3.97B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.72%

Dabartinė REDX rinkos kapitalizacija yra $ 16.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 114.98K. REDX apyvartoje yra 3.97B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.79M

REDX (REDX) kainos istorija USD

Stebėkite REDX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00019288+4.84%
30 dienų$ -0.000235-5.33%
60 dienų$ -0.001847-30.66%
90 dienų$ -0.001773-29.79%
REDX kainos pokytis šiandien

Šiandien REDX užfiksuotas $ +0.00019288 (+4.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

REDX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000235 (-5.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

REDX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REDX rodiklis pasikeitė $ -0.001847 (-30.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

REDX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001773 (-29.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir REDX (REDX) pokyčius?

Peržiūrėkite REDX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra REDX (REDX)

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

REDX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų REDX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti REDXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie REDX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti REDX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

REDX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos REDX (REDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų REDX (REDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes REDX prognozes.

Peržiūrėkite REDX kainos prognozę dabar!

REDX (REDX) Tokenomika

Supratimas apie REDX (REDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti REDX (REDX)

Ieškote, kaip nusipirkti REDX? Viskas paprasta ir patogu! REDX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

REDX į vietos valiutas

1 REDX(REDX) į VND
109.970385
1 REDX(REDX) į AUD
A$0.00631029
1 REDX(REDX) į GBP
0.00305067
1 REDX(REDX) į EUR
0.00355215
1 REDX(REDX) į USD
$0.004179
1 REDX(REDX) į MYR
RM0.01763538
1 REDX(REDX) į TRY
0.17250912
1 REDX(REDX) į JPY
¥0.614313
1 REDX(REDX) į ARS
ARS$5.9529855
1 REDX(REDX) į RUB
0.3531255
1 REDX(REDX) į INR
0.36833706
1 REDX(REDX) į IDR
Rp68.50818576
1 REDX(REDX) į KRW
5.81223678
1 REDX(REDX) į PHP
0.23878806
1 REDX(REDX) į EGP
￡E.0.20121885
1 REDX(REDX) į BRL
R$0.0225666
1 REDX(REDX) į CAD
C$0.00576702
1 REDX(REDX) į BDT
0.5090022
1 REDX(REDX) į NGN
6.30314391
1 REDX(REDX) į COP
$16.38819924
1 REDX(REDX) į ZAR
R.0.07304892
1 REDX(REDX) į UAH
0.17250912
1 REDX(REDX) į VES
Bs0.651924
1 REDX(REDX) į CLP
$4.016019
1 REDX(REDX) į PKR
Rs1.18687779
1 REDX(REDX) į KZT
2.25281532
1 REDX(REDX) į THB
฿0.13276683
1 REDX(REDX) į TWD
NT$0.12683265
1 REDX(REDX) į AED
د.إ0.01533693
1 REDX(REDX) į CHF
Fr0.00330141
1 REDX(REDX) į HKD
HK$0.03251262
1 REDX(REDX) į AMD
֏1.59683769
1 REDX(REDX) į MAD
.د.م0.03773637
1 REDX(REDX) į MXN
$0.07768761
1 REDX(REDX) į SAR
ريال0.01567125
1 REDX(REDX) į PLN
0.01521156
1 REDX(REDX) į RON
лв0.01809507
1 REDX(REDX) į SEK
kr0.03903186
1 REDX(REDX) į BGN
лв0.00697893
1 REDX(REDX) į HUF
Ft1.40422758
1 REDX(REDX) į CZK
0.08713215
1 REDX(REDX) į KWD
د.ك0.001274595
1 REDX(REDX) į ILS
0.01387428
1 REDX(REDX) į AOA
Kz3.82340889
1 REDX(REDX) į BHD
.د.ب0.001575483
1 REDX(REDX) į BMD
$0.004179
1 REDX(REDX) į DKK
kr0.02666202
1 REDX(REDX) į HNL
L0.10953159
1 REDX(REDX) į MUR
0.1901445
1 REDX(REDX) į NAD
$0.07346682
1 REDX(REDX) į NOK
kr0.04149747
1 REDX(REDX) į NZD
$0.00702072
1 REDX(REDX) į PAB
B/.0.004179
1 REDX(REDX) į PGK
K0.01771896
1 REDX(REDX) į QAR
ر.ق0.01521156
1 REDX(REDX) į RSD
дин.0.41844327

Išsamesnei REDX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali REDX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie REDX

Kiek REDX(REDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REDX kaina USD valiuta yra 0.004179USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REDX į USD kaina?
Dabartinė REDX kaina USD valiuta yra $ 0.004179. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra REDX rinkos kapitalizacija?
REDX rinkos kapitalizacija yra $ 16.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REDX apyvartoje?
REDX apyvartoje yra 3.97BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REDX kaina?
REDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.007301821126266444USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REDX kaina?
REDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003830606742401856USD.
Kokia yra REDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REDX yra $ 114.98KUSD.
Ar REDX kaina šiais metais kils?
REDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:01(UTC+8)

