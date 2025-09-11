Daugiau apie REAL

RealLink kaina(REAL)

$0.06266
-0.07%1D
RealLink (REAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:40(UTC+8)

RealLink (REAL) kainos informacija (USD)

$ 0.06113
24 val. žemiausia
$ 0.06331
24 val. aukščiausia

$ 0.06113
$ 0.06331
$ 0.3700067490676573
$ 0.000020000062829502
-0.53%

-0.06%

+4.62%

+4.62%

RealLink (REAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.06265. Per pastarąsias 24 valandas REAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06113 iki aukščiausios $ 0.06331 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REAL kaina yra $ 0.3700067490676573, o žemiausia – $ 0.000020000062829502.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REAL per pastarąją valandą pasikeitė -0.53%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RealLink (REAL) rinkos informacija

No.420

$ 86.08M
$ 662.07K
$ 751.80M
1.37B
12,000,000,000
2,900,991,475
11.45%

TRX

Dabartinė RealLink rinkos kapitalizacija yra $ 86.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 662.07K. REAL apyvartoje yra 1.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 2900991475. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 751.80M

RealLink (REAL) kainos istorija USD

Stebėkite RealLink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000439-0.06%
30 dienų$ +0.01+18.99%
60 dienų$ +0.04265+213.25%
90 dienų$ +0.04265+213.25%
RealLink kainos pokytis šiandien

Šiandien REAL užfiksuotas $ -0.0000439 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

RealLink 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01 (+18.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

RealLink 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REAL rodiklis pasikeitė $ +0.04265 (+213.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

RealLink 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04265 (+213.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RealLink (REAL) pokyčius?

Peržiūrėkite RealLink kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra RealLink (REAL)

RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly.

RealLink galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RealLink investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti REALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie RealLink mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RealLink, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

RealLink kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RealLink (REAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RealLink (REAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RealLink prognozes.

Peržiūrėkite RealLink kainos prognozę dabar!

RealLink (REAL) Tokenomika

Supratimas apie RealLink (REAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti RealLink (REAL)

Ieškote, kaip nusipirkti RealLink? Viskas paprasta ir patogu! RealLink lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

REAL į vietos valiutas

1 RealLink(REAL) į VND
1,648.63475
1 RealLink(REAL) į AUD
A$0.0946015
1 RealLink(REAL) į GBP
0.0457345
1 RealLink(REAL) į EUR
0.0532525
1 RealLink(REAL) į USD
$0.06265
1 RealLink(REAL) į MYR
RM0.264383
1 RealLink(REAL) į TRY
2.5868185
1 RealLink(REAL) į JPY
¥9.20955
1 RealLink(REAL) į ARS
ARS$89.244925
1 RealLink(REAL) į RUB
5.365346
1 RealLink(REAL) į INR
5.5326215
1 RealLink(REAL) į IDR
Rp1,027.049016
1 RealLink(REAL) į KRW
87.2557875
1 RealLink(REAL) į PHP
3.5817005
1 RealLink(REAL) į EGP
￡E.3.017224
1 RealLink(REAL) į BRL
R$0.33831
1 RealLink(REAL) į CAD
C$0.086457
1 RealLink(REAL) į BDT
7.63077
1 RealLink(REAL) į NGN
94.4943685
1 RealLink(REAL) į COP
$245.685734
1 RealLink(REAL) į ZAR
R.1.0982545
1 RealLink(REAL) į UAH
2.586192
1 RealLink(REAL) į VES
Bs9.7734
1 RealLink(REAL) į CLP
$60.20665
1 RealLink(REAL) į PKR
Rs17.7932265
1 RealLink(REAL) į KZT
33.773362
1 RealLink(REAL) į THB
฿1.993523
1 RealLink(REAL) į TWD
NT$1.898295
1 RealLink(REAL) į AED
د.إ0.2299255
1 RealLink(REAL) į CHF
Fr0.0494935
1 RealLink(REAL) į HKD
HK$0.487417
1 RealLink(REAL) į AMD
֏23.9391915
1 RealLink(REAL) į MAD
.د.م0.5657295
1 RealLink(REAL) į MXN
$1.1671695
1 RealLink(REAL) į SAR
ريال0.2349375
1 RealLink(REAL) į PLN
0.228046
1 RealLink(REAL) į RON
лв0.2712745
1 RealLink(REAL) į SEK
kr0.5857775
1 RealLink(REAL) į BGN
лв0.1046255
1 RealLink(REAL) į HUF
Ft21.072954
1 RealLink(REAL) į CZK
1.308132
1 RealLink(REAL) į KWD
د.ك0.01910825
1 RealLink(REAL) į ILS
0.2086245
1 RealLink(REAL) į AOA
Kz57.1098605
1 RealLink(REAL) į BHD
.د.ب0.02361905
1 RealLink(REAL) į BMD
$0.06265
1 RealLink(REAL) į DKK
kr0.399707
1 RealLink(REAL) į HNL
L1.6420565
1 RealLink(REAL) į MUR
2.854334
1 RealLink(REAL) į NAD
$1.101387
1 RealLink(REAL) į NOK
kr0.6221145
1 RealLink(REAL) į NZD
$0.105252
1 RealLink(REAL) į PAB
B/.0.06265
1 RealLink(REAL) į PGK
K0.265636
1 RealLink(REAL) į QAR
ر.ق0.228046
1 RealLink(REAL) į RSD
дин.6.2769035

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RealLink

Kiek RealLink(REAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REAL kaina USD valiuta yra 0.06265USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REAL į USD kaina?
Dabartinė REAL kaina USD valiuta yra $ 0.06265. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RealLink rinkos kapitalizacija?
REAL rinkos kapitalizacija yra $ 86.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REAL apyvartoje?
REAL apyvartoje yra 1.37BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REAL kaina?
REAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3700067490676573USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REAL kaina?
REAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000020000062829502USD.
Kokia yra REAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REAL yra $ 662.07KUSD.
Ar REAL kaina šiais metais kils?
REAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:40(UTC+8)

RealLink (REAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

