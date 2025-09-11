Rebel Cars (RC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00629. Per pastarąsias 24 valandas RC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00628 iki aukščiausios $ 0.00639 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RC kaina yra $ 0.04193738830921288, o žemiausia – $ 0.003116133063734695.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RC per pastarąją valandą pasikeitė -0.95%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rebel Cars (RC) rinkos informacija
No.2054
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
$ 21.36K
$ 21.36K$ 21.36K
$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M
206.35M
206.35M 206.35M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
20.63%
LAVA
Dabartinė Rebel Cars rinkos kapitalizacija yra $ 1.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.36K. RC apyvartoje yra 206.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.29M
Rebel Cars (RC) kainos istorija USD
Stebėkite Rebel Cars kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000494
-0.77%
30 dienų
$ -0.00061
-8.85%
60 dienų
$ -0.00087
-12.16%
90 dienų
$ -0.0012
-16.03%
Rebel Cars kainos pokytis šiandien
Šiandien RC užfiksuotas $ -0.0000494 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rebel Cars 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00061 (-8.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rebel Cars 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RC rodiklis pasikeitė $ -0.00087 (-12.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rebel Cars 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0012 (-16.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rebel Cars (RC) pokyčius?
RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology,
RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income.
The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.
Rebel Cars galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rebel Cars investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rebel Cars mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rebel Cars, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Rebel Cars kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Rebel Cars (RC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rebel Cars (RC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rebel Cars prognozes.
Supratimas apie Rebel Cars (RC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Rebel Cars (RC)
Ieškote, kaip nusipirkti Rebel Cars? Viskas paprasta ir patogu! Rebel Cars lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.