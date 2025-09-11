QORPO (QORPO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0125. Per pastarąsias 24 valandas QORPO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01167 iki aukščiausios $ 0.01349 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QORPO kaina yra $ 1.2181028993153244, o žemiausia – $ 0.00803534133560174.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QORPO per pastarąją valandą pasikeitė -1.19%, per 24 valandas – -1.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
QORPO (QORPO) rinkos informacija
Dabartinė QORPO rinkos kapitalizacija yra $ 4.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 140.15K. QORPO apyvartoje yra 393.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 749419877.75. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.38M
QORPO (QORPO) kainos istorija USD
Stebėkite QORPO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002499
-1.96%
30 dienų
$ -0.00028
-2.20%
60 dienų
$ +0.00257
+25.88%
90 dienų
$ +0.00009
+0.72%
QORPO kainos pokytis šiandien
Šiandien QORPO užfiksuotas $ -0.0002499 (-1.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
QORPO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00028 (-2.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
QORPO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QORPO rodiklis pasikeitė $ +0.00257 (+25.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
QORPO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00009 (+0.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir QORPO (QORPO) pokyčius?
QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players.
QORPO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų QORPO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti QORPO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
QORPO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos QORPO (QORPO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QORPO (QORPO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QORPO prognozes.
Supratimas apie QORPO (QORPO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QORPOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti QORPO (QORPO)
Ieškote, kaip nusipirkti QORPO? Viskas paprasta ir patogu! QORPO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.