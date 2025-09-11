Daugiau apie QGOV

Q Protocol kaina(QGOV)

$0.00575
Q Protocol (QGOV) kainos grafikas realiu laiku
Q Protocol (QGOV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00572
24 val. žemiausia
$ 0.00635
24 val. aukščiausia

$ 0.00572
$ 0.00635
$ 0.5011257508831489
$ 0.004557884422494434
0.00%

-0.33%

+1.95%

+1.95%

Q Protocol (QGOV) realiojo laiko kaina yra $ 0.00575. Per pastarąsias 24 valandas QGOV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00572 iki aukščiausios $ 0.00635 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QGOV kaina yra $ 0.5011257508831489, o žemiausia – $ 0.004557884422494434.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QGOV per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Q Protocol (QGOV) rinkos informacija

No.1977

$ 1.54M
$ 99.67K
$ 5.86M
267.78M
1,018,617,984.0704001
QGOV

Dabartinė Q Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.67K. QGOV apyvartoje yra 267.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 1018617984.0704001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.86M

Q Protocol (QGOV) kainos istorija USD

Stebėkite Q Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000196-0.33%
30 dienų$ +0.00003+0.52%
60 dienų$ -0.00016-2.71%
90 dienų$ +0.00021+3.79%
Q Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien QGOV užfiksuotas $ -0.0000196 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Q Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00003 (+0.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Q Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QGOV rodiklis pasikeitė $ -0.00016 (-2.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Q Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00021 (+3.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Q Protocol (QGOV) pokyčius?

Peržiūrėkite Q Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Q Protocol (QGOV)

QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

Q Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Q Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QGOVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Q Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Q Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Q Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Q Protocol (QGOV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Q Protocol (QGOV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Q Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Q Protocol kainos prognozę dabar!

Q Protocol (QGOV) Tokenomika

Supratimas apie Q Protocol (QGOV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QGOVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Q Protocol (QGOV)

Ieškote, kaip nusipirkti Q Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Q Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QGOV į vietos valiutas

Q Protocol išteklius

Išsamesnei Q Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Q Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Q Protocol

Kiek Q Protocol(QGOV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QGOV kaina USD valiuta yra 0.00575USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QGOV į USD kaina?
Dabartinė QGOV kaina USD valiuta yra $ 0.00575. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Q Protocol rinkos kapitalizacija?
QGOV rinkos kapitalizacija yra $ 1.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QGOV apyvartoje?
QGOV apyvartoje yra 267.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QGOV kaina?
QGOV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5011257508831489USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QGOV kaina?
QGOV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004557884422494434USD.
Kokia yra QGOV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QGOV yra $ 99.67KUSD.
Ar QGOV kaina šiais metais kils?
QGOV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QGOV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Q Protocol (QGOV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

