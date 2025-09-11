Daugiau apie QDX

Quidax Token kaina(QDX)

$0.1338
+0.18%1D
Quidax Token (QDX) kainos grafikas realiu laiku
Quidax Token (QDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.12%

+0.18%

+2.89%

+2.89%

Quidax Token (QDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.1338. Per pastarąsias 24 valandas QDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.13109 iki aukščiausios $ 0.13565 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QDX kaina yra $ 0.1413140185523702, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QDX per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quidax Token (QDX) rinkos informacija

No.1162

15.40%

BSC

Dabartinė Quidax Token rinkos kapitalizacija yra $ 10.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 153.12K. QDX apyvartoje yra 77.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.90M

Quidax Token (QDX) kainos istorija USD

Stebėkite Quidax Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002404+0.18%
30 dienų$ +0.00486+3.76%
60 dienų$ +0.0261+24.23%
90 dienų$ +0.1088+435.20%
Quidax Token kainos pokytis šiandien

Šiandien QDX užfiksuotas $ +0.0002404 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Quidax Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00486 (+3.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Quidax Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QDX rodiklis pasikeitė $ +0.0261 (+24.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Quidax Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1088 (+435.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quidax Token (QDX) pokyčius?

Peržiūrėkite Quidax Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Quidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Quidax Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quidax Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QDXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Quidax Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Quidax Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Quidax Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quidax Token (QDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quidax Token (QDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quidax Token prognozes.

Peržiūrėkite Quidax Token kainos prognozę dabar!

Quidax Token (QDX) Tokenomika

Supratimas apie Quidax Token (QDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Quidax Token (QDX)

Ieškote, kaip nusipirkti Quidax Token? Viskas paprasta ir patogu! Quidax Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QDX į vietos valiutas

1 Quidax Token(QDX) į VND
3,520.947
1 Quidax Token(QDX) į AUD
A$0.202038
1 Quidax Token(QDX) į GBP
0.097674
1 Quidax Token(QDX) į EUR
0.11373
1 Quidax Token(QDX) į USD
$0.1338
1 Quidax Token(QDX) į MYR
RM0.564636
1 Quidax Token(QDX) į TRY
5.524602
1 Quidax Token(QDX) į JPY
¥19.6686
1 Quidax Token(QDX) į ARS
ARS$190.5981
1 Quidax Token(QDX) į RUB
11.41314
1 Quidax Token(QDX) į INR
11.822568
1 Quidax Token(QDX) į IDR
Rp2,193.442272
1 Quidax Token(QDX) į KRW
186.091716
1 Quidax Token(QDX) į PHP
7.650684
1 Quidax Token(QDX) į EGP
￡E.6.450498
1 Quidax Token(QDX) į BRL
R$0.72252
1 Quidax Token(QDX) į CAD
C$0.184644
1 Quidax Token(QDX) į BDT
16.29684
1 Quidax Token(QDX) į NGN
201.809202
1 Quidax Token(QDX) į COP
$524.704728
1 Quidax Token(QDX) į ZAR
R.2.345514
1 Quidax Token(QDX) į UAH
5.523264
1 Quidax Token(QDX) į VES
Bs20.8728
1 Quidax Token(QDX) į CLP
$128.5818
1 Quidax Token(QDX) į PKR
Rs38.000538
1 Quidax Token(QDX) į KZT
72.128904
1 Quidax Token(QDX) į THB
฿4.257516
1 Quidax Token(QDX) į TWD
NT$4.058154
1 Quidax Token(QDX) į AED
د.إ0.491046
1 Quidax Token(QDX) į CHF
Fr0.105702
1 Quidax Token(QDX) į HKD
HK$1.040964
1 Quidax Token(QDX) į AMD
֏51.126318
1 Quidax Token(QDX) į MAD
.د.م1.208214
1 Quidax Token(QDX) į MXN
$2.492694
1 Quidax Token(QDX) į SAR
ريال0.50175
1 Quidax Token(QDX) į PLN
0.487032
1 Quidax Token(QDX) į RON
лв0.579354
1 Quidax Token(QDX) į SEK
kr1.25103
1 Quidax Token(QDX) į BGN
лв0.223446
1 Quidax Token(QDX) į HUF
Ft44.94342
1 Quidax Token(QDX) į CZK
2.793744
1 Quidax Token(QDX) į KWD
د.ك0.040809
1 Quidax Token(QDX) į ILS
0.445554
1 Quidax Token(QDX) į AOA
Kz121.968066
1 Quidax Token(QDX) į BHD
.د.ب0.0504426
1 Quidax Token(QDX) į BMD
$0.1338
1 Quidax Token(QDX) į DKK
kr0.853644
1 Quidax Token(QDX) į HNL
L3.506898
1 Quidax Token(QDX) į MUR
6.095928
1 Quidax Token(QDX) į NAD
$2.352204
1 Quidax Token(QDX) į NOK
kr1.328634
1 Quidax Token(QDX) į NZD
$0.224784
1 Quidax Token(QDX) į PAB
B/.0.1338
1 Quidax Token(QDX) į PGK
K0.567312
1 Quidax Token(QDX) į QAR
ر.ق0.487032
1 Quidax Token(QDX) į RSD
дин.13.402746

Išsamesnei Quidax Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Quidax Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quidax Token

Kiek Quidax Token(QDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QDX kaina USD valiuta yra 0.1338USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QDX į USD kaina?
Dabartinė QDX kaina USD valiuta yra $ 0.1338. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quidax Token rinkos kapitalizacija?
QDX rinkos kapitalizacija yra $ 10.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QDX apyvartoje?
QDX apyvartoje yra 77.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QDX kaina?
QDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1413140185523702USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QDX kaina?
QDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra QDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QDX yra $ 153.12KUSD.
Ar QDX kaina šiais metais kils?
QDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
