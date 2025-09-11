Quidax Token (QDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.1338. Per pastarąsias 24 valandas QDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.13109 iki aukščiausios $ 0.13565 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QDX kaina yra $ 0.1413140185523702, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QDX per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Quidax Token (QDX) rinkos informacija
Dabartinė Quidax Token rinkos kapitalizacija yra $ 10.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 153.12K. QDX apyvartoje yra 77.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.90M
Quidax Token (QDX) kainos istorija USD
Stebėkite Quidax Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002404
+0.18%
30 dienų
$ +0.00486
+3.76%
60 dienų
$ +0.0261
+24.23%
90 dienų
$ +0.1088
+435.20%
Quidax Token kainos pokytis šiandien
Šiandien QDX užfiksuotas $ +0.0002404 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Quidax Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00486 (+3.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Quidax Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QDX rodiklis pasikeitė $ +0.0261 (+24.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Quidax Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1088 (+435.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quidax Token (QDX) pokyčius?
QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.
Quidax Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quidax Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti QDXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Quidax Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Quidax Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Quidax Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Quidax Token (QDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quidax Token (QDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quidax Token prognozes.
Supratimas apie Quidax Token (QDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Quidax Token (QDX)
Ieškote, kaip nusipirkti Quidax Token? Viskas paprasta ir patogu! Quidax Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
