Quidax Token (QDX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Quidax Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek QDX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Quidax Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Quidax Token kainos prognozė
$0.13517
$0.13517
+1.09%
USD
Faktinis
Prognozė
Quidax Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Quidax Token (QDX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Quidax Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.13517 prekybos kainą 2025 m.

Quidax Token (QDX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Quidax Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.141928 prekybos kainą 2026 m.

Quidax Token (QDX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. QDX ateities kaina yra $ 0.149024 su 10.25% augimo norma.

Quidax Token (QDX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. QDX ateities kaina yra $ 0.156476 su 15.76% augimo norma.

Quidax Token (QDX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QDX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.164299, o augimo norma – 21.55%.

Quidax Token (QDX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QDX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.172514, o augimo norma – 27.63%.

Quidax Token (QDX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Quidax Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.281008 prekybos kainą.

Quidax Token (QDX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Quidax Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.457733 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.13517
    0.00%
  • 2026
    $ 0.141928
    5.00%
  • 2027
    $ 0.149024
    10.25%
  • 2028
    $ 0.156476
    15.76%
  • 2029
    $ 0.164299
    21.55%
  • 2030
    $ 0.172514
    27.63%
  • 2031
    $ 0.181140
    34.01%
  • 2032
    $ 0.190197
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.199707
    47.75%
  • 2034
    $ 0.209693
    55.13%
  • 2035
    $ 0.220177
    62.89%
  • 2036
    $ 0.231186
    71.03%
  • 2037
    $ 0.242745
    79.59%
  • 2038
    $ 0.254883
    88.56%
  • 2039
    $ 0.267627
    97.99%
  • 2040
    $ 0.281008
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Quidax Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.13517
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.135188
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.135299
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.135725
    0.41%
Quidax Token (QDX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma QDX kaina yra $0.13517. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Quidax Token (QDX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė QDX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.135188. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Quidax Token (QDX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė QDX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.135299. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Quidax Token (QDX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma QDX kaina yra $0.135725. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Quidax Token kainų statistika

$ 0.13517
$ 0.13517

+1.09%

$ 10.41M
$ 10.41M

77.00M
77.00M

$ 825.13K
$ 825.13K

--

Naujausia QDX kaina yra $ 0.13517. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.09%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 825.13K.
Be to, QDX turi 77.00M apyvartą ir $ 10.41M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Quidax Token (QDX)

Bandote įsigyti QDX? Dabar galite QDX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Quidax Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti QDX dabar

Quidax Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Quidax Token, dabartinė Quidax Token kaina yra 0.13521USD. Apyvartinė Quidax Token (QDX) pasiūla yra 0.00 QDX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10.41M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.001319
    $ 0.13667
    $ 0.13288
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.006269
    $ 0.13667
    $ 0.12816
  • 30 dienų
    0.01%
    $ 0.001620
    $ 0.14045
    $ 0.1268
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Quidax Token kaina pasikeitė $0.001319, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Quidax Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.13667 ir žemiausia $0.12816. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo QDX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Quidax Token įvyko 0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001620 vertę. Tai rodo, kad QDX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Quidax Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą QDX kainų istoriją

Kaip veikia Quidax Token (QDX) kainų prognozės modulis?

Quidax Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas QDX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Quidax Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą QDX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Quidax Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja QDX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina QDX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Quidax Token potencialą.

Kodėl QDX kainų prognozė yra svarbi?

QDX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į QDX dabar?
Pagal jūsų prognozes, QDX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio QDX kainų prognozė?
Remiantis Quidax Token (QDX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama QDX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 QDX 2026 m.?
1 vieneto Quidax Token (QDX) kaina šiandien yra $0.13517. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama QDX kaina 2027 m.?
Quidax Token (QDX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 QDX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė QDX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Quidax Token (QDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė QDX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Quidax Token (QDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 QDX 2030 m.?
1 vieneto Quidax Token (QDX) kaina šiandien yra $0.13517. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia QDX kainų prognozė 2040 metams?
Quidax Token (QDX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 QDX kaina pasieks --.
