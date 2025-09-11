Daugiau apie PZP

PLAYZAP logotipas

PLAYZAP kaina(PZP)

1 PZP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00898
$0.00898$0.00898
-0.55%1D
USD
PLAYZAP (PZP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:50:05(UTC+8)

PLAYZAP (PZP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0086
$ 0.0086$ 0.0086
24 val. žemiausia
$ 0.0109
$ 0.0109$ 0.0109
24 val. aukščiausia

$ 0.0086
$ 0.0086$ 0.0086

$ 0.0109
$ 0.0109$ 0.0109

$ 0.6022658818053047
$ 0.6022658818053047$ 0.6022658818053047

$ 0.005804200578816588
$ 0.005804200578816588$ 0.005804200578816588

-0.89%

-0.54%

+2.04%

+2.04%

PLAYZAP (PZP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00898. Per pastarąsias 24 valandas PZP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0086 iki aukščiausios $ 0.0109 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PZP kaina yra $ 0.6022658818053047, o žemiausia – $ 0.005804200578816588.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PZP per pastarąją valandą pasikeitė -0.89%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PLAYZAP (PZP) rinkos informacija

No.2261

$ 770.89K
$ 770.89K$ 770.89K

$ 47.31K
$ 47.31K$ 47.31K

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

85.85M
85.85M 85.85M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

144,899,999
144,899,999 144,899,999

57.23%

BSC

Dabartinė PLAYZAP rinkos kapitalizacija yra $ 770.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 47.31K. PZP apyvartoje yra 85.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 144899999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.35M

PLAYZAP (PZP) kainos istorija USD

Stebėkite PLAYZAP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000497-0.54%
30 dienų$ -0.00117-11.53%
60 dienų$ -0.00773-46.26%
90 dienų$ -0.0062-40.85%
PLAYZAP kainos pokytis šiandien

Šiandien PZP užfiksuotas $ -0.0000497 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PLAYZAP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00117 (-11.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PLAYZAP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PZP rodiklis pasikeitė $ -0.00773 (-46.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PLAYZAP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0062 (-40.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PLAYZAP (PZP) pokyčius?

Peržiūrėkite PLAYZAP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PLAYZAP (PZP)

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

PLAYZAP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PLAYZAP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PZPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PLAYZAP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PLAYZAP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PLAYZAP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PLAYZAP (PZP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PLAYZAP (PZP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PLAYZAP prognozes.

Peržiūrėkite PLAYZAP kainos prognozę dabar!

PLAYZAP (PZP) Tokenomika

Supratimas apie PLAYZAP (PZP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PZPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PLAYZAP (PZP)

Ieškote, kaip nusipirkti PLAYZAP? Viskas paprasta ir patogu! PLAYZAP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PZP į vietos valiutas

1 PLAYZAP(PZP) į VND
236.3087
1 PLAYZAP(PZP) į AUD
A$0.0135598
1 PLAYZAP(PZP) į GBP
0.0065554
1 PLAYZAP(PZP) į EUR
0.007633
1 PLAYZAP(PZP) į USD
$0.00898
1 PLAYZAP(PZP) į MYR
RM0.0378956
1 PLAYZAP(PZP) į TRY
0.3707842
1 PLAYZAP(PZP) į JPY
¥1.32006
1 PLAYZAP(PZP) į ARS
ARS$12.79201
1 PLAYZAP(PZP) į RUB
0.768239
1 PLAYZAP(PZP) į INR
0.7930238
1 PLAYZAP(PZP) į IDR
Rp147.2130912
1 PLAYZAP(PZP) į KRW
12.506895
1 PLAYZAP(PZP) į PHP
0.5133866
1 PLAYZAP(PZP) į EGP
￡E.0.4324768
1 PLAYZAP(PZP) į BRL
R$0.048492
1 PLAYZAP(PZP) į CAD
C$0.0123924
1 PLAYZAP(PZP) į BDT
1.093764
1 PLAYZAP(PZP) į NGN
13.5444442
1 PLAYZAP(PZP) į COP
$35.2156088
1 PLAYZAP(PZP) į ZAR
R.0.1575092
1 PLAYZAP(PZP) į UAH
0.3706944
1 PLAYZAP(PZP) į VES
Bs1.40088
1 PLAYZAP(PZP) į CLP
$8.62978
1 PLAYZAP(PZP) į PKR
Rs2.5504098
1 PLAYZAP(PZP) į KZT
4.8409384
1 PLAYZAP(PZP) į THB
฿0.2857436
1 PLAYZAP(PZP) į TWD
NT$0.272094
1 PLAYZAP(PZP) į AED
د.إ0.0329566
1 PLAYZAP(PZP) į CHF
Fr0.0070942
1 PLAYZAP(PZP) į HKD
HK$0.0698644
1 PLAYZAP(PZP) į AMD
֏3.4313478
1 PLAYZAP(PZP) į MAD
.د.م0.0810894
1 PLAYZAP(PZP) į MXN
$0.1672974
1 PLAYZAP(PZP) į SAR
ريال0.033675
1 PLAYZAP(PZP) į PLN
0.0326872
1 PLAYZAP(PZP) į RON
лв0.0389732
1 PLAYZAP(PZP) į SEK
kr0.0840528
1 PLAYZAP(PZP) į BGN
лв0.0149966
1 PLAYZAP(PZP) į HUF
Ft3.0224884
1 PLAYZAP(PZP) į CZK
0.1875024
1 PLAYZAP(PZP) į KWD
د.ك0.0027389
1 PLAYZAP(PZP) į ILS
0.0299034
1 PLAYZAP(PZP) į AOA
Kz8.1858986
1 PLAYZAP(PZP) į BHD
.د.ب0.00338546
1 PLAYZAP(PZP) į BMD
$0.00898
1 PLAYZAP(PZP) į DKK
kr0.0572924
1 PLAYZAP(PZP) į HNL
L0.2353658
1 PLAYZAP(PZP) į MUR
0.4091288
1 PLAYZAP(PZP) į NAD
$0.1578684
1 PLAYZAP(PZP) į NOK
kr0.0892612
1 PLAYZAP(PZP) į NZD
$0.0150864
1 PLAYZAP(PZP) į PAB
B/.0.00898
1 PLAYZAP(PZP) į PGK
K0.0380752
1 PLAYZAP(PZP) į QAR
ر.ق0.0326872
1 PLAYZAP(PZP) į RSD
дин.0.8998858

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PLAYZAP

Kiek PLAYZAP(PZP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PZP kaina USD valiuta yra 0.00898USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PZP į USD kaina?
Dabartinė PZP kaina USD valiuta yra $ 0.00898. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PLAYZAP rinkos kapitalizacija?
PZP rinkos kapitalizacija yra $ 770.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PZP apyvartoje?
PZP apyvartoje yra 85.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PZP kaina?
PZP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6022658818053047USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PZP kaina?
PZP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005804200578816588USD.
Kokia yra PZP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PZP yra $ 47.31KUSD.
Ar PZP kaina šiais metais kils?
PZP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PZP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:50:05(UTC+8)

