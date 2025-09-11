PLAYZAP (PZP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00898. Per pastarąsias 24 valandas PZP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0086 iki aukščiausios $ 0.0109 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PZP kaina yra $ 0.6022658818053047, o žemiausia – $ 0.005804200578816588.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PZP per pastarąją valandą pasikeitė -0.89%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PLAYZAP (PZP) rinkos informacija
$ 770.89K
$ 47.31K
$ 1.35M
85.85M
150,000,000
144,899,999
57.23%
BSC
Dabartinė PLAYZAP rinkos kapitalizacija yra $ 770.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 47.31K. PZP apyvartoje yra 85.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 144899999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.35M
PLAYZAP (PZP) kainos istorija USD
Stebėkite PLAYZAP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000497
-0.54%
30 dienų
$ -0.00117
-11.53%
60 dienų
$ -0.00773
-46.26%
90 dienų
$ -0.0062
-40.85%
PLAYZAP kainos pokytis šiandien
Šiandien PZP užfiksuotas $ -0.0000497 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PLAYZAP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00117 (-11.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PLAYZAP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PZP rodiklis pasikeitė $ -0.00773 (-46.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PLAYZAP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0062 (-40.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PLAYZAP (PZP) pokyčius?
PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.
PLAYZAP kainos prognozė (USD)
