Pyth Network (PYTH) realiojo laiko kaina yra $ 0.1695. Per pastarąsias 24 valandas PYTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1686 iki aukščiausios $ 0.1874 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PYTH kaina yra $ 1.150148439943238, o žemiausia – $ 0.08123667498284516.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PYTH per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pyth Network (PYTH) rinkos informacija
No.82
$ 974.62M
$ 974.62M$ 974.62M
$ 9.32M
$ 9.32M$ 9.32M
$ 1.70B
$ 1.70B$ 1.70B
5.75B
5.75B 5.75B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,999,983,564.932337
9,999,983,564.932337 9,999,983,564.932337
57.49%
0.02%
SOL
Dabartinė Pyth Network rinkos kapitalizacija yra $ 974.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.32M. PYTH apyvartoje yra 5.75B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999983564.932337. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.70B
Pyth Network (PYTH) kainos istorija USD
Stebėkite Pyth Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.007885
-4.45%
30 dienų
$ +0.0491
+40.78%
60 dienų
$ +0.0485
+40.08%
90 dienų
$ +0.0635
+59.90%
Pyth Network kainos pokytis šiandien
Šiandien PYTH užfiksuotas $ -0.007885 (-4.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pyth Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0491 (+40.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pyth Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PYTH rodiklis pasikeitė $ +0.0485 (+40.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pyth Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0635 (+59.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pyth Network (PYTH) pokyčius?
The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.
