Pyth Network logotipas

Pyth Network kaina(PYTH)

1 PYTH į USD – tiesioginė kaina:

$0.1693
$0.1693
-4.45%1D
USD
Pyth Network (PYTH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:21:41(UTC+8)

Pyth Network (PYTH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1686
$ 0.1686
24 val. žemiausia
$ 0.1874
$ 0.1874
24 val. aukščiausia

$ 0.1686
$ 0.1686

$ 0.1874
$ 0.1874

$ 1.150148439943238
$ 1.150148439943238

$ 0.08123667498284516
$ 0.08123667498284516

0.00%

-4.45%

+11.07%

+11.07%

Pyth Network (PYTH) realiojo laiko kaina yra $ 0.1695. Per pastarąsias 24 valandas PYTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1686 iki aukščiausios $ 0.1874 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PYTH kaina yra $ 1.150148439943238, o žemiausia – $ 0.08123667498284516.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PYTH per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pyth Network (PYTH) rinkos informacija

No.82

$ 974.62M
$ 974.62M

$ 9.32M
$ 9.32M

$ 1.70B
$ 1.70B

5.75B
5.75B

10,000,000,000
10,000,000,000

9,999,983,564.932337
9,999,983,564.932337

57.49%

0.02%

SOL

Dabartinė Pyth Network rinkos kapitalizacija yra $ 974.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.32M. PYTH apyvartoje yra 5.75B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999983564.932337. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.70B

Pyth Network (PYTH) kainos istorija USD

Stebėkite Pyth Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.007885-4.45%
30 dienų$ +0.0491+40.78%
60 dienų$ +0.0485+40.08%
90 dienų$ +0.0635+59.90%
Pyth Network kainos pokytis šiandien

Šiandien PYTH užfiksuotas $ -0.007885 (-4.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pyth Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0491 (+40.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pyth Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PYTH rodiklis pasikeitė $ +0.0485 (+40.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pyth Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0635 (+59.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pyth Network (PYTH) pokyčius?

Peržiūrėkite Pyth Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pyth Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PYTHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pyth Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pyth Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pyth Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pyth Network (PYTH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pyth Network (PYTH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pyth Network prognozes.

Peržiūrėkite Pyth Network kainos prognozę dabar!

Pyth Network (PYTH) Tokenomika

Supratimas apie Pyth Network (PYTH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PYTHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pyth Network (PYTH)

Ieškote, kaip nusipirkti Pyth Network? Viskas paprasta ir patogu! Pyth Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PYTH į vietos valiutas

1 Pyth Network(PYTH) į VND
4,460.3925
1 Pyth Network(PYTH) į AUD
A$0.255945
1 Pyth Network(PYTH) į GBP
0.123735
1 Pyth Network(PYTH) į EUR
0.144075
1 Pyth Network(PYTH) į USD
$0.1695
1 Pyth Network(PYTH) į MYR
RM0.71529
1 Pyth Network(PYTH) į TRY
6.998655
1 Pyth Network(PYTH) į JPY
¥24.9165
1 Pyth Network(PYTH) į ARS
ARS$241.45275
1 Pyth Network(PYTH) į RUB
14.321055
1 Pyth Network(PYTH) į INR
14.954985
1 Pyth Network(PYTH) į IDR
Rp2,778.68808
1 Pyth Network(PYTH) į KRW
235.74399
1 Pyth Network(PYTH) į PHP
9.693705
1 Pyth Network(PYTH) į EGP
￡E.8.158035
1 Pyth Network(PYTH) į BRL
R$0.9153
1 Pyth Network(PYTH) į CAD
C$0.23391
1 Pyth Network(PYTH) į BDT
20.6451
1 Pyth Network(PYTH) į NGN
255.655155
1 Pyth Network(PYTH) į COP
$664.70442
1 Pyth Network(PYTH) į ZAR
R.2.96286
1 Pyth Network(PYTH) į UAH
6.99696
1 Pyth Network(PYTH) į VES
Bs26.442
1 Pyth Network(PYTH) į CLP
$162.8895
1 Pyth Network(PYTH) į PKR
Rs48.139695
1 Pyth Network(PYTH) į KZT
91.37406
1 Pyth Network(PYTH) į THB
฿5.388405
1 Pyth Network(PYTH) į TWD
NT$5.14602
1 Pyth Network(PYTH) į AED
د.إ0.622065
1 Pyth Network(PYTH) į CHF
Fr0.133905
1 Pyth Network(PYTH) į HKD
HK$1.31871
1 Pyth Network(PYTH) į AMD
֏64.767645
1 Pyth Network(PYTH) į MAD
.د.م1.530585
1 Pyth Network(PYTH) į MXN
$3.1527
1 Pyth Network(PYTH) į SAR
ريال0.635625
1 Pyth Network(PYTH) į PLN
0.61698
1 Pyth Network(PYTH) į RON
лв0.733935
1 Pyth Network(PYTH) į SEK
kr1.584825
1 Pyth Network(PYTH) į BGN
лв0.283065
1 Pyth Network(PYTH) į HUF
Ft56.95539
1 Pyth Network(PYTH) į CZK
3.53577
1 Pyth Network(PYTH) į KWD
د.ك0.0516975
1 Pyth Network(PYTH) į ILS
0.56274
1 Pyth Network(PYTH) į AOA
Kz155.077245
1 Pyth Network(PYTH) į BHD
.د.ب0.0639015
1 Pyth Network(PYTH) į BMD
$0.1695
1 Pyth Network(PYTH) į DKK
kr1.08141
1 Pyth Network(PYTH) į HNL
L4.442595
1 Pyth Network(PYTH) į MUR
7.72242
1 Pyth Network(PYTH) į NAD
$2.97981
1 Pyth Network(PYTH) į NOK
kr1.683135
1 Pyth Network(PYTH) į NZD
$0.28476
1 Pyth Network(PYTH) į PAB
B/.0.1695
1 Pyth Network(PYTH) į PGK
K0.71868
1 Pyth Network(PYTH) į QAR
ر.ق0.61698
1 Pyth Network(PYTH) į RSD
дин.16.97373

Pyth Network išteklius

Išsamesnei Pyth Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pyth Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pyth Network

Kiek Pyth Network(PYTH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PYTH kaina USD valiuta yra 0.1695USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PYTH į USD kaina?
Dabartinė PYTH kaina USD valiuta yra $ 0.1695. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pyth Network rinkos kapitalizacija?
PYTH rinkos kapitalizacija yra $ 974.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PYTH apyvartoje?
PYTH apyvartoje yra 5.75BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PYTH kaina?
PYTH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.150148439943238USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PYTH kaina?
PYTH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.08123667498284516USD.
Kokia yra PYTH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PYTH yra $ 9.32MUSD.
Ar PYTH kaina šiais metais kils?
PYTH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PYTH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:21:41(UTC+8)

Pyth Network (PYTH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

$0.1693
