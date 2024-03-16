PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

PYTH

ReitingasNo.87

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0002%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.24%

Cirkuliuojantis kiekis5,749,983,396.441229

Maksimali pasiūla10,000,000,000

Bendra pasiūla9,999,983,396.441229

Cirkuliacijos norma0.5749%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.150148439943238,2024-03-16

Mažiausia kaina0.08123667498284516,2025-06-22

Vieša blokų grandinėSOL

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

