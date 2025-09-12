Pyth Network (PYTH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Pyth Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PYTH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Pyth Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Pyth Network kainos prognozė
$0.1785
+0.90%
USD
Faktinis
Prognozė
Pyth Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Pyth Network (PYTH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Pyth Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1785 prekybos kainą 2025 m.

Pyth Network (PYTH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Pyth Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.187425 prekybos kainą 2026 m.

Pyth Network (PYTH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PYTH ateities kaina yra $ 0.196796 su 10.25% augimo norma.

Pyth Network (PYTH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PYTH ateities kaina yra $ 0.206636 su 15.76% augimo norma.

Pyth Network (PYTH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PYTH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.216967, o augimo norma – 21.55%.

Pyth Network (PYTH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PYTH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.227816, o augimo norma – 27.63%.

Pyth Network (PYTH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Pyth Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.371088 prekybos kainą.

Pyth Network (PYTH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Pyth Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.604464 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1785
    0.00%
  • 2026
    $ 0.187425
    5.00%
  • 2027
    $ 0.196796
    10.25%
  • 2028
    $ 0.206636
    15.76%
  • 2029
    $ 0.216967
    21.55%
  • 2030
    $ 0.227816
    27.63%
  • 2031
    $ 0.239207
    34.01%
  • 2032
    $ 0.251167
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.263725
    47.75%
  • 2034
    $ 0.276912
    55.13%
  • 2035
    $ 0.290757
    62.89%
  • 2036
    $ 0.305295
    71.03%
  • 2037
    $ 0.320560
    79.59%
  • 2038
    $ 0.336588
    88.56%
  • 2039
    $ 0.353417
    97.99%
  • 2040
    $ 0.371088
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Pyth Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1785
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.178524
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.178671
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.179233
    0.41%
Pyth Network (PYTH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PYTH kaina yra $0.1785. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Pyth Network (PYTH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PYTH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.178524. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Pyth Network (PYTH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PYTH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.178671. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Pyth Network (PYTH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PYTH kaina yra $0.179233. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Pyth Network kainų statistika

$ 0.1785
$ 0.1785$ 0.1785

+0.90%

$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B

5.75B
5.75B 5.75B

$ 7.09M
$ 7.09M$ 7.09M

--

Naujausia PYTH kaina yra $ 0.1785. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.90%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 7.09M.
Be to, PYTH turi 5.75B apyvartą ir $ 1.03B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Pyth Network (PYTH)

Bandote įsigyti PYTH? Dabar galite PYTH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Pyth Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PYTH dabar

Pyth Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Pyth Network, dabartinė Pyth Network kaina yra 0.1787USD. Apyvartinė Pyth Network (PYTH) pasiūla yra 0.00 PYTH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.03B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.006000
    $ 0.1839
    $ 0.169
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.028700
    $ 0.1874
    $ 0.146
  • 30 dienų
    0.33%
    $ 0.044000
    $ 0.2498
    $ 0.1082
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Pyth Network kaina pasikeitė $0.006000, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Pyth Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.1874 ir žemiausia $0.146. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo PYTH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Pyth Network įvyko 0.33%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.044000 vertę. Tai rodo, kad PYTH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Pyth Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PYTH kainų istoriją

Kaip veikia Pyth Network (PYTH) kainų prognozės modulis?

Pyth Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PYTH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Pyth Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PYTH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Pyth Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PYTH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PYTH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Pyth Network potencialą.

Kodėl PYTH kainų prognozė yra svarbi?

PYTH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PYTH dabar?
Pagal jūsų prognozes, PYTH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PYTH kainų prognozė?
Remiantis Pyth Network (PYTH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PYTH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PYTH 2026 m.?
1 vieneto Pyth Network (PYTH) kaina šiandien yra $0.1785. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PYTH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PYTH kaina 2027 m.?
Pyth Network (PYTH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PYTH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PYTH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pyth Network (PYTH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PYTH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pyth Network (PYTH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PYTH 2030 m.?
1 vieneto Pyth Network (PYTH) kaina šiandien yra $0.1785. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PYTH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PYTH kainų prognozė 2040 metams?
Pyth Network (PYTH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PYTH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.