Pundi X

Pundi X kaina(PUNDIX)

1 PUNDIX į USD – tiesioginė kaina:

$0.3295
$0.3295$0.3295
-0.54%1D
USD
Pundi X (PUNDIX) kainos grafikas realiu laiku
Pundi X (PUNDIX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3267
$ 0.3267$ 0.3267
24 val. žemiausia
$ 0.3343
$ 0.3343$ 0.3343
24 val. aukščiausia

$ 0.3267
$ 0.3267$ 0.3267

$ 0.3343
$ 0.3343$ 0.3343

$ 7.13592656
$ 7.13592656$ 7.13592656

$ 0.21487481482968304
$ 0.21487481482968304$ 0.21487481482968304

+0.24%

-0.54%

+10.53%

+10.53%

Pundi X (PUNDIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.3295. Per pastarąsias 24 valandas PUNDIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3267 iki aukščiausios $ 0.3343 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUNDIX kaina yra $ 7.13592656, o žemiausia – $ 0.21487481482968304.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUNDIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pundi X (PUNDIX) rinkos informacija

No.297

$ 85.14M
$ 85.14M$ 85.14M

$ 82.90K
$ 82.90K$ 82.90K

$ 85.18M
$ 85.18M$ 85.18M

258.39M
258.39M 258.39M

258,526,640
258,526,640 258,526,640

258,386,541.0999244
258,386,541.0999244 258,386,541.0999244

99.94%

ETH

Dabartinė Pundi X rinkos kapitalizacija yra $ 85.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.90K. PUNDIX apyvartoje yra 258.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 258386541.0999244. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.18M

Pundi X (PUNDIX) kainos istorija USD

Stebėkite Pundi X kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001789-0.54%
30 dienų$ +0.0178+5.71%
60 dienų$ -0.0005-0.16%
90 dienų$ +0.0391+13.46%
Pundi X kainos pokytis šiandien

Šiandien PUNDIX užfiksuotas $ -0.001789 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pundi X 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0178 (+5.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pundi X 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUNDIX rodiklis pasikeitė $ -0.0005 (-0.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pundi X 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0391 (+13.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pundi X (PUNDIX) pokyčius?

Peržiūrėkite Pundi X kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Pundi X galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pundi X investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PUNDIXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pundi X mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pundi X, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pundi X kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pundi X (PUNDIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pundi X (PUNDIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pundi X prognozes.

Peržiūrėkite Pundi X kainos prognozę dabar!

Pundi X (PUNDIX) Tokenomika

Supratimas apie Pundi X (PUNDIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUNDIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pundi X (PUNDIX)

Ieškote, kaip nusipirkti Pundi X? Viskas paprasta ir patogu! Pundi X lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PUNDIX į vietos valiutas

1 Pundi X(PUNDIX) į VND
8,670.7925
1 Pundi X(PUNDIX) į AUD
A$0.497545
1 Pundi X(PUNDIX) į GBP
0.240535
1 Pundi X(PUNDIX) į EUR
0.280075
1 Pundi X(PUNDIX) į USD
$0.3295
1 Pundi X(PUNDIX) į MYR
RM1.39049
1 Pundi X(PUNDIX) į TRY
13.598465
1 Pundi X(PUNDIX) į JPY
¥48.4365
1 Pundi X(PUNDIX) į ARS
ARS$469.37275
1 Pundi X(PUNDIX) į RUB
27.839455
1 Pundi X(PUNDIX) į INR
29.03554
1 Pundi X(PUNDIX) į IDR
Rp5,401.63848
1 Pundi X(PUNDIX) į KRW
458.27519
1 Pundi X(PUNDIX) į PHP
18.84081
1 Pundi X(PUNDIX) į EGP
￡E.15.865425
1 Pundi X(PUNDIX) į BRL
R$1.7793
1 Pundi X(PUNDIX) į CAD
C$0.45471
1 Pundi X(PUNDIX) į BDT
40.1331
1 Pundi X(PUNDIX) į NGN
496.981555
1 Pundi X(PUNDIX) į COP
$1,292.15402
1 Pundi X(PUNDIX) į ZAR
R.5.75966
1 Pundi X(PUNDIX) į UAH
13.60176
1 Pundi X(PUNDIX) į VES
Bs51.402
1 Pundi X(PUNDIX) į CLP
$316.6495
1 Pundi X(PUNDIX) į PKR
Rs93.581295
1 Pundi X(PUNDIX) į KZT
177.62686
1 Pundi X(PUNDIX) į THB
฿10.47151
1 Pundi X(PUNDIX) į TWD
NT$9.993735
1 Pundi X(PUNDIX) į AED
د.إ1.209265
1 Pundi X(PUNDIX) į CHF
Fr0.260305
1 Pundi X(PUNDIX) į HKD
HK$2.56351
1 Pundi X(PUNDIX) į AMD
֏125.905245
1 Pundi X(PUNDIX) į MAD
.د.م2.975385
1 Pundi X(PUNDIX) į MXN
$6.125405
1 Pundi X(PUNDIX) į SAR
ريال1.235625
1 Pundi X(PUNDIX) į PLN
1.19938
1 Pundi X(PUNDIX) į RON
лв1.426735
1 Pundi X(PUNDIX) į SEK
kr3.07753
1 Pundi X(PUNDIX) į BGN
лв0.550265
1 Pundi X(PUNDIX) į HUF
Ft110.71859
1 Pundi X(PUNDIX) į CZK
6.870075
1 Pundi X(PUNDIX) į KWD
د.ك0.1004975
1 Pundi X(PUNDIX) į ILS
1.09394
1 Pundi X(PUNDIX) į AOA
Kz301.462845
1 Pundi X(PUNDIX) į BHD
.د.ب0.1242215
1 Pundi X(PUNDIX) į BMD
$0.3295
1 Pundi X(PUNDIX) į DKK
kr2.10221
1 Pundi X(PUNDIX) į HNL
L8.636195
1 Pundi X(PUNDIX) į MUR
14.99225
1 Pundi X(PUNDIX) į NAD
$5.79261
1 Pundi X(PUNDIX) į NOK
kr3.271935
1 Pundi X(PUNDIX) į NZD
$0.55356
1 Pundi X(PUNDIX) į PAB
B/.0.3295
1 Pundi X(PUNDIX) į PGK
K1.39708
1 Pundi X(PUNDIX) į QAR
ر.ق1.19938
1 Pundi X(PUNDIX) į RSD
дин.32.992835

Pundi X išteklius

Išsamesnei Pundi X analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pundi X svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pundi X

Kiek Pundi X(PUNDIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PUNDIX kaina USD valiuta yra 0.3295USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PUNDIX į USD kaina?
Dabartinė PUNDIX kaina USD valiuta yra $ 0.3295. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pundi X rinkos kapitalizacija?
PUNDIX rinkos kapitalizacija yra $ 85.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PUNDIX apyvartoje?
PUNDIX apyvartoje yra 258.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PUNDIX kaina?
PUNDIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.13592656USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PUNDIX kaina?
PUNDIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.21487481482968304USD.
Kokia yra PUNDIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PUNDIX yra $ 82.90KUSD.
Ar PUNDIX kaina šiais metais kils?
PUNDIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PUNDIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

