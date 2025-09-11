Pundi X (PUNDIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.3295. Per pastarąsias 24 valandas PUNDIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3267 iki aukščiausios $ 0.3343 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUNDIX kaina yra $ 7.13592656, o žemiausia – $ 0.21487481482968304.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUNDIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pundi X (PUNDIX) rinkos informacija
Dabartinė Pundi X rinkos kapitalizacija yra $ 85.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.90K. PUNDIX apyvartoje yra 258.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 258386541.0999244. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.18M
Pundi X (PUNDIX) kainos istorija USD
Stebėkite Pundi X kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Pundi X kainos pokytis šiandien
Šiandien PUNDIX užfiksuotas $ -0.001789 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pundi X 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0178 (+5.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pundi X 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUNDIX rodiklis pasikeitė $ -0.0005 (-0.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pundi X 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0391 (+13.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pundi X (PUNDIX) pokyčius?
Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.
Pundi X galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pundi X investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pundi X, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pundi X kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pundi X (PUNDIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pundi X (PUNDIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pundi X prognozes.
Supratimas apie Pundi X (PUNDIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUNDIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pundi X (PUNDIX)
Ieškote, kaip nusipirkti Pundi X? Viskas paprasta ir patogu! Pundi X lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.