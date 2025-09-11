Daugiau apie PUNDIAI

PUNDIAI kaina(PUNDIAI)

1 PUNDIAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.868
$0.868$0.868
-3.54%1D
USD
PUNDIAI (PUNDIAI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 11:54:37(UTC+8)

PUNDIAI (PUNDIAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.8266
$ 0.8266$ 0.8266
24 val. žemiausia
$ 0.9221
$ 0.9221$ 0.9221
24 val. aukščiausia

$ 0.8266
$ 0.8266$ 0.8266

$ 0.9221
$ 0.9221$ 0.9221

$ 18.389348329635098
$ 18.389348329635098$ 18.389348329635098

$ 1.8253727976425043
$ 1.8253727976425043$ 1.8253727976425043

0.00%

-3.54%

+6.87%

+6.87%

PUNDIAI (PUNDIAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.868. Per pastarąsias 24 valandas PUNDIAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8266 iki aukščiausios $ 0.9221 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUNDIAI kaina yra $ 18.389348329635098, o žemiausia – $ 1.8253727976425043.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUNDIAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PUNDIAI (PUNDIAI) rinkos informacija

No.997

$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M

$ 4.58K
$ 4.58K$ 4.58K

$ 16.43M
$ 16.43M$ 16.43M

7.06M
7.06M 7.06M

18,930,226
18,930,226 18,930,226

8,312,980
8,312,980 8,312,980

37.28%

NONE

Dabartinė PUNDIAI rinkos kapitalizacija yra $ 6.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.58K. PUNDIAI apyvartoje yra 7.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 8312980. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.43M

PUNDIAI (PUNDIAI) kainos istorija USD

Stebėkite PUNDIAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.031855-3.54%
30 dienų$ -4.4725-83.75%
60 dienų$ -5.3998-86.16%
90 dienų$ -6.1723-87.68%
PUNDIAI kainos pokytis šiandien

Šiandien PUNDIAI užfiksuotas $ -0.031855 (-3.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PUNDIAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -4.4725 (-83.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PUNDIAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUNDIAI rodiklis pasikeitė $ -5.3998 (-86.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PUNDIAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -6.1723 (-87.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PUNDIAI (PUNDIAI) pokyčius?

Peržiūrėkite PUNDIAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PUNDIAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PUNDIAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PUNDIAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PUNDIAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PUNDIAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PUNDIAI (PUNDIAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PUNDIAI (PUNDIAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PUNDIAI prognozes.

Peržiūrėkite PUNDIAI kainos prognozę dabar!

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika

Supratimas apie PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUNDIAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PUNDIAI (PUNDIAI)

Ieškote, kaip nusipirkti PUNDIAI? Viskas paprasta ir patogu! PUNDIAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PUNDIAI į vietos valiutas

1 PUNDIAI(PUNDIAI) į VND
22,841.42
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į AUD
A$1.31068
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į GBP
0.63364
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į EUR
0.7378
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į USD
$0.868
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į MYR
RM3.66296
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į TRY
35.82236
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į JPY
¥127.596
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į ARS
ARS$1,236.466
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į RUB
73.33732
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į INR
76.48816
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į IDR
Rp14,229.50592
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į KRW
1,207.23176
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į PHP
49.63224
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į EGP
￡E.41.7942
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į BRL
R$4.6872
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į CAD
C$1.19784
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į BDT
105.7224
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į NGN
1,309.19572
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į COP
$3,403.91408
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į ZAR
R.15.17264
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į UAH
35.83104
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į VES
Bs135.408
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į CLP
$834.148
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į PKR
Rs246.52068
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į KZT
467.92144
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į THB
฿27.58504
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į TWD
NT$26.32644
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į AED
د.إ3.18556
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į CHF
Fr0.68572
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į HKD
HK$6.75304
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į AMD
֏331.67148
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į MAD
.د.م7.83804
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į MXN
$16.13612
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į SAR
ريال3.255
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į PLN
3.15952
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į RON
лв3.75844
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į SEK
kr8.10712
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į BGN
лв1.44956
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į HUF
Ft291.66536
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į CZK
18.0978
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į KWD
د.ك0.26474
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į ILS
2.88176
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į AOA
Kz794.14188
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į BHD
.د.ب0.327236
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į BMD
$0.868
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į DKK
kr5.53784
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į HNL
L22.75028
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į MUR
39.494
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į NAD
$15.25944
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į NOK
kr8.61924
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į NZD
$1.45824
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į PAB
B/.0.868
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į PGK
K3.68032
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į QAR
ر.ق3.15952
1 PUNDIAI(PUNDIAI) į RSD
дин.86.91284

Išsamesnei PUNDIAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali PUNDIAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PUNDIAI

Kiek PUNDIAI(PUNDIAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PUNDIAI kaina USD valiuta yra 0.868USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PUNDIAI į USD kaina?
Dabartinė PUNDIAI kaina USD valiuta yra $ 0.868. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PUNDIAI rinkos kapitalizacija?
PUNDIAI rinkos kapitalizacija yra $ 6.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PUNDIAI apyvartoje?
PUNDIAI apyvartoje yra 7.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PUNDIAI kaina?
PUNDIAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 18.389348329635098USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PUNDIAI kaina?
PUNDIAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.8253727976425043USD.
Kokia yra PUNDIAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PUNDIAI yra $ 4.58KUSD.
Ar PUNDIAI kaina šiais metais kils?
PUNDIAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PUNDIAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 11:54:37(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PUNDIAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

PUNDIAI
PUNDIAI
USD
USD

1 PUNDIAI = 0.868 USD

Prekiauti PUNDIAI

PUNDIAIUSDT
$0.868
$0.868$0.868
-3.54%

