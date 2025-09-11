PUNDIAI (PUNDIAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.868. Per pastarąsias 24 valandas PUNDIAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8266 iki aukščiausios $ 0.9221 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUNDIAI kaina yra $ 18.389348329635098, o žemiausia – $ 1.8253727976425043.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUNDIAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PUNDIAI (PUNDIAI) rinkos informacija
No.997
$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M
$ 4.58K
$ 4.58K$ 4.58K
$ 16.43M
$ 16.43M$ 16.43M
7.06M
7.06M 7.06M
18,930,226
18,930,226 18,930,226
8,312,980
8,312,980 8,312,980
37.28%
NONE
Dabartinė PUNDIAI rinkos kapitalizacija yra $ 6.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.58K. PUNDIAI apyvartoje yra 7.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 8312980. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.43M
PUNDIAI (PUNDIAI) kainos istorija USD
Stebėkite PUNDIAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.031855
-3.54%
30 dienų
$ -4.4725
-83.75%
60 dienų
$ -5.3998
-86.16%
90 dienų
$ -6.1723
-87.68%
PUNDIAI kainos pokytis šiandien
Šiandien PUNDIAI užfiksuotas $ -0.031855 (-3.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PUNDIAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -4.4725 (-83.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PUNDIAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUNDIAI rodiklis pasikeitė $ -5.3998 (-86.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PUNDIAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -6.1723 (-87.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PUNDIAI (PUNDIAI) pokyčius?
Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+.
Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.
PUNDIAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PUNDIAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PUNDIAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PUNDIAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PUNDIAI (PUNDIAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PUNDIAI (PUNDIAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PUNDIAI prognozes.
Supratimas apie PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUNDIAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PUNDIAI (PUNDIAI)
Ieškote, kaip nusipirkti PUNDIAI? Viskas paprasta ir patogu! PUNDIAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.