PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePUNDIAI (PUNDIAI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

PUNDIAI (PUNDIAI) Informacija

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

Oficiali svetainė:
https://pundi.ai/
Baltoji knyga:
https://pundi.gitbook.io/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 6.09M
Bendra pasiūla:
$ 8.31M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.06M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 16.33M
Visų laikų rekordas:
$ 53.947
Visų laikų minimumas:
$ 1.8253727976425043
Dabartinė kaina:
$ 0.8627
PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PUNDIAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PUNDIAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PUNDIAI tokenomiką, galite peržiūrėti PUNDIAI tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.