PUNDIAI (PUNDIAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PUNDIAI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PUNDIAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PUNDIAI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PUNDIAI kainos prognozė
$0.895
$0.895$0.895
+0.37%
USD
Faktinis
Prognozė
PUNDIAI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PUNDIAI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.895 prekybos kainą 2025 m.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PUNDIAI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.939750 prekybos kainą 2026 m.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PUNDIAI ateities kaina yra $ 0.986737 su 10.25% augimo norma.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PUNDIAI ateities kaina yra $ 1.0360 su 15.76% augimo norma.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PUNDIAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.0878, o augimo norma – 21.55%.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PUNDIAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.1422, o augimo norma – 27.63%.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PUNDIAI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.8606 prekybos kainą.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PUNDIAI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.0307 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.895
    0.00%
  • 2026
    $ 0.939750
    5.00%
  • 2027
    $ 0.986737
    10.25%
  • 2028
    $ 1.0360
    15.76%
  • 2029
    $ 1.0878
    21.55%
  • 2030
    $ 1.1422
    27.63%
  • 2031
    $ 1.1993
    34.01%
  • 2032
    $ 1.2593
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.3223
    47.75%
  • 2034
    $ 1.3884
    55.13%
  • 2035
    $ 1.4578
    62.89%
  • 2036
    $ 1.5307
    71.03%
  • 2037
    $ 1.6072
    79.59%
  • 2038
    $ 1.6876
    88.56%
  • 2039
    $ 1.7720
    97.99%
  • 2040
    $ 1.8606
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PUNDIAI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.895
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.895122
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.895858
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.898678
    0.41%
PUNDIAI (PUNDIAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PUNDIAI kaina yra $0.895. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PUNDIAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.895122. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PUNDIAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.895858. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PUNDIAI (PUNDIAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PUNDIAI kaina yra $0.898678. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PUNDIAI kainų statistika

$ 0.895
$ 0.895$ 0.895

+0.37%

$ 6.32M
$ 6.32M$ 6.32M

7.06M
7.06M 7.06M

$ 1.16K
$ 1.16K$ 1.16K

--

Naujausia PUNDIAI kaina yra $ 0.895. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.37%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.16K.
Be to, PUNDIAI turi 7.06M apyvartą ir $ 6.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PUNDIAI (PUNDIAI)

Bandote įsigyti PUNDIAI? Dabar galite PUNDIAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PUNDIAI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PUNDIAI dabar

PUNDIAI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PUNDIAI, dabartinė PUNDIAI kaina yra 0.895USD. Apyvartinė PUNDIAI (PUNDIAI) pasiūla yra 0.00 PUNDIAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.32M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.001199
    $ 0.8962
    $ 0.8571
  • 7 dienos
    0.16%
    $ 0.121900
    $ 0.94
    $ 0.7453
  • 30 dienų
    -0.81%
    $ -3.8728
    $ 5.0737
    $ 0.5002
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PUNDIAI kaina pasikeitė $-0.001199, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PUNDIAI buvo prekiaujama aukščiausia $0.94 ir žemiausia $0.7453. Kainos pokytis buvo 0.16%. Ši naujausia tendencija parodo PUNDIAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PUNDIAI įvyko -0.81%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-3.8728 vertę. Tai rodo, kad PUNDIAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PUNDIAI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PUNDIAI kainų istoriją

Kaip veikia PUNDIAI (PUNDIAI) kainų prognozės modulis?

PUNDIAI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PUNDIAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PUNDIAI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PUNDIAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PUNDIAI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PUNDIAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PUNDIAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PUNDIAI potencialą.

Kodėl PUNDIAI kainų prognozė yra svarbi?

PUNDIAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PUNDIAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, PUNDIAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PUNDIAI kainų prognozė?
Remiantis PUNDIAI (PUNDIAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PUNDIAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PUNDIAI 2026 m.?
1 vieneto PUNDIAI (PUNDIAI) kaina šiandien yra $0.895. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PUNDIAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PUNDIAI kaina 2027 m.?
PUNDIAI (PUNDIAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PUNDIAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PUNDIAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PUNDIAI (PUNDIAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PUNDIAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PUNDIAI (PUNDIAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PUNDIAI 2030 m.?
1 vieneto PUNDIAI (PUNDIAI) kaina šiandien yra $0.895. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PUNDIAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PUNDIAI kainų prognozė 2040 metams?
PUNDIAI (PUNDIAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PUNDIAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.