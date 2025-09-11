Puffer (PUFFER) realiojo laiko kaina yra $ 0.2276. Per pastarąsias 24 valandas PUFFER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2174 iki aukščiausios $ 0.2338 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUFFER kaina yra $ 0.9974820750431335, o žemiausia – $ 0.1379968490783011.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUFFER per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +2.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Puffer (PUFFER) rinkos informacija
No.664
$ 40.05M
$ 709.22K
$ 227.60M
175.95M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.59%
ETH
Dabartinė Puffer rinkos kapitalizacija yra $ 40.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 709.22K. PUFFER apyvartoje yra 175.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 227.60M
Puffer (PUFFER) kainos istorija USD
Stebėkite Puffer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.006492
+2.94%
30 dienų
$ +0.0092
+4.21%
60 dienų
$ +0.0482
+26.86%
90 dienų
$ +0.0379
+19.97%
Puffer kainos pokytis šiandien
Šiandien PUFFER užfiksuotas $ +0.006492 (+2.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Puffer 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0092 (+4.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Puffer 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUFFER rodiklis pasikeitė $ +0.0482 (+26.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Puffer 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0379 (+19.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Puffer (PUFFER) pokyčius?
Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.
Puffer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Puffer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Puffer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Puffer kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Puffer (PUFFER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Puffer (PUFFER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Puffer prognozes.
Supratimas apie Puffer (PUFFER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUFFERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Puffer (PUFFER)
Ieškote, kaip nusipirkti Puffer? Viskas paprasta ir patogu! Puffer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.