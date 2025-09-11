Daugiau apie PUFFER

Puffer logotipas

Puffer kaina(PUFFER)

1 PUFFER į USD – tiesioginė kaina:

+2.94%1D
USD
Puffer (PUFFER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:49:29(UTC+8)

Puffer (PUFFER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.04%

+2.94%

+11.29%

+11.29%

Puffer (PUFFER) realiojo laiko kaina yra $ 0.2276. Per pastarąsias 24 valandas PUFFER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2174 iki aukščiausios $ 0.2338 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUFFER kaina yra $ 0.9974820750431335, o žemiausia – $ 0.1379968490783011.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUFFER per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +2.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Puffer (PUFFER) rinkos informacija

No.664

17.59%

ETH

Dabartinė Puffer rinkos kapitalizacija yra $ 40.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 709.22K. PUFFER apyvartoje yra 175.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 227.60M

Puffer (PUFFER) kainos istorija USD

Stebėkite Puffer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.006492+2.94%
30 dienų$ +0.0092+4.21%
60 dienų$ +0.0482+26.86%
90 dienų$ +0.0379+19.97%
Puffer kainos pokytis šiandien

Šiandien PUFFER užfiksuotas $ +0.006492 (+2.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Puffer 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0092 (+4.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Puffer 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUFFER rodiklis pasikeitė $ +0.0482 (+26.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Puffer 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0379 (+19.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Puffer (PUFFER) pokyčius?

Peržiūrėkite Puffer kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Puffer (PUFFER)

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Puffer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Puffer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PUFFERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Puffer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Puffer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Puffer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Puffer (PUFFER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Puffer (PUFFER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Puffer prognozes.

Peržiūrėkite Puffer kainos prognozę dabar!

Puffer (PUFFER) Tokenomika

Supratimas apie Puffer (PUFFER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUFFERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Puffer (PUFFER)

Ieškote, kaip nusipirkti Puffer? Viskas paprasta ir patogu! Puffer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PUFFER į vietos valiutas

1 Puffer(PUFFER) į VND
5,989.294
1 Puffer(PUFFER) į AUD
A$0.343676
1 Puffer(PUFFER) į GBP
0.166148
1 Puffer(PUFFER) į EUR
0.19346
1 Puffer(PUFFER) į USD
$0.2276
1 Puffer(PUFFER) į MYR
RM0.960472
1 Puffer(PUFFER) į TRY
9.397604
1 Puffer(PUFFER) į JPY
¥33.4572
1 Puffer(PUFFER) į ARS
ARS$324.2162
1 Puffer(PUFFER) į RUB
19.47118
1 Puffer(PUFFER) į INR
20.099356
1 Puffer(PUFFER) į IDR
Rp3,731.146944
1 Puffer(PUFFER) į KRW
316.9899
1 Puffer(PUFFER) į PHP
13.011892
1 Puffer(PUFFER) į EGP
￡E.10.961216
1 Puffer(PUFFER) į BRL
R$1.22904
1 Puffer(PUFFER) į CAD
C$0.314088
1 Puffer(PUFFER) į BDT
27.72168
1 Puffer(PUFFER) į NGN
343.286804
1 Puffer(PUFFER) į COP
$892.547056
1 Puffer(PUFFER) į ZAR
R.3.992104
1 Puffer(PUFFER) į UAH
9.395328
1 Puffer(PUFFER) į VES
Bs35.5056
1 Puffer(PUFFER) į CLP
$218.7236
1 Puffer(PUFFER) į PKR
Rs64.640676
1 Puffer(PUFFER) į KZT
122.694608
1 Puffer(PUFFER) į THB
฿7.242232
1 Puffer(PUFFER) į TWD
NT$6.89628
1 Puffer(PUFFER) į AED
د.إ0.835292
1 Puffer(PUFFER) į CHF
Fr0.179804
1 Puffer(PUFFER) į HKD
HK$1.770728
1 Puffer(PUFFER) į AMD
֏86.968236
1 Puffer(PUFFER) į MAD
.د.م2.055228
1 Puffer(PUFFER) į MXN
$4.240188
1 Puffer(PUFFER) į SAR
ريال0.8535
1 Puffer(PUFFER) į PLN
0.828464
1 Puffer(PUFFER) į RON
лв0.987784
1 Puffer(PUFFER) į SEK
kr2.130336
1 Puffer(PUFFER) į BGN
лв0.380092
1 Puffer(PUFFER) į HUF
Ft76.605608
1 Puffer(PUFFER) į CZK
4.752288
1 Puffer(PUFFER) į KWD
د.ك0.069418
1 Puffer(PUFFER) į ILS
0.757908
1 Puffer(PUFFER) į AOA
Kz207.473332
1 Puffer(PUFFER) į BHD
.د.ب0.0858052
1 Puffer(PUFFER) į BMD
$0.2276
1 Puffer(PUFFER) į DKK
kr1.452088
1 Puffer(PUFFER) į HNL
L5.965396
1 Puffer(PUFFER) į MUR
10.369456
1 Puffer(PUFFER) į NAD
$4.001208
1 Puffer(PUFFER) į NOK
kr2.262344
1 Puffer(PUFFER) į NZD
$0.382368
1 Puffer(PUFFER) į PAB
B/.0.2276
1 Puffer(PUFFER) į PGK
K0.965024
1 Puffer(PUFFER) į QAR
ر.ق0.828464
1 Puffer(PUFFER) į RSD
дин.22.807796

Puffer išteklius

Išsamesnei Puffer analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Puffer svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Puffer

Kiek Puffer(PUFFER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PUFFER kaina USD valiuta yra 0.2276USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PUFFER į USD kaina?
Dabartinė PUFFER kaina USD valiuta yra $ 0.2276. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Puffer rinkos kapitalizacija?
PUFFER rinkos kapitalizacija yra $ 40.05MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PUFFER apyvartoje?
PUFFER apyvartoje yra 175.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PUFFER kaina?
PUFFER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9974820750431335USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PUFFER kaina?
PUFFER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1379968490783011USD.
Kokia yra PUFFER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PUFFER yra $ 709.22KUSD.
Ar PUFFER kaina šiais metais kils?
PUFFER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PUFFER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:49:29(UTC+8)

Puffer (PUFFER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PUFFER-į-USD skaičiuoklė

Suma

PUFFER
PUFFER
USD
USD

1 PUFFER = 0.2276 USD

Prekiauti PUFFER

PUFFERUSDT
$0.2273
$0.2273$0.2273
+3.03%

