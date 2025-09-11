PATIC (PTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.000985. Per pastarąsias 24 valandas PTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000983 iki aukščiausios $ 0.001005 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PTC kaina yra $ 0.002557405672019228, o žemiausia – $ 0.000962419680792414.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PATIC (PTC) rinkos informacija
No.3821
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 45.19K
$ 45.19K$ 45.19K
$ 49.25M
$ 49.25M$ 49.25M
0.00
0.00 0.00
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė PATIC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.19K. PTC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.25M
PATIC (PTC) kainos istorija USD
Stebėkite PATIC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000015
-1.50%
30 dienų
$ -0.000183
-15.67%
60 dienų
$ -0.000315
-24.24%
90 dienų
$ -0.000615
-38.44%
PATIC kainos pokytis šiandien
Šiandien PTC užfiksuotas $ -0.000015 (-1.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PATIC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000183 (-15.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PATIC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PTC rodiklis pasikeitė $ -0.000315 (-24.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PATIC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000615 (-38.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PATIC (PTC) pokyčius?
Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation.
PATIC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PATIC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PATIC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PATIC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PATIC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PATIC (PTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PATIC (PTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PATIC prognozes.
Supratimas apie PATIC (PTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PATIC (PTC)
Ieškote, kaip nusipirkti PATIC? Viskas paprasta ir patogu! PATIC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.