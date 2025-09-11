Daugiau apie PRAI

Privasea AI logotipas

Privasea AI kaina(PRAI)

1 PRAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01686
$0.01686
-1.74%1D
USD
Privasea AI (PRAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:48:37(UTC+8)

Privasea AI (PRAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01621
$ 0.01621
24 val. žemiausia
$ 0.01931
$ 0.01931
24 val. aukščiausia

$ 0.01621
$ 0.01621

$ 0.01931
$ 0.01931

$ 0.1614807033716114
$ 0.1614807033716114

$ 0.0098488046321807
$ 0.0098488046321807

+0.35%

-1.73%

+1.62%

+1.62%

Privasea AI (PRAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01686. Per pastarąsias 24 valandas PRAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01621 iki aukščiausios $ 0.01931 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRAI kaina yra $ 0.1614807033716114, o žemiausia – $ 0.0098488046321807.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Privasea AI (PRAI) rinkos informacija

No.1551

$ 3.98M
$ 3.98M

$ 265.59K
$ 265.59K

$ 16.86M
$ 16.86M

236.04M
236.04M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

23.60%

BSC

Dabartinė Privasea AI rinkos kapitalizacija yra $ 3.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 265.59K. PRAI apyvartoje yra 236.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.86M

Privasea AI (PRAI) kainos istorija USD

Stebėkite Privasea AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002986-1.73%
30 dienų$ -0.00546-24.47%
60 dienų$ -0.00071-4.05%
90 dienų$ -0.01071-38.85%
Privasea AI kainos pokytis šiandien

Šiandien PRAI užfiksuotas $ -0.0002986 (-1.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Privasea AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00546 (-24.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Privasea AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PRAI rodiklis pasikeitė $ -0.00071 (-4.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Privasea AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01071 (-38.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Privasea AI (PRAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Privasea AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Privasea AI (PRAI)

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

Privasea AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Privasea AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PRAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Privasea AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Privasea AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Privasea AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Privasea AI (PRAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Privasea AI (PRAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Privasea AI prognozes.

Peržiūrėkite Privasea AI kainos prognozę dabar!

Privasea AI (PRAI) Tokenomika

Supratimas apie Privasea AI (PRAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Privasea AI (PRAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Privasea AI? Viskas paprasta ir patogu! Privasea AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PRAI į vietos valiutas

1 Privasea AI(PRAI) į VND
443.6709
1 Privasea AI(PRAI) į AUD
A$0.0254586
1 Privasea AI(PRAI) į GBP
0.0124764
1 Privasea AI(PRAI) į EUR
0.014331
1 Privasea AI(PRAI) į USD
$0.01686
1 Privasea AI(PRAI) į MYR
RM0.0711492
1 Privasea AI(PRAI) į TRY
0.6961494
1 Privasea AI(PRAI) į JPY
¥2.47842
1 Privasea AI(PRAI) į ARS
ARS$24.01707
1 Privasea AI(PRAI) į RUB
1.4464194
1 Privasea AI(PRAI) į INR
1.488738
1 Privasea AI(PRAI) į IDR
Rp276.3933984
1 Privasea AI(PRAI) į KRW
23.481765
1 Privasea AI(PRAI) į PHP
0.9654036
1 Privasea AI(PRAI) į EGP
￡E.0.811809
1 Privasea AI(PRAI) į BRL
R$0.091044
1 Privasea AI(PRAI) į CAD
C$0.0232668
1 Privasea AI(PRAI) į BDT
2.053548
1 Privasea AI(PRAI) į NGN
25.4297694
1 Privasea AI(PRAI) į COP
$66.1175016
1 Privasea AI(PRAI) į ZAR
R.0.2957244
1 Privasea AI(PRAI) į UAH
0.6959808
1 Privasea AI(PRAI) į VES
Bs2.63016
1 Privasea AI(PRAI) į CLP
$16.20246
1 Privasea AI(PRAI) į PKR
Rs4.7884086
1 Privasea AI(PRAI) į KZT
9.0888888
1 Privasea AI(PRAI) į THB
฿0.5364852
1 Privasea AI(PRAI) į TWD
NT$0.5113638
1 Privasea AI(PRAI) į AED
د.إ0.0618762
1 Privasea AI(PRAI) į CHF
Fr0.0133194
1 Privasea AI(PRAI) į HKD
HK$0.1311708
1 Privasea AI(PRAI) į AMD
֏6.4423746
1 Privasea AI(PRAI) į MAD
.د.م0.1522458
1 Privasea AI(PRAI) į MXN
$0.3141018
1 Privasea AI(PRAI) į SAR
ريال0.063225
1 Privasea AI(PRAI) į PLN
0.0613704
1 Privasea AI(PRAI) į RON
лв0.0731724
1 Privasea AI(PRAI) į SEK
kr0.1578096
1 Privasea AI(PRAI) į BGN
лв0.0281562
1 Privasea AI(PRAI) į HUF
Ft5.6747388
1 Privasea AI(PRAI) į CZK
0.3520368
1 Privasea AI(PRAI) į KWD
د.ك0.0051423
1 Privasea AI(PRAI) į ILS
0.0561438
1 Privasea AI(PRAI) į AOA
Kz15.3690702
1 Privasea AI(PRAI) į BHD
.د.ب0.00635622
1 Privasea AI(PRAI) į BMD
$0.01686
1 Privasea AI(PRAI) į DKK
kr0.1075668
1 Privasea AI(PRAI) į HNL
L0.4419006
1 Privasea AI(PRAI) į MUR
0.7681416
1 Privasea AI(PRAI) į NAD
$0.2963988
1 Privasea AI(PRAI) į NOK
kr0.1675884
1 Privasea AI(PRAI) į NZD
$0.0283248
1 Privasea AI(PRAI) į PAB
B/.0.01686
1 Privasea AI(PRAI) į PGK
K0.0714864
1 Privasea AI(PRAI) į QAR
ر.ق0.0613704
1 Privasea AI(PRAI) į RSD
дин.1.6895406

Privasea AI išteklius

Išsamesnei Privasea AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Privasea AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Privasea AI

Kiek Privasea AI(PRAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRAI kaina USD valiuta yra 0.01686USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRAI į USD kaina?
Dabartinė PRAI kaina USD valiuta yra $ 0.01686. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Privasea AI rinkos kapitalizacija?
PRAI rinkos kapitalizacija yra $ 3.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRAI apyvartoje?
PRAI apyvartoje yra 236.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRAI kaina?
PRAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1614807033716114USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRAI kaina?
PRAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0098488046321807USD.
Kokia yra PRAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRAI yra $ 265.59KUSD.
Ar PRAI kaina šiais metais kils?
PRAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:48:37(UTC+8)

Privasea AI (PRAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PRAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

PRAI
PRAI
USD
USD

1 PRAI = 0.01686 USD

Prekiauti PRAI

PRAIUSDC
$0.01687
$0.01687
-1.85%
PRAIUSDT
$0.01686
$0.01686
-1.85%

