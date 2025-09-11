Privasea AI (PRAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01686. Per pastarąsias 24 valandas PRAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01621 iki aukščiausios $ 0.01931 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRAI kaina yra $ 0.1614807033716114, o žemiausia – $ 0.0098488046321807.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Privasea AI (PRAI) rinkos informacija
Dabartinė Privasea AI rinkos kapitalizacija yra $ 3.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 265.59K. PRAI apyvartoje yra 236.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.86M
Privasea AI (PRAI) kainos istorija USD
Stebėkite Privasea AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002986
-1.73%
30 dienų
$ -0.00546
-24.47%
60 dienų
$ -0.00071
-4.05%
90 dienų
$ -0.01071
-38.85%
Privasea AI kainos pokytis šiandien
Šiandien PRAI užfiksuotas $ -0.0002986 (-1.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Privasea AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00546 (-24.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Privasea AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PRAI rodiklis pasikeitė $ -0.00071 (-4.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Privasea AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01071 (-38.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Privasea AI (PRAI) pokyčius?
Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.
Privasea AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Privasea AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PRAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Privasea AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Privasea AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Privasea AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Privasea AI (PRAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Privasea AI (PRAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Privasea AI prognozes.
Supratimas apie Privasea AI (PRAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Privasea AI (PRAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Privasea AI? Viskas paprasta ir patogu! Privasea AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.