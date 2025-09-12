Privasea AI (PRAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Privasea AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PRAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Privasea AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Privasea AI kainos prognozė
$0.01632
+1.24%
USD
Faktinis
Prognozė
Privasea AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Privasea AI (PRAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Privasea AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01632 prekybos kainą 2025 m.

Privasea AI (PRAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Privasea AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.017136 prekybos kainą 2026 m.

Privasea AI (PRAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PRAI ateities kaina yra $ 0.017992 su 10.25% augimo norma.

Privasea AI (PRAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PRAI ateities kaina yra $ 0.018892 su 15.76% augimo norma.

Privasea AI (PRAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PRAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.019837, o augimo norma – 21.55%.

Privasea AI (PRAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PRAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.020828, o augimo norma – 27.63%.

Privasea AI (PRAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Privasea AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.033928 prekybos kainą.

Privasea AI (PRAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Privasea AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.055265 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01632
    0.00%
  • 2026
    $ 0.017136
    5.00%
  • 2027
    $ 0.017992
    10.25%
  • 2028
    $ 0.018892
    15.76%
  • 2029
    $ 0.019837
    21.55%
  • 2030
    $ 0.020828
    27.63%
  • 2031
    $ 0.021870
    34.01%
  • 2032
    $ 0.022963
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.024112
    47.75%
  • 2034
    $ 0.025317
    55.13%
  • 2035
    $ 0.026583
    62.89%
  • 2036
    $ 0.027912
    71.03%
  • 2037
    $ 0.029308
    79.59%
  • 2038
    $ 0.030773
    88.56%
  • 2039
    $ 0.032312
    97.99%
  • 2040
    $ 0.033928
    107.89%
Trumpalaikės Privasea AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01632
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.016322
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.016335
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.016387
    0.41%
Privasea AI (PRAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PRAI kaina yra $0.01632. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Privasea AI (PRAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PRAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.016322. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Privasea AI (PRAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PRAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.016335. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Privasea AI (PRAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PRAI kaina yra $0.016387. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Privasea AI kainų statistika

$ 0.01632
+1.24%

$ 3.85M
236.04M
$ 173.39K
--

Naujausia PRAI kaina yra $ 0.01632. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.24%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 173.39K.
Be to, PRAI turi 236.04M apyvartą ir $ 3.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Privasea AI (PRAI)

Bandote įsigyti PRAI? Dabar galite PRAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Privasea AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PRAI dabar

Privasea AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Privasea AI, dabartinė Privasea AI kaina yra 0.01632USD. Apyvartinė Privasea AI (PRAI) pasiūla yra 0.00 PRAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.85M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000549
    $ 0.01687
    $ 0.01552
  • 7 dienos
    -0.13%
    $ -0.002519
    $ 0.02222
    $ 0.01552
  • 30 dienų
    -0.27%
    $ -0.006079
    $ 0.02529
    $ 0.01477
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Privasea AI kaina pasikeitė $-0.000549, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Privasea AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.02222 ir žemiausia $0.01552. Kainos pokytis buvo -0.13%. Ši naujausia tendencija parodo PRAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Privasea AI įvyko -0.27%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006079 vertę. Tai rodo, kad PRAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Privasea AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PRAI kainų istoriją

Kaip veikia Privasea AI (PRAI) kainų prognozės modulis?

Privasea AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PRAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Privasea AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PRAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Privasea AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PRAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PRAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Privasea AI potencialą.

Kodėl PRAI kainų prognozė yra svarbi?

PRAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PRAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, PRAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PRAI kainų prognozė?
Remiantis Privasea AI (PRAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PRAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PRAI 2026 m.?
1 vieneto Privasea AI (PRAI) kaina šiandien yra $0.01632. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PRAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PRAI kaina 2027 m.?
Privasea AI (PRAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PRAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PRAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Privasea AI (PRAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PRAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Privasea AI (PRAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PRAI 2030 m.?
1 vieneto Privasea AI (PRAI) kaina šiandien yra $0.01632. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PRAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PRAI kainų prognozė 2040 metams?
Privasea AI (PRAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PRAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.